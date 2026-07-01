Le vent a tourné, chef. Au large, la grandeur vous attend.

Le barbare est parti en voyage. Il a affronté des dieux, battu des monstres, trouvé des trésors... mais maintenant, il ne sait plus comment rentrer. Et c'est à vous de l'aider ! Bienvenue à l'Odyssée du barbare.

Du 1er au 31 juillet : Pass or de l'Odyssée du barbare. Débloquez des récompenses, boostez votre progression et obtenez le skin de héros exclusif de cette saison : Roi Zeus. Foudre à la main et barbe taillée à perfection. Le roi Zeus dirige le royaume céleste avec sagesse et courage, guidant les aventuriers perdus depuis son perchoir de nuages.

Du 1er au 31 juillet : l'ouvrier gobelin. Il sera là tout au long du mois pour vous aider à maximiser vos constructions... si vous en avez les moyens.

Du 1er au 11 juillet : ligues de guerre de clans. Partez en guerre contre sept autres clans en 15c15 ou 30c30 ! Gagnez du butin bonus, de l'EXP de clan et des médailles de ligue. Les chefs de clan ont deux jours pour s'inscrire. Les dieux de la guerre vous observent, chef. Rendez-les fiers.

**Du 1er au 7 juillet :**1er événement Summer Jam : quête d'or. Le barbare et ses copains ont trouvé un gros tas d'or ! À vous dix jours de boosts d'or pour la Summer Jam, y compris une réduction des durées et coûts des améliorations avec de l'or !

Du 3 au 31 juillet : décor de l'Odyssée. Affrontez des vagues terrifiantes et découvrez une île mystérieuse qui fut témoin de combats légendaires. Des statues à moitié écroulées, une mer tempétueuse et les échos de grands combats entre guerriers et bêtes d'antan. Levez votre épée, alimentez votre feu intérieur et prenez place parmi les héros du passé.

Du 5 au 31 juillet : skin de héros : Duc hydre (Duc draconique). Trois têtes, deux ailes, un seul neurone. Le Duc Hydre garde jalousement des précieuses ressources, à la botte de la Championne Hadès. Elle le trouve trop mignon, avec ses trois museaux !

Du 6 au 8 juillet : événement Sorts en masse : clonage. Des sorts de clonage dans les armées de tout le monde. Dirigez une armée composée entièrement de... vous. Les défenses ne s'y attendront jamais. Même vous, vous ne vous y attendiez pas.

Du 7 au 31 juillet : skin de héros : Reine Médusa (Reine des archères). Elle préfère rester seule... Et ça tombe bien, parce qu'avec des serpents à la place des cheveux et des yeux pouvant pétrifier n'importe qui sur place, c'est difficile de se faire des amis.

Du 8 au 15 juillet : 2e événement de la Summer Jam : quête d'élixir. Le barbare et ses amis ont atteint les forêts d'élixir ! À vous dix jours de boosts d'élixir pour la Summer Jam, y compris une réduction des durées et coûts des améliorations avec de l'élixir !

Du 8 au 17 juillet : mini événement de médailles : gobelin furtif (HDV8+). Gagnez des récompenses au combat et dépensez-les dans le magasin du négociant. Vite fait, bien fait, et on ressort les poches pleines. Ça, c'est le business.

Du 8 au 22 juillet : chercheur gobelin à 1 gemme. Le chercheur gobelin est de retour avec une offre trop belle pour être vraie... même Ulysse y prêterait forte attention ! Mais il n'y trouverait aucun piège.

Du 9 au 31 juillet : skin de héros Gardien Poséidon (Grand gardien). Le Gardien Poséidon est le frère du Roi Zeus et le maître capricieux des océans. Si vous traversez ses eaux sans permission, préparez-vous à boire la tasse et à voir votre navire sombrer.

Du 11 au 31 juillet : skin de héros : Prince Midas (Prince gargouille). Avec assez d'or pour s'en faire une piscine et un trône digne d'un roi, qu'est-ce qui pourrait manquer au Prince Midas ? Plus d'or, voyons ! Et encore plus ! TOUJOURS PLUS !

13 et 14 juillet : événement de troupes en masse : golems météoriques. Plein de golems météoriques. Une seule attaque synchronisée. Aucune chance de survie. Les pierres tomberont. Et les bâtiments avec. (Le pauvre Sisyphe va avoir du boulot...)

13 au 31 juillet : skin de héros : Championne Hadès (Championne royale). Le choix ultime ! La maîtresse des tréfonds de l'élixir noir règne sur les esprits des troupes. Si vous passez un pacte avec elle, vous pourriez revenir parmi les vivants !

Du 5 au 22 juillet : 3e événement Summer Jam : quête d'élixir noir. Des tâches d'élixir noir s'accumuleront sans cesse devant vous, chef. Traversez-les ; l'horizon vous attend !

15 au 22 juillet : événement héros illimités. Tous les héros disponibles à tout moment, même pendant leur amélioration et tous les équipements boostés au max. Les dieux bénissent leurs champions. Profitez-en au max.

15 juillet : retour des skins Cyberpunk. Préparez-vous à revoir une page de cosmétiques aux couleurs néon. Une autre odyssée, une autre esthétique, mais tout aussi classique.

Du 16 au 21 juillet : chasse au trésor. Des coffres éparpillés dans les villages ennemis, cachés, à attendre les plus courageux. Pour tous les joueurs d'HDV3+. Un trésor vaut bien un détour.

Du 20 au 22 juillet : événement Sorts en masse : gel et rage. Jadis, Borée gela le champ de bataille. La rage d'Arès suivit. Maintenant, c'est à vous d'en faire de même.

Du 22 juillet au 1 août : 4e et ultime événement de la Summer Jam : quête de tout. Le barbare a vaincu un monstre bourré de ressources ! Profitez de boosts d'or, d'élixir et d'élixir noir, y compris une réduction des durées et coûts d'amélioration dans le village principal.

Du 22 au 28 juillet : jeux de clan. Relevez des défis, gagnez des points et débloquez toutes les récompenses de la voie avec votre clan.

Du 22 juillet au 1er août : chercheur gobelin. Le chercheur gobelin revient pour la dernière ligne droite. L'offre à 1 gemme n'est plus. Le chercheur gobelin a retrouvé ses prix de base. Comme ça, sans rien dire. Il a du culot. Mais bon, ça en aura valu l'affaire.

27 et 28 juillet : événement de sorts et troupes en masse : électro-titanides + sorts de saut. Les électro-titanides visent toujours plus haut, et les sorts de saut vont réaliser leurs rêves. Les remparts de Troie tinrent dix ans. Ne laissez pas cette chance à vos ennemis.

Tout héros a son odyssée. L'heure de la vôtre est arrivée.

Et que ça clash !