Clash-A-Rama : The Awesome Quest

Plongez dans un monde de cartes et de chaos. Offrez-vous un Clashiversaire totalement unique avec des packs à ouvrir et des attaques au tour par tour ! Découvrez toute une collection d'événements de saison, explorez un nouveau monde magique et préparez votre deck pour des affrontements époustouflants ! The Awesome Quest vous attend ! Serez-vous légendaire ?

Du 1er au 31 août : Clash of Cartes. Un événement totalement unique à partir du niveau 3 de l'hôtel de ville. Gagnez des cartes de troupes dans les combats et les événements, échangez vos doublons dans le chat de clan, et agrandissez votre collection pour gagner des récompenses ainsi qu'une décoration Clash of Cartes unique. Il vous manque une carte ? Allez échanger vos doublons contre des packs chez le négociant. Vous pourrez récupérer vos récompenses jusqu'au 2 septembre à 8 h UTC ! Pas de courbe de mana, pas de rotation standard, rien que des barbares et de la collection. Et l'obstacle du gâteau de Clashiversaire est de retour ! Gardez-vous en au moins une part !

Du 1er au 31 août : Pass or. Débloquez des récompenses, progressez plus vite et gagnez le skin de héros exclusif de la saison : Championne tempétueuse, une combattante aguerrie qui veut gravir le Mont Incroyable pour prouver que personne dans l'arène royale ne lui arrive à la cheville !

1 er août : nouvelles défenses assemblées. L'établi de défenses est opérationnel ! Améliorez des modules et faites votre choix entre trois nouvelles défenses assemblées : la catapulte explosive, l'éradicateur de héros et la bougie incandescente ! Cette année, à l'occasion du Clashiversaire, les défenses assemblées sont disponibles à partir du niveau d'hôtel de ville 11 !

Du 1er au 11 août : ligues de guerre de clans. Partez en guerre contre sept autres clans en 15c15 ou 30c30 ! Pour la gloire et le butin !

Du 3 au 5 août : événement Sorts en masse nº 1 : totem et boum d'anniversaire. Quelqu'un a oublié de tout éteindre à l'usine de sorts. Connectez-vous et votre armée recevra 100 sorts de totem et 15 sorts de boum d'anniversaire. De quoi prendre tout un tas de décisions pas forcément très malines.

Du 3 au 31 août : décor The Awesome Quest. Les villageois des quatre coins du royaume se rassemblent au Mont Incroyable pour regarder les meilleurs combattants du monde s'ôter des points de vie au tour par tour.

Du 5 au 31 août : skin de héros : Roi barbare (Roi des barbares). Une brute sans moustache qui n'a pas assez de patience pour le combat au tour par tour. Vous n'avez probablement jamais vu un barbare aussi barbare. Et ça, ce n'est pas rien.

Du 7 au 31 août : skin de héros : Archère elfique (Reine des archères). Une créature agile et élégante qui vit à l'orée de la forêt. Quand elle est sur le champ de bataille, les remparts n'ont qu'à bien se tenir. Et vous aussi !

Du 6 au 31 août : Chroniques du Chef, la première rétrospective de Clash of Clans. Revivez les temps-forts de votre aventure et recevez une statue qui rend hommage au Chef que vous êtes devenu.

Du 9 au 10 août : chevaucheurs d'éléphants et super valkyries en masse. Une véritable horde de 50 chevaucheurs d'éléphants et 20 super valkyries se joint à votre armée pendant 24 heures. C'est aussi équilibré qu'une chaise à trois pieds, et à peu près aussi confortable.

Du 9 au 31 août : skin de héros : Duc des flammes (Duc draconique). La bête démoniaque originaire des déserts arides qui a forgé l'épée infernale. Avec lui, la température va grimper en flèche, surtout pour vos adversaires.

Du 11 au 31 août : skin de héros : Prince nécrotique (Prince gargouille). Un sorcier immortel doté d'une arme si grande que c'en est presque comique. Mais ne riez surtout pas, vous le regretteriez amèrement !

Du 12 au 31 août : événement de médailles incroyable. Le sorcier incroyable a besoin de votre aide ! Récupérez des jetons de carte au combat, gagnez des médailles de quête et échangez-les contre des récompenses chez le négociant. Une nouvelle unité temporaire fera une entrée en scène écrasante dans cet événement : le chevaucheur d'éléphant ! De plus, vous aurez la possibilité d'obtenir des packs !

Du 13 au 31 août : skin de héros : Mage éminent (Grand gardien). Un mage venu du littoral, tellement incroyable qu'il coupe le souffle à tout le monde dans un rayon de 70 cases.

Du 15 au 17 août : Festival de ressources et offre à saisir nº 1. Profitez d'un boost x4 sur la production et la capacité des extracteurs de ressources, et d'un petit coup de main de l'ouvrier gobelin.

15 août : retour des cosmétiques Clash-A-Rama. Les cosmétiques Clash-A-Rama reviennent dans le magasin. Retrouvez ces grands classiques pour faire le plein de nostalgie !

Du 17 au 18 août : événement Sorts en masse nº 2. Votre armée se dote de 30 sorts de guérison et 30 sorts de précipitation. De quoi faire des erreurs en allant trop vite, et se soigner pour les rattraper.

Du 22 au 28 août : jeux de clan. Relevez des défis, marquez des points et débloquez toutes les récompenses de la voie avec votre clan. Et attention, Hercule est de retour.

Du 26 au 31 août : boost de deck de revanche. Le nouvel équipement épique du deck de revanche passe au niveau maximal autorisé par votre hall des héros. Comme quoi, être rancunier, ça peut avoir du bon.

Du 29 au 31 août : Festival de ressources et offre à saisir nº 2. Le boost x4 pour les extracteurs et l'ouvrier gobelin reviennent pour la fin de la saison.

Quatorze ans de combats acharnés, Chef. Il est temps de battre les cartes pour un Clashiversaire vraiment pas comme les autres. Après tout, le chaos, c'est notre spécialité.

Et que ça clash !