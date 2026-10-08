Salut, chefs !

L'interface utilisateur de Clash of Clans a été retravaillée de fond en comble.

L'interface utilisateur, c'est l'ensemble des boutons, barres et icônes qui se trouvent sur les bords de votre village. Le bouton Combattre, vos ressources, votre bouclier, le magasin... En dehors de votre village, tout ce qui est à l'écran en fait partie.

C'est avec l'interface que vous interagissez le plus dans le jeu, et d'année en année, elle est devenue de plus en plus surchargée. C'est pourquoi nous l'avons complètement reconstruite. Pour offrir aux nouveaux joueurs un jeu plus explicatif, et pour permettre à tous les autres de faire ce qu'ils veulent avec davantage d'outils et de facilité.

Cet article vous explique tout : nos raisons, les effets de chaque changement et une carte complète qui montre où tout se retrouve. Ça va être long, alors installez-vous confortablement avec un bon casse-croûte magique. C'est parti !