Nous avons retravaillé l'interface de Clash of Clans
Salut, chefs !
L'interface utilisateur de Clash of Clans a été retravaillée de fond en comble.
L'interface utilisateur, c'est l'ensemble des boutons, barres et icônes qui se trouvent sur les bords de votre village. Le bouton Combattre, vos ressources, votre bouclier, le magasin... En dehors de votre village, tout ce qui est à l'écran en fait partie.
C'est avec l'interface que vous interagissez le plus dans le jeu, et d'année en année, elle est devenue de plus en plus surchargée. C'est pourquoi nous l'avons complètement reconstruite. Pour offrir aux nouveaux joueurs un jeu plus explicatif, et pour permettre à tous les autres de faire ce qu'ils veulent avec davantage d'outils et de facilité.
Cet article vous explique tout : nos raisons, les effets de chaque changement et une carte complète qui montre où tout se retrouve. Ça va être long, alors installez-vous confortablement avec un bon casse-croûte magique. C'est parti !
Pourquoi avoir fait ça
L'ancienne interface avait été conçue pour un bien plus petit jeu.
Les équipements de héros, les familiers, les objets magiques, les événements, la capitale, et plus encore. Toutes les nouveautés que nous avons ajoutées au jeu se sont rattachées à un cadre visuel qui n'avait jamais été conçu pour les inclure. Le résultat : un écran encombré, des fonctionnalités de tous les jours cachées dans des bâtiments et un écran bourré de choses qui ne disaient pratiquement rien aux nouveaux joueurs sur ce qu'il y a à faire dans le jeu.
Nous considérons cette refonte comme une base pour des améliorations en continu, et pas comme quelque chose de gravé dans le marbre. À ce titre, quelques points méritent d'être mis au clair :
Le but était de mettre les bons boutons aux bons endroits. Il ne s'agissait pas d'avoir moins de boutons, juste pour le plaisir. Alors bien que certaines choses aient été déplacées à l'intérieur d'autres choses, nous n'avons pratiquement rien supprimé.
Nous voulions donner le même poids aux deux parties de la boucle centrale du jeu : la construction et le combat sont donc présentés en miroir, avec les combats en bas à gauche et les constructions en bas à droite.
Les joueurs débutants et de retour doivent s'y retrouver plus vite : si vous avez déjà essayé d'expliquer où se trouvent les améliorations des équipements de héros à quelqu'un qui vient d'installer le jeu, vous savez déjà pourquoi tout ça était nécessaire.
Nous voulions mettre en place des bases plus solides pour l'avenir : il s'agissait de construire quelque chose de plus adapté à l'état actuel du jeu, mais aussi de poser des fondations qui permettront l'ajout de nouveautés passionnantes à l'avenir.
Bouton Combattre
C'est quoi ? L'endroit où trouver tout ce qui se rapporte aux COMBATS.
Ce qui a changé : le journal de combat, les modifications de l'armée et le menu Combat sont désormais accessibles via le bouton Combattre.
Pourquoi : ce sont les choses à faire avant de se battre, et on peut donc les trouver là où les combats commencent. De plus, le journal de combat était déjà dans le menu Combat, il apparaissait juste en double sur l'ancienne interface.
Modifications de l'armée
Les modifications de l'armée ont aussi été déplacées derrière le bouton Combattre. Maintenant que les temps de formation ont été supprimés et que l'écran de révision de l'armée s'affiche avant chaque combat, les passages quotidiens par le menu d'entraînement de l'armée appartiennent au passé.
Revanche, journal de combat et visionnages
C'est le changement qui porte le plus à confusion, alors lisez bien ce qui suit.
Vous ne trouverez plus le journal de combat sur l'écran principal, mais inutile de partir à sa recherche, car le bouton Combattre vous indique désormais si quelque chose vous attend :
Revanche disponible : le bouton Combattre affiche une icône d'épée en flammes.
Visionnage en cours : le bouton Combattre affiche une icône d'œil.
