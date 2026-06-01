Il y a deux ans, Clash s'est mis à l'anime et les héros n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont surpassé leurs limites, étendu leurs domaines, dépassé le firmament et multiplié leurs niveaux de puissance. Leurs ORAs résonnent toujours.

La suite est enfin là : Furie d'anime, saison 2 vous attend, avec six héros lancés sur six voies différentes, un protecteur déchu et un arc narratif passionnant à découvrir tout au long du mois de juin. Réveillez la furie qui sommeille en vous, déchaînez votre forme ultime et laissez le destin guider vos flèches. Probablement vers un rempart…

Du 1er au 30 juin : Pass or - Furie d'anime. Débloquez des récompenses, boostez votre progression et obtenez le skin de héros Duc Furie d'anime. Incarnation du chaos et de la furie, ce pourfendeur de héros cherche des adversaires dignes de lui et réduit les autres en cendres. Vous entrez dans son arc de corruption, et ne comptez pas sur nous pour vous arrêter.

Du 1er au 30 juin : skins de héros Furie d'anime. Du roi Furie d'anime qui allie le froid et le feu à la reine Furie d'anime en mode impératrice des papillons, tous les héros ont pris une forme qui défie les possibles. Six skins. Six voies. Un conflit démesuré en puissance.

Du 1er au 10 juin : manga Clash of Clans. Dix chapitres, dix mangakas japonais, une histoire digne d'un grand shonen sur la corruption du Duc Furie d'anime et les héros qui se dressent contre lui. Un nouveau chapitre sortira chaque jour pendant 10 jours, chacun dans le style d'un artiste différent, à lire dans le jeu. Ne les ratez pas !

Du 1er au 10 juin : ligues de guerre de clans. Partez en guerre contre sept autres clans en 15c15 ou 30c30 ! Gagnez du bonus de butin, de l'EXP de clan et des médailles de ligue. Les chefs de clan ont deux jours pour s'inscrire après le début de l'événement. Attention, une deuxième LGC aura lieu ce mois-ci. Entraînez-vous.

2 juin : décor XL Furie d'anime. Les épées qui s'entrechoquent brisent l'ambiance paisible de ce temple sacré. Des guerriers de légende s'affrontent au pied de l'immense statue, prêts à rencontrer leur destin – ou leur fin.

2 juin : M.É.C.H.A + gentille sorcière en masse (HDV10+). Les troupes d'anime sont de retour ! M.É.C.H.A et la gentille sorcière rejoignent votre armée pour une journée. Le pilote doit réaliser son destin. La sorcière doit faire une livraison. Aucun d'entre eux n'a le temps de vous expliquer.

Du 3 au 9 juin : défi Anarchie d'anime. Papillonnez au-dessus de cet ancien autel de combat et décrochez des récompenses 3 étoiles avec l'équipement Flèche monolithique. Visez bien, car elle s'affaiblit au fil de l'espace d'unités déployé. C'est un monde cruel, mais magnifique.

Du 4 au 13 juin : événement de médailles Furie d'anime. Accomplissez des taches d'anime, accumulez les médailles miaou et dépensez-les chez le négociant pour vous offrir le nouvel équipement Flèche monolithique ou la super décoration Figurine en furie. Réveillez-vous, grands maîtres. Les héros Furie d'anime déploient leurs poses les plus redoutables en rotation au cœur de votre village (mais pas au son de l'Aztec dubstep). À noter : le magasin restera ouvert deux jours après la fin de l'événement, alors mettez votre cœur en flamme pour récupérer ces récompenses !

9 juin : événement sorts de rappel et de résurrection. Envoyez-les au combat. Rappelez-les. Renvoyez-les. Déployez à répétition, chef : si vos héros tombent, rembobinez et décrochez tout de même 3 étoiles. En mode Subaru.

Du 13 au 15 juin : festival de ressources n° 1 (HDV8+). Extracteurs boostés + ouvrier gobelin et chercheur gobelin en même temps. Tranche de vie tranquille le jour, ingénierie structurelle la nuit.

