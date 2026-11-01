Les ouvriers ont répondu à l'appel ! Ils sont venus de partout pour pointer à la Convention des marteaux, la fonderie des titans attise ses forges pour fabriquer des skins de héros à partir de pièces d'engins de siège, et l'hôtel de ville 19 arrive au milieu du mois. N'oubliez pas votre casque de chantier, chef ! Cette saison sera pas comme les autres.

Voici tout ce qui vous attend ce mois-ci.

Du 1er au 30 novembre : Pass or de novembre. Le Grand titan (Grand gardien) rejoint le pass. La sagesse ancestrale s'allie à l'ambition industrielle ! Il est fier de l'efficacité de son usine, de sa technicité et de ses normes de sécurité. Deux d'entre elles sont excellentes.

Du 1er au 15 novembre : Convention des marteaux. Ouvriers, unissez-vous ! Pendant deux semaines, profitez de 50 % de réduction sur le coût et la durée des améliorations, et d'extracteurs à la capacité et production doublées. Il faudrait être marteau pour ne pas en profiter.

Du 1er au 10 novembre : ligue de guerre de clans de novembre. La Convention des marteaux facilite les améliorations, alors pas de base à moitié terminée pour le jour de ligue, chef !

Du 3 au 30 novembre : décor Fonderie des titans. C'est ici que les héros sont forgés, à partir de vieux morceaux d'engins de siège. Les voyants rouges signifient que tout est sous contrôle. On le jure !

Du 5 au 30 novembre : Roi titan (Roi des barbares). La dernière création de l'ouvrier, avec son propre marteau. Il a été créé pour détruire les sources de production, mais son cœur mécanique veut du sang.

Du 7 au 30 novembre : Prince titan (Prince gargouille). Dès sa tête forgée, il a exigé des poings énormes. Peut-être qu'il envie le gantelet du Roi des barbares, ou juste qu'il a un boulon en moins ?

Du 9 au 30 novembre : Championne titan (Championne royale). Elle est équipée pour protéger la fonderie des titans. Vérifiez que votre badge est à l'endroit, où vous n'y entrerez pas.

Du 10 au 16 novembre : Focus sur les troupes. Le super yéti est de service, et la glace coule à flot. Récupérez des glaçons dans les combats multijoueurs, gagnez des super médailles à dépenser pour obtenir des récompenses épiques, telles que des ressources, potions, runes, skins de héros, décors de village et décorations, y compris la super décoration du Géant kawaii. Tous les détails seront dégivrés dans le blog de l'événement de médailles, plus tard dans le mois.

Du 9 au 15 novembre : dernier défi de l'hôtel de ville 18. Dernier appel, chef ! Le dernier défi de l'hôtel de ville 18 vous attend. Oserez-vous le relever ?

9 novembre : événement M.A.M.A.Ns en masse . M.A.M.A.N est là, et elle ne va pas vous le dire deux fois. À partir de l'hôtel de ville 10, envoyez gratuitement 25 M.A.M.A.Ns au combat. Les villages ennemis ont intérêt à avoir rangé leurs affaires !

Du 11 au 30 novembre : Reine titan (Reine des archères). Elle est la royauté incarnée : sa couronne est littéralement attachée à sa tête ! Ses ennemis pensaient que des arbalètes miniatures feraient moins mal... Ils avaient tort.

Du 11 au 30 novembre : Duc titan (Duc draconique). Un engin de siège ailé ! On l'entend avant de le voir, avec tous ses rouages qui grincent et s'entrechoquent. Il considère ses griffes comme des outils, avec lesquels il est prêt à réduire les villages ennemis en un tas de pièces détachées.

Du 15 au 30 novembre : retour des cosmétiques des Terres abandonnées de 2025. Les cosmétiques de novembre dernier reviennent pour faire mordre la poussière à vos ennemis : Roi brute épaisse, Reine furie, Prince cuirassé, Gardien chaman, Championne nomade et décor des Terres abandonnées. Ayant déjà survécu à une apocalypse, ils se rient des dangers de la fonderie.

Du 16 au 23 novembre : Chasse au trésor. Les hôtel de ville 1 à 17 peuvent repartir à la Chasse au trésor. À vous les coffres, chef !

Du 20 au 26 novembre : événement des troupes en rab. Vous êtes dans le pétrin, ou vous avez encore faim de destruction ? Appelez des renforts ! Les troupes en rab sont là pour vous aider, mais elles ne sont pas illimitées. Une fois utilisées, vous n'en aurez plus !

Du 22 au 28 novembre : jeux de clan de novembre. Des tâches, des points et des récompenses, avec des renforts pendant les quatre premiers jours.

Du 24 novembre au 1er décembre : défi Pleinement forgé. Les accidents du travail sont monnaie courante à la fonderie des titans. Assemblez des héros fabriqués à partir de pièces d'engins de siège et faites le ménage avant que le gardien inspecteur du travail n'arrive.

À vos marteaux, chef ! La fonderie est en marche, l'hôtel de ville 19 arrive et on a promis au gardien inspecteur du travail qu'il n'y aura pas de dégâts. Enfin, c'est ce qu'on verra...

Et que ça clash !