Ces deux signaux vous suivent ensuite, car ils apparaissent aussi sur le bouton du journal de combat dans le menu Combat.
Bouton Construire
Ce qui a changé : le bouton Construire regroupe désormais tout ce qu'il faut pour améliorer et modifier votre base. Il comprend les quatre onglets suivants :
Bâtiments et héros : tous les bâtiments et héros à améliorer, plus les nouveaux bâtiments.
Améliorations d'armées : tout ce qui nécessitait d'appuyer sur le laboratoire.
Équipements de héros : tout ce qui nécessitait d'appuyer sur le forgeron.
Familiers : tout ce qui nécessitait d'appuyer sur l'animalerie.
Pourquoi : les améliorations étaient dispersées dans quatre bâtiments et un onglet du magasin. Désormais, elles seront dans une même liste, filtrable et à un bouton du village.
Quelques points à noter :
Le bouton Modifier le plan est désormais conditionnel et apparaît en bas à droite de votre écran quand vous ouvrez le menu du bouton Construire.
Les nouveaux bâtiments ont été déplacés du magasin jusqu'ici : si vous cherchez un nouveau bâtiment, vous le trouverez dans l'onglet des bâtiments et héros, non plus dans le magasin.
En appuyant sur une carte d'amélioration, la caméra se dirige vers le bâtiment correspondant et ouvre directement l'écran de confirmation de l'amélioration.
En appuyant sur un élément verrouillé, l'interface vous dirige vers le bâtiment nécessaire pour y accéder, avec ses conditions de déblocage.
Par défaut, les améliorations en cours sont affichées en haut de la liste, avec en tête celles qui seront terminées en premier.
Le village reste accessible en arrière-plan du menu. Appuyez sur un bâtiment ou ailleurs, ou sur le bouton Fermer pour quitter le menu.
Il est désormais beaucoup plus facile de voir tous les nouveaux bâtiments auxquels vous avez accès après avoir amélioré votre hôtel de ville.
Assistants
L'apprenti ouvrier et l'assistant du labo sont désormais accessibles dans les onglets correspondants, avec un chrono affiché sur le bouton lorsqu'ils sont déjà au travail.
Filtres et tri
Tout simplement mieux, sans exception :
Filtrez selon vos besoins, avec différentes options pour chaque , comme les équipements triés par héros, les bâtiments par type.
Triez par coût croissant ou décroissant.
Les filtres restent actifs pendant que vous jouez et sont réinitialisés à chaque session de jeu.
Les filtres s'annulent d'eux-mêmes lorsque vous avez terminé tout ce que vous aviez filtré, pour ne pas vous laisser face à une liste vide en vous demandant où vos améliorations sont passées.
Ressources, minerais et bouclier
Le bouclier a été placé près de vos ressources. Il protège vos ressources, alors sa place est auprès d'elles.
Les minerais sont visibles là où ils sont utiles. L'onglet des équipements de héros affiche vos minerais et vos gemmes, au lieu d'une bourse pleine de monnaies que vous ne pouvez pas dépenser là.
Chaque onglet affiche seulement les monnaies qui peuvent y être dépensées. Pas de place perdue inutilement.
Profil, social et paramètres
Ce qui a changé : les onglets Paramètres et Social sont désormais accessibles via le bouton Profil en haut à gauche.
Ce qui ne bouge pas : le bouton Chat reste là où il était. Il fonctionne comme avant et donne accès au chat général et au chat de clan.
À noter : vous aurez un pas de plus à faire pour accéder à Supercell ID et changer de compte. Si vous changez régulièrement de compte, vous sentirez la différence. La bonne nouvelle, c'est que la possibilité de changer de compte plus facilement fait partie des futures améliorations sur lesquelles nous travaillons activement.
Événements et communauté
Il est trop facile de rater les contenus temporaires, alors nous les avons regroupés au même endroit : dans le plateau des événements.
Le portail des événements et la messagerie y sont toujours épinglés et toujours visibles.
Le Pass or a son propre bouton dédié et n'est jamais masqué sur le plateau.
