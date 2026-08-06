Un an de batailles dans votre village. Chaque raid, chaque guerre, chaque bâtiment rasé... Ils vous attendent tous dans un monument bâti pour commémorer votre histoire. Ouvrez la porte et parcourez les salles : à la fin de votre visite, vous aurez enfin une statue digne de votre carrière de chef. Voici les Chroniques du Chef, le premier bilan annuel de Clash of Clans, et voici comment ça va se passer.

Que sont les Chroniques du Chef ?

Les Chroniques du Chef sont une nouvelle expérience du Clashiversaire qui crée une rétrospective personnalisée de votre année de jeu.

C'est là que sont conservés les souvenirs de votre village : vos batailles, vos guerres de clans, vos habitudes.

Vous repartirez avec un archétype correspondant à votre style de jeu, immortalisé sous la forme d'une statue.

Comment entrer ?

Cherchez le bouclier des Chroniques du Chef, qui se trouve à gauche de votre village, près du négociant.

Appuyez dessus et vous quitterez le village pour pénétrer dans les Chroniques du Chef.

Que se passe-t-il à l'intérieur ?

Vous arriverez devant une espèce de musée en plein air créé à partir de votre année de jeu.

Le seul problème, c'est que la porte est fermée. Défoncez-la pour entrer. Aucune porte n'a jamais arrêté un chef, et frapper, c'est pour les lâches.

Une fois la porte franchie, vous verrez différents symboles au sol. Chacun correspond à une catégorie, comme les armées, les clans ou encore les combats.

Appuyez sur un symbole pour découvrir l'histoire qui se cache derrière.

Trois façons de découvrir vos statistiques

Devinez – Nous vous poserons une question avec trois réponses possibles. Choisissez-en une avant que la bonne ne soit indiquée. Un peu comme un jeu télé, mais pour les chefs.

Détruisez – Certaines statistiques sont enfouies sous des tas de bûches. Détruisez-les pour découvrir les nombres.

Dévoilez – C'est le plus simple. On vous demande, puis on vous montre. Pas besoin de réfléchir. Les barbares adorent.

Quel genre de chef puis-je être ?

Il y a différents archétypes de chef, et celui que vous recevez ne dépend que de la façon dont vous avez joué cette année. Ils sont au nombre de six :

Chef solitaire – Un combattant qui ne compte que sur lui-même. C'est un stratège indépendant et talentueux.

Chef de guerre – Il vit pour la guerre de clans et la ligue. C'est un guerrier autoritaire, discipliné et craint de tous.

Chef de clan – Son truc, ce sont les activités de clan collaboratives. Un véritable pilier de la communauté, toujours présent à l'appel.

Chef loyal – Il est décontracté et persévérant. Ce qu'il préfère, c'est construire et décorer. Son super-pouvoir, c'est la loyauté.

Chef de retour – Il est de retour après s'être absenté un moment. Peu importe le temps qu'il a passé loin de nous, on est juste contents de le revoir !

Nouveau chef – Il découvre ou redécouvre le village. Son premier chapitre commence maintenant.

Que puis-je obtenir d'autre ?

Une statue personnalisée correspondant à votre archétype, à placer dans votre village.

Quand pourrai-je les voir ?

Les Chroniques du Chef seront disponibles du 8 août à 8 h UTC au 31 août.

Puis-je les partager ?

Tout à fait ! Une fois que vous aurez reçu votre archétype, vous pourrez le partager. Appuyez simplement sur le drapeau central une fois que vous aurez terminé vos chroniques et choisissez votre ratio préféré à partager avec vos amis !

Défoncez la porte ICI, Chef. Votre année vous attend.

Et que ça clash !