Du 15 au 30 juin : Foot en furie. La Furie d'anime laisse place au Foot en furie. Le ballon est à vos pieds, les supporters sont dans les gradins, et quelque part, un barbare hurle : « Je suis le terrain ! ». Clash accueillera des skins de héros, le retour des troupes de foot, des événements de troupes de foot en masse et plus encore. Les supporters arrivent en masse, et votre armée aussi.

Du 15 au 25 juin : ligue de guerre de clans (11c11). La ligue de guerre de clans est de retour, sous un format spécial Foot en furie. Des guerres en 11c11, des visuels et des récompenses sur le thème du foot. Notre toute première LGC en 11c11 : ce n'est pas le moment de dormir. Onze ego entrent sur le terrain, un clan décrochera la victoire.

Remarque : les formats traditionnels en 15c15 et 30c30 seront aussi disponibles.

Du 15 au 30 juin : troupes temporaires de Furie du foot. Barbare attaquant, Géant lanceur et sort Carton jaune. Sélectionnez-les ! Les troupes de foot ont terminé leur entraînement et sont prêtes à tout donner sur le terrain.

Du 15 au 30 juin : gardien star de la mi-temps (exclusivité du magasin de la LGC). À gagner sur le terrain de la LGC. À porter partout ailleurs. Disponible uniquement dans le magasin de la LGC. Après le coup de sifflet final, ce sera trop tard !

15 juin : retour des skins et du décor Sombres jours de juin 2025. La saison inspirée des films noirs de juin 2025 revient dans l'onglet des cosmétiques. Retrouvez le barbare boucher, la reine fatale, le grand parrain, la championne Charleston, le policier gargouille, ainsi que le décor Sombres jours. Il y avait une beauté, un décor, une deuxième chance, et elle s'apprêtait à m'infliger une défaite 3 étoiles...

Du 16 au 30 juin : décor XL Arène de la gloire. Coup d'envoi sous les projecteurs ! Ce bastion des exploits sportifs accueille des matchs aussi brillants que brutaux. Devant la foule en délire, les athlètes s'affrontent.

Du 16 au 20 juin : ruée de clan. Une énergie furieuse éveille la combativité des guerriers. Obtenez de l'élixir de furie avec votre clan dans les attaques du village principal et solo, les extracteurs et la charrette. Terminez la voie pour débloquer la décoration Furie du barbare. Les troupes d'anime vous font gagner de l'élixir de furie bonus.

Du 19 au 30 juin : skins de héros de la mi-temps. Elles en jettent, et elles le savent. La reine de la mi-temps et la championne de la mi-temps font leur entrée stylée sur le terrain.

20 juin : événement barbare attaquant + géant lanceur en masse. Personne ne restera sur la touche pendant cet événement d'une journée. Des étoiles, des buts et du chaos. Le ballon est votre ami.

Du 22 au 28 juin : jeux de clan. Cette fois, les tâches sont boostées. Vous pourrez gagner plus de points que d'habitude avec certaines tâches. Ralliez votre clan, farmez à fond, récupérez toutes les récompenses. C'est l'épisode du festival culturel, alors tout le monde doit s'y mettre. Pas d'école buissonnière !

Du 27 au 30 juin : chasse au trésor. Partez à l'aventure pour trouver les coffres au trésor cachés dans les villages ennemis. C'est un boost de progression pour les joueurs en cours d'ascension, aux hôtels de ville 3 à 16. On dit que quelqu'un cherche le trésor qui fera de lui le roi des pirates. Si c'était le roi des barbares, il chercherait TOUS les trésors.

Du 27 au 29 juin : festival de ressources n° 2 (HDV8+). Extracteurs à nouveau boostés + ouvrier gobelin et chercheur gobelin de retour. C'est la dernière saison : 2e partie, le cour 2, le dernier chapitre, l'épisode récapitulatif, chef. Faites le plein avant la fin. La fin finale. Après, c'est terminé.

30 juin : sorts Carton jaune en masse. Une main pleine de sorts Carton jaune dans chaque armée. Forcez les défenses et héros ennemis à quitter temporairement le combat. C'est le dernier jour de juin, le dernier jour du Foot en furie, le dernier match de la saison. Les bases ennemies se demandent si elles ont une chance de gagner. Non, c'est vous qui l'emporterez.