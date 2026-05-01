Vous entendez ces cliquetis ? Clic, clac... Les squelettes filent des claques !

Un Royaume squelettique est enterré sous le village… et ses squelettes refusent de reposer en paix ! Des tas d'os et d'événements sortent des profondeurs pour une saison souterraine inoubliable ! Plongez dans les tréfonds, découvrez un chaos antique et combattez tout au long d'une saison pleine de squelettes, de boosts et de récompenses brutales. Bienvenue au Royaume squelettique.

Du 1er au 31 mai : Pass or du Royaume squelettique. Débloquez des récompenses, boostez votre progression et obtenez le skin de héros exclusif de cette saison : le Gardien squelettique. De plus, l'orpailleur peut être débloqué dès le premier jour du Pass !

Du 1er au 31 mai : skins de héros squelettiques. Du funèbre Roi squelette à la terrifiante Reine squelettique, tous les héros sont prêts à livrer des combats macabres.

Du 1er au 31 mai : événements boosts pour les chefs de retour. Si vous avez hâte de passer à l'action après une pause, une série de boosts et d'événements limités vous permettra de reconstruire plus vite et de gagner plus de récompenses pour préparer votre village au combat.

Du 1er au 31 mai : l'ouvrier gobelin et le chercheur gobelin sont de retour pour accélérer les choses… si vous payez le prix.

Du 1er au 11 mai : Ligues de guerre de clans. Battez-vous pour atteindre les nouvelles ligues Titan et Légende ! Jouez avec des modificateurs de combat dans les ligues plus élevées. Unissez vos forces et combattez sept adversaires dans des guerres en 15c15 ou 30c30.

Du 3 au 31 mai : décor Royaume squelettique. Un sanctuaire d'invocations squelettiques se cache sous vos sandales, là où les serpents sans écailles et les vieux os s'agitent. Hissez les tréfonds dans votre village… si vous l'osez.

Du 4 au 18 mai : événement Clash vs Squelettes. Les squelettes sortent de terre. Affrontez-les lors d'un événement spécial, relevez des défis de plus en plus corsés et gagnez des récompenses en battant les morts-vivants dans ce tout nouvel événement communautaire.

Du 9 au 16 mai : mini focus : super sorcière. Les grands garçons ont besoin d'une grande maman. Récupérez des cubes de glace au combat, débloquez la super sorcière comme super troupe, et gagnez des médailles à échanger chez le négociant. (HDV8+)

À partir du 15 mai : les skins Bataille pour les Hautes-Mers de mai 2025 jetteront l'ancre dans l'onglet des cosmétiques.

Du 15 au 31 mai : skin Samouraï des ombres du Roi des barbares dans le magasin. Une armure d'un noir charbonneux, la dernière volonté d'un guerrier, des échos dans l'obscurité. Ce skin super exclusif Roi samouraï des ombres est une offre unique. Ce sera votre seule chance de l'obtenir !

Du 17 au 31 mai : fête de la base des ouvriers. Ça fait déjà neuf ans qu'on a posé le pied sur les rivages inexplorés de la base des ouvriers. C'est l'occasion de faire la fête ! Tous les coûts et temps d'amélioration de la base des ouvriers seront réduits de moitié. Et il y aura d'autres trucs cool, comme des bonus étoiles quadruplés et des tâches de la base des ouvriers. À ne pas manquer !

Du 18 au 31 mai : totem de crânes disponible dans le magasin. Les villageois ont découvert cet étrange empilement de crânes. Faites apparaître un nouvel artefact à chaque fois que vous touchez cette super déco 3x3 d'une sinistre élégance.

Du 22 au 28 mai : jeux de clan. Relevez des défis boostés, gagnez des points plus vite et débloquez toutes les récompenses de la voie avec votre clan.

Du 27 au 31 mai : événement Duc draconique illimité. Le Duc draconique est déchaîné ! Vous pouvez l'utiliser pendant son amélioration et tous ses équipements sont boostés à leur niveau max pendant l'événement !