Chers clasheurs,

En mai, nous vous avons parlé de notre intention de surveiller de près le Duc draconique et la méta aérienne. Voici ce qui s'en suit. C'est une petite entracte entre deux mises à jour plus importantes : pas de révélations majeures, juste un point de vue sur la méta actuelle de l'HDV18, ce qui change en juillet et pourquoi.

Actuellement, les armées de dragons sont un peu trop prévalentes à l'HDV18, généralement menées par le Duc draconique et les chevaucheurs de dragon. Ce sont les armées les plus populaires dans les guerres entre HDV18 que nous avons observées : elles participent à environ 20 % des attaques.

Plus généralement, la méta est aussi trop concentrée. Si on prend en compte la deuxième armée la plus utilisée, des cyclopes avec des guérisseuses en soutien, ces deux types d'armées couvrent environ 40 % des attaques entre HDV18. Nous sommes contents de voir une armée terrestre si bien placée, mais avec une aussi grande partie de la méta monopolisée par seulement deux options, les attaques et la construction de base commencent à paraître trop restreintes.

En outre, la méta ne s'est pas ouverte à parts égales à toutes les stratégies. Les électro-dragons peinent à s'imposer dans les armées les plus populaires, et le golem météorique est tombé bien plus bas que prévu après ses derniers nerfs.

Donc l'objectif de cette mise à jour est simple : affûter les unités visiblement laissées de côté, ramener quelques options sous-utilisées sur le devant de la scène et éviter de trop renforcer les attaques.

Nous devons aussi faire attention car une nouvelle saison d'assemblage commence bientôt. Cela modifiera naturellement la construction des bases, les choix d'armée et la façon dont les joueurs abordent les attaques, alors nous ne voulons pas faire trop de changements juste avant que la méta n'évolue à nouveau. Cette mise à jour est intentionnellement ciblée : il s'agit de régler les problèmes les plus évidents maintenant, puis d'observer la situation lors de la nouvelle saison.

Changements

Duc draconique : nouvelle diminution de sa réduction des dégâts des pièges. Sa rage reste inchangée, car nous apprécions l'aspect stratégique de l'isolement requis pour déchaîner toute sa puissance, mais les pièges doivent permettre de contrer plus efficacement ce héros ailé solitaire.

Chevaucheur de dragon : petite réduction des PV et des dégâts au plus haut niveau. Les armées à base de dragons font l'objet de plusieurs ajustements à la fois, alors nous avançons prudemment pour ne pas en faire trop.

Bûcheur (gardien de l'hôtel de ville) : portée des bûches réduite de deux cases, avec poussée plus puissante à courte portée. Le bûcheur sait se faire respecter au sol, mais il contrôle trop d'espace de trop loin.

Électro-dragon : petit boost des PV et des dégâts aux deux plus hauts niveaux. Nous sommes prudents car les électro-dragons sont déjà populaires et familiers, mais leurs performances actuelles sont un peu décevantes.

Golem météorique et mites météoriques : le plus gros buff de cette mise à jour. La sortie de l'HDV18 avait nécessité un nerf rapide du golem météorique, mais nous sommes allés trop loin. Ce changement devrait rendre sa mécanique de séparation-réunion plus attrayante sans revenir à sa version d'origine.

Druide : légère augmentation des soins aux plus hauts niveaux. C'est un petit coup de pouce pour une troupe qui marche bien mais n'est pas choisie très souvent.

Avec ces équilibrages, nous continuons à vous expliquer la raison des changements plutôt que de vous fournir une liste de stats détaillée.

Pour ceux parmi vous qui veulent se plonger dans les chiffres, nous avons aussi demandé aux créateurs les stats qui les intéressent et nous avons partagé les données de gameplay avec eux, notamment les taux de victoire des troupes et d'autres stats de jeu. Alors si ces détails vous intéressent, allez voir vos créateurs préférés !

Ce que nous surveillons

Quelques choses ont failli être modifiées dans cette mise à jour.

Le sort de totem est toujours sous haute surveillance. Atchoum est aussi passée près, mais avec tous les changements visant les armées de dragons et l'arrivée d'une nouvelle saison d'assemblage, nous voulons d'abord voir comment les choses vont se tasser. La sorcière des ruines et le sort de colère sont encore tout nouveaux, alors nous voulons vous laisser plus de temps pour les essayer avant de nous décider. Le fourgon céleste est toujours sous surveillance après ses derniers changements.

Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas changé que cela a échappé à notre attention. Parfois, cela signifie juste qu'avant d'agir, nous voulons voir l'impact qu'auront le reste de la mise à jour et la prochaine saison sur la méta.

Souffleuse de flammes et jetpack à roquettes

Le précédent changement apporté à la souffleuse de flammes a causé un bug qui empêchait parfois le jetpack à roquettes de se déclencher.

Une mise à jour sera nécessaire pour corriger ce bug, alors pour l'instant, nous lui rendons son fonctionnement précédent : la souffleuse de flammes suivra à nouveau la direction du jetpack à roquettes.

Ce n'est pas le fonctionnement que nous voulons lui donner à long terme, mais une interaction prévisible est préférable à un bug. Un correctif complet ainsi que la fin des restrictions en compétition sont prévus pour la prochaine mise à jour.

Vision sur l'horizon

C'est tout pour cette fois. Une petite mise à jour d'équilibrage pour assainir un peu la méta de l'HDV18 : moins concentrée aux niveaux supérieurs, avec plus de place pour les options négligées et de meilleurs contres pour les constructeurs de bases.

Continuez à nous faire part de vos avis, visionnages, résultats de guerre et réactions honnêtes. Cela continuera à façonner notre manière d'approcher ces mises à jour.

Et que ça clash !

- L'équipe de design de Clash of Clans