Tout ce qui fait l'objet d'une nouvelle notification est épinglé en haut du plateau jusqu'à ce que vous l'ayez vu, puis retombe plus bas.
Le plateau s'ouvre automatiquement lors du chargement de votre village et se ferme quelques secondes après. Vous pouvez aussi réduire ou développer le plateau vous-même en appuyant sur la flèche latérale.
Une fois le plateau réduit, vous pouvez toujours accéder directement au portail des événements.
Si vous utilisez la flèche pour l'ouvrir, il reste ouvert pendant toutes vos sessions, jusqu'à ce que vous le fermiez.
Magasin et objet magiques
Magasin : comme les bâtiments se trouvent à présent dans le menu Construction, le magasin est réservé aux offres, cadeaux et objets spéciaux. Un point rouge s'affiche lorsqu'il y a une bonne raison d'y faire un tour et disparaît après votre visite.
Objets magiques : ils ont désormais leur bouton dédié, et cohabitent avec les casse-croûtes magiques. Les livres, marteaux, runes et potions sont à un pas de votre village, au lieu d'être ensevelis dans les entrailles de l'hôtel de ville. Vous pouvez aussi y accéder facilement via le bouton Combattre.
Où sont passés mes boutons ?
Voici la carte détaillée, à mettre dans vos favoris.
|Ce que vous cherchez
|Où le trouver
|Journal de combat
|Derrière le bouton Combattre
|Revanche
|État du bouton Combattre, et journal de combat dans l'interface de combat
|Visionnage
|État du bouton Combattre, et journal de combat dans l'interface de combat
|Modifier l'armée
|Derrière le bouton Combattre
|Modifier le plan
|Conditionnel : en ouvrant le menu Construction, le bouton Modifier le plan apparaît en bas à droite de l'écran.
|Nouveaux bâtiments
|Menu Construction → Bâtiments et héros
|Améliorations des héros
|Menu Construction → Bâtiments et héros
|Améliorations du laboratoire
|Menu de construction → améliorations d'armée
|Améliorations des équipements de héros
|Menu Construction → Équipements de héros
|Améliorations des familiers
|Menu Construction → Familiers
|Apprenti ouvrier
|Menu Construction → Bâtiments et héros
|Assistant du labo
|Menu de construction → améliorations d'armée
|Objets magiques
|Bouton dédié
|Casse-croûtes magiques
|Même bouton que les objets magiques
|Paramètres
|Dans le profil
|Supercell ID / changement de compte
|Profil → Paramètres
|Niveau de l'hôtel de ville
|Bouton Profil
|Chat de clan
|Bouton de chat
|Mon clan, infos du clan
|Bouton Profil
|Guerres de clans
|Carte dans le chat de clan, bouton dédié pendant les guerres
|Ligue de guerre de clans
|Carte dans le chat de clan, état du bouton de chat pendant les inscriptions, bouton dédié pendant les guerres
|Chat général
|Bouton de chat
|Messagerie
|Plateau des événements, toujours épinglé
|Portail des événements
|Plateau des événements, toujours épinglé
|Pass or
|Bouton dédié
|Ligue / classement
|Bouton des classements
|Bouclier
|Près de vos ressources
|Magasin
|Au même endroit
Base des ouvriers et capitale
La base des ouvriers bénéficie des même améliorations de l'interface, mais son menu Construction inclut deux onglets au lieu de quatre.
Rien ne change dans la capitale lors de cette mise à jour, à part une retouche visuelle pour lui appliquer les nouveaux styles des boutons. La capitale est différente, si bien que dans son cas, la nouvelle interface n'améliorerait rien, au contraire. Nous comptons retravailler spécifiquement la capitale à l'avenir.
À votre première connexion
En ouvrant le jeu pour la première fois après la mise à jour, vous assisterez à une brève présentation du changement le plus important : comment trouver le nouveau menu Construction. Ensuite, ce sera à vous d'explorer. De retour dans votre village, des notifications vous indiqueront quelques mini-tutoriels facultatifs (interface de combat, profil et fonctionnalités sociales). Ils ne prennent pas longtemps, et chacun couvre quelque chose qui pourrait porter à confusion, alors n'hésitez pas à les suivre.
