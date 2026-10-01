Deux mondes. Un grimoire. Une infinité de portails.

La malédiction cosmique a encore frappé... avec des portails ! Une bataille galactique vient déformer la réalité dans la cataclysmique saison de Clash-O-Ween ! Débloquez un nouvel équipement et des troupes temporaires dans les événements venus envahir votre dimension. Utilisez vos unités les plus puissantes dans un affrontement interstellaire avec de nouveaux skins, et explorez un village fantasmagorique avec le décor des portails cosmiques. Clash-O-Ween n'a jamais été aussi lunaire !

Du 1er au 31 octobre : Malédiction cosmique : Pagaille aux portails s'abat sur le village. Des portails s'ouvrent, les dimensions entrent en collision, c'est un chaos terrifiant garanti pendant tout le mois. Le premier à se faufiler à travers les failles, c'est le lanceur de totems, une troupe temporaire qui frappe fort. Il lance des rochers qui font tout s'entrechoquer à portée, et soudain, il catapulte un totem maudit qui étourdit les défenses à proximité et largue un leurre sur elles.

Lanceur de totems :

Il a des DPS élevés sur une portée de 6 cases et peut viser n'importe quelle cible terrestre.

À sa première attaque, et toutes les 4 attaques par la suite, il lance un totem au lieu d'un rocher, étourdissant les défenses proches et invoquant un mini totem au point d'impact.

Ses mini totems sont immobiles, robustes et conçus pour encaisser les dégâts destinés à votre armée avant de finir par s'effondrer. Ils peuvent être ciblés par les défenses terrestres comme aériennes et perdent leurs PV au fil du temps, pour finir par s'autodétruire même si personne n'y touche.

Du 1er au 31 octobre : Pass or. Débloquez des récompenses, boostez votre progression et obtenez le skin de héros exclusif de cette saison : Reine macabre. Effroyablement magnifique, magnifiquement effroyable, elle est enveloppée dans un voile macabre (la Championne fantôme est l'autre skin du mois).

Du 1er au 11 octobre : ligue de guerre de clans. Il est temps d'invoquer le chaos. Partez en guerre contre une sombre congrégation de sept autres clans en 15c15 ou 30c30. Pas de rituel interrompu, pas d'esprits farceurs, juste votre clan contre les leurs pour la gloire et le butin !

Du 1er au 5 octobre : Options de combat, la première malédiction. À partir du niveau 6 de l'hôtel de ville, vous pourrez choisir à mi-combat : troupes temporaires de Clash-O-Ween ou ressources. Faites le bon choix !

Du 3 au 31 octobre : décor XL Pagaille aux portails. Aucun chemin n'est le bon et tous mènent jusqu'aux tréfonds. Des portails cosmiques sèment la pagaille dans tous les mondes ! Ce village sinueux, l'œuvre de gobelins irresponsables, devient le champ de bataille qui déterminera le destin du cosmos.

Du 5 au 31 octobre : Roi sauvage. Furie et soif de sang animent ce Roi vengeur, connu sous des noms multiples à travers le cosmos, enragé à la vue de son royaume déformé par les gobelins et leurs portails en pagaille.

Du 6 au 13 octobre : défi de portail. Testez le nouvel équipement, le médaillon de portail, ainsi que les troupes temporaires de la saison pendant le terrifiant défi d'octobre. Ouvert à tous les hôtels de ville.

Du 7 au 31 octobre : Prince mesquin. Dur d'être l'un des gentils quand on doit détruire des planètes. Même pas besoin d'yeux : il voit tout grâce à ses portails. Mais sans son médaillon de portail, le Prince mesquin doit se fier à sa fidèle lanterne pour naviguer parmi les étoiles.

Du 7 au 8 octobre : événement lanceur de totems en masse. 50 lanceurs de totems arrivent pour vous donner un grand coup de main, gratuitement. À partir de l'hôtel de ville 10, pendant un jour seulement.

