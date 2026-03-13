Regardez dans le ciel, Chef ! L'événement Ruée de clan est de retour ! Cette fois, ce sont les dragons du Duc qui sont mis à l'honneur : ils fondent tout l'or du village !

Récupérez de l'or avec votre clan dans les combats du village principal, les attaques en guerre de clans, les attaques en solo, les extracteurs et la charrette à butin pour remplir vos réserves et apporter de l'or fondu à votre clan. Utilisez le Duc draconique pour gagner encore plus d'or fondu et terminez la voie pour débloquer une statue d'électro-dragon 3x3 !

Je veux participer !

L'événement Ruée de clan est disponible pour les joueurs à l'hôtel de ville 6 ou plus.

Quand ?

Début de l'événement :

13 mars à 8 h UTC

Fin de l'événement :

20 mars à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 20 mars , vous aurez toujours accès au bâtiment de l'événement pendant une journée, jusqu'au 21 mars à 08 h UTC .

Une horde scintillante !

De l'or. Brillant et qui remplit les réserves. Dans l'événement Ruée des dragons, vous devrez lancer des raids sur vos ennemis et repartir avec autant d'or que possible. Tout l'or que vous récupérez dans les combats du village principal, dans les attaques en solo, les extracteurs et la charrette à butin se transforme en or fondu pour votre clan. Cet événement est une véritable épidémie de pièces, Chef, et le seul remède est d'en récupérer encore plus !

Ressource d'événement : or fondu

Tout l'or que votre clan récupère n'est pas juste là pour faire beau. Il se transforme en or fondu, la monnaie ardente de l'événement, qui permet d'alimenter la progression de la Ruée de clan. Plus vous avez d'or fondu, plus votre clan se rapproche de la décoration finale.

Déchaînez le Duc draconique

Vous voulez encore plus d'or fondu ? Faites monter la température avec le Duc draconique. Lorsque vous l'utilisez dans vos attaques, vous gagnez encore plus d'or fondu en récupérant des pièces d'or. Ce qui veut aussi dire que vous progressez plus rapidement et qu'encore plus d'or fondu arrive dans la forge de votre clan. Chef, si vous partez à la chasse aux pièces, autant y aller avec un dragon !

Boost pendant l'événement !

Le 19 mars, la quantité d'or fondu que vous gagnez pour l'or récupéré sera boostée pour tout le clan.

Récompenses : statue d'électro-dragon et plus !

Gagnez de l'or fondu avec votre clan pour débloquer des coffres et des gâteaux château de clan sur la voie des récompenses. Terminez l'événement pour débloquer la statue d'électro-dragon, une décoration 3x3.

Récupération des récompenses

Pour récupérer les récompenses, vous devez :

Faire partie d'un clan

Faire au moins une contribution au clan pendant l'événement

Récupérer vos récompenses au plus tard 1 jour après la fin de l'événement

Changement de clan

Vous pouvez changer de clan pendant la Ruée de clan, même si vous avez contribué à la voie des récompenses d'un clan précédent. Vous pouvez participer avec votre nouveau clan tant qu'il comprend moins de 100 contributeurs.

Vous ne gagnez que les récompenses du clan avec lequel vous êtes à la fin de l'événement, si vous avez apporté au moins une contribution.