Ce n'est pas l'état final
N'oubliez pas, nous avons voulu poser des bases. Cette version de l'interface nous permettra d'y ajouter de futurs systèmes, et certaines choses ne sont pas terminées :
La personnalisation de l'interface est une fonctionnalité que nous aimerions vous offrir. Mise à l'échelle, actions rapides et plus de choix sur votre propre cadre.
Nous voulons faciliter les changements de profil pour les joueurs ayant plusieurs comptes.
De meilleures façons d'organiser vos améliorations, au lieu de suivre l'ordre que nous vous proposons.
Nous surveillerons vos retours sur les réseaux sociaux pour voir comment se passent les combats, si les gens s'y retrouvent rapidement dans le gameplay et si ça coince ailleurs que là où nous nous y attendions. Si quelque chose ne marche pas, on y remédiera.
FAQ
Pourquoi tous ces changements ? L'ancienne interface n'était pas compatible avec la direction que prend le jeu. Chaque nouveauté la rendait plus surchargée, et les nouveaux joueurs se perdaient dans un cadre loin d'être intuitif.
Y a-t-il moins de boutons maintenant ? Pas vraiment, et ce n'était pas notre objectif. Les choses ont été déplacées là où elles devaient logiquement se trouver. Pratiquement rien n'a été supprimé.
Est-ce que je peux réinstaller l'ancienne interface ? Non. On veut vous proposer des options de personnalisation, mais on ne peut encore rien vous promettre.
La capitale va-t-elle changer ? Visuellement, pour l'adapter au nouveau style des boutons. Une refonte complète est prévue pour plus tard.
Où est mon journal de combat ? Derrière le bouton Combattre. Et vous saurez quand quelque chose y aura été ajouté, car le bouton Combattre vous le montrera.
Où est passé le bouton de guerre de clans ? Il est désormais conditionnel, et non plus permanent. Si votre clan ne s'est pas inscrit pour la prochaine guerre, l'icône de guerre de clan n'apparaîtra tout simplement pas sur votre écran. L'accès aux guerres de clans se fait désormais via le chat de clan, où une carte sert de point d'entrée. Cette carte de la guerre de clans reste affichée pendant que le jeu recherche des adversaires. Une fois la guerre lancée, un bouton dédié s'affiche sur l'écran principal de tous les joueurs du clan, y compris ceux qui ne participent pas à la guerre. La carte de la guerre reste accessible dans le chat de clan.
Où sont passées les améliorations recommandées ? Elles sont toujours là, dans une section « Recommandations » derrière le bouton Construire, et sont triées de la même façon que dans l'ancien menu.
Où est passé le bouton de l'armée ? Derrière le bouton Combattre.
Où est passé le bouton des paramètres ? Dans le profil de joueur.
Avez-vous ajouté des nouveautés ?
Les onglets Équipements de héros et Familiers dans le menu Construction ;
Les filtres et le tri des onglets du menu Construction, avec des options spécifiques à chaque onglet ;
Le plateau des événements et de la communauté ;
Un bouton dédié aux objets magiques sur l'écran principal, combiné avec l'inventaire des casse-croûtes magiques ;
L'état des boosts de combat et des potions magiques indiqué sur le bouton Combattre ;
Les revanches et les visionnages mentionnés sur le bouton Combattre.
Merci pour votre réapprentissage
Réapprendre une interface que vous utilisez depuis des années, cela demande un vrai effort et nous en sommes conscients. Comptez une semaine pour vous y habituer. C'est à peu près le temps qu'il faut pour mettre en place des automatismes, et ensuite, nous espérons que vous naviguerez dans le jeu plus efficacement qu'avant.
Une vidéo de présentation est en ligne, si vous préférez des explications visuelles, et la nouvelle interface arrivera bientôt dans le jeu si vous voulez voir par vous-même.
Et que ça clash !