Du 8 au 25 octobre : événement de médailles Pagaille aux portails. Des portails d'élixir sinistre sèment le chaos ! Aidez l'ouvrier diablotin à rentrer chez lui en récupérant de l'élixir sinistre pendant les combats pour remplir sa fontaine d'élixir sinistre. Débloquez des récompenses, des troupes temporaires et des médailles de faille à dépenser chez le négociant pour vous offrir le nouvel équipement Médaillon de portail. À partir de l'hôtel de ville 6. Et n'oubliez pas : le magasin du négociant restera ouvert jusqu'au 27 octobre, alors hantez-le jusqu'à ce que vous ayez tout dépensé.

Et aussi... D'après une rumeur qui court à travers les portails, si suffisamment de chefs prolongent leur série, le bonus étoiles pourrait voir double. Ce n'est pas confirmé. C'est louche. Mais sait-on jamais…

Du 9 au 31 octobre : Championne cadavérique. La peur est une langue parlée dans tout l'univers, si l'on en croit l'étrange monstre portail qui accompagne cette championne. Exploiter la peur, la maîtriser... voilà ce qui lui permet de dominer n'importe quel village.

Du 10 au 17 octobre : événement Chasse au trésor. À partir de l'hôtel de ville 3. Creuser des tombes à la recherche de trésors ? Pas de quoi réveiller les morts. Enfin, espérons-le.

Du 11 au 31 octobre : Duc béhémoth. Le feu qui brûle en lui est la flamme de l'anarchie ! Les béhémoths se fichent des événements ou des médaillons cosmiques. Ce qu'ils veulent, c'est écrabouiller tout ce qui bouge dans toutes les galaxies. Et pour ça, il faut des bras bien musclés. Les « leg days », c'est pour les êtres inférieurs soumis à la gravité.

Du 12 au 14 octobre : boosts des extracteurs de ressource. Vos extracteurs se tuent à la tâche pendant deux jours : effroyablement efficaces et 4x plus productifs. À partir de l'hôtel de ville 8.

Du 13 au 31 octobre : Gardien arachnide. Si on suit le fil, est-il davantage gardien ou arachnide ? En vérité, c'est une araignée qui rêvait d'être un héros. Mais l'araignée s'est réveillée, et le rêve n'est plus. Six pattes supplémentaires, rien que pour tisser des toiles et des plans néfastes, et six yeux pour lire autant de grimoires. Rien n'arrête le Gardien arachnide… sauf peut-être un bon insecticide.

15 octobre : retour des cosmétiques de la malédiction cosmique de 2025. Les cosmétiques de la malédiction cosmique de l'année dernière reviennent d'entre les morts, pour ceux qui les ont ratés la première fois.

Du 16 au 31 octobre : événement communautaire de série cosmique. Un tout nouvel événement communautaire sera disponible le 15 octobre, pour une durée limitée. Attaquez une base au moins une fois par jour pendant 7 jours d'affilée. Village principal, base des ouvriers, tout compte. Complétez la série pour obtenir toutes les récompenses, dont une décoration exclusive. Si votre série se brise, la récompense finale sera perdue ! Si on atteint les objectifs de la communauté, tous les joueurs qui terminent la série remporteront un petit bonus. Récupérez vos récompenses avant le 1er novembre avant qu'elles ne retournent au néant !

Du 17 au 21 octobre : Options de combat, la deuxième malédiction. À partir du niveau 6 de l'hôtel de ville, vous pourrez choisir à mi-combat : troupes temporaires de Clash-O-Ween ou élixir sinistre. Pratique si vous voulez faire le plein avant la fin de l'événement de médailles le 25 octobre !

Du 20 au 25 octobre : médaillon de portail boosté. Le médaillon de portail (nouvel équipement épique du Prince gargouille) sera boosté à son niveau max pendant 5 jours avant la fin de l'événement de médailles le 25 octobre. À partir de l'hôtel de ville 9.

Du 22 au 28 octobre : jeux de clan d'octobre. Terminez des tâches avec votre clan pour des récompenses effrayantes. Pas de pièges, c'est que du bonheur !

Du 26 au 28 octobre : boosts des extracteurs de ressource. Une dernière moisson avant l'arrivée d'Halloween. Ressources x4 pendant deux jours. À partir de l'hôtel de ville 8.

Ces portails ne vont pas se fermer tout seuls, Chef. Relevez-vous les manches et ne laissez pas ces maudits gobelins avoir le dernier mot !

Et que ça clash !