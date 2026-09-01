Mesdames, messieurs et chefs de tous hôtels de ville, John Cena s'est planqué. Sa base se trouve quelque part, cachée parmi nous, et tout le monde n'y voit que du feu. Cody Rhodes ne compte pas le laisser faire. Il fait appel à tous ses coéquipiers, à tous ceux qui lui doivent des faveurs et à vous. À vous tous. Des millions de chefs contre une superstar en cavale. L'événement « WWE : À la recherche de Cena ! » est lancé. Vous pensez pouvoir le voir ?

Du 1er au 30 septembre : skins de héros et décor WWE - Six superstars de la WWE montent sur le ring avec vos héros, et un énorme coffre Money in the Bank atterrit dans votre village. Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane et American Badass Undertaker passent sous les projecteurs en tant que skins de héros à 9,99 $, Jey Uso prend place dans le Pass or, et le décor XL Money in the Bank complète la collab. Chacun d'eux est une offre unique. Cela signifie qu'une fois la saison « WWE : À la recherche de Cena ! » terminée, le 1er octobre, ces superstars feront leurs valises et quitteront le ring pour de bon. Pas de reprise, pas de seconde chance : ces skins ne reviendront pas. Jamais. Alors si vous voulez une légende dans votre village, n'attendez pas : la cloche sonne pour elle.

Du 1er au 30 septembre : défi John Cena - Pour entrer dans la légende, vous devez battre une légende ! Récupérez des contrats de challenger dans des coffres d'événement spéciaux au cours de la saison et tentez votre chance contre la base de la superstar introuvable ! Chaque contrat vous y donne accès pendant 24 h, avec une chance d'obtenir la décoration Appel de Cody. Il vous suffit de décrocher 2 étoiles pour empocher la décoration, mais ceux qui détruiront la base le plus vite rejoindront le classement mondial, avec des prix spéciaux pour les champions !

Du 1er au 30 septembre : coffres WWE - Des coffres spéciaux WWE apparaîtront pendant le mois, surtout pendant la Course de Money in the Bank et l'Explosion d'équipement WWE, mais aussi ailleurs. Vous trouverez à l'intérieur tout un tas de butin, avec notamment, mais pas seulement : des minerais, des casse-croûtes magiques, des médailles d'événement, des décorations WWE, des équipement épiques, d'anciens skins du Pass or et les contrats de challenger nécessaires pour trouver la base de Cena. Sans contrat, impossible de viser le titre.

Du 1er au 30 septembre : Pass or - Débloquez des récompenses, boostez votre progression et obtenez le skin de héros exclusif de cette saison : Jey Uso (Prince gargouille) - « Feelin' Ucey » ?! Il faut battre une légende pour entrer dans la légende, et ce combattant royal a jeté l'un des plus grands compétiteurs hors du ring pendant le Royal Rumble ! UCE !

Du 1er au 30 septembre : troupes temporaires - Quatre troupes temporaires seront en rotation pendant tout le mois, dans les choix de combat, la voie de l'événement de médailles et les camps militaires WWE.

Yéti Undertaker - Un tout nouveau compétiteur : Yeti Undertaker occupe 80 emplacements, cible les défenses, inflige 5x plus de dégâts aux remparts, revient à la vie deux fois accompagné de quatre sombres squelettes et gagne jusqu'à 50 % de PV et 60 % de rage quand votre armée est décimée autour de lui.

K.A.N.E - La « Big Red Machine » en personne : Kane occupe 75 emplacements et se bat comme une P.E.K.K.A, bâti pour passer à travers les défenses comme si elles n'étaient même pas là.

YEETey - Il ne se bat jamais seul : YEETey occupe 45 emplacements et commence chaque combat avec quatre membres de sa Tag-Team Tribale à ses côtés, puis se rabat sur sa propre lance quand ils ne sont plus là.

Géant géant - Il porte bien son nom : le géant géant occupe 50 emplacements, se bat avec environ dix fois plus de PV et de dégâts qu'un géant normal, se fiche complètement des pièges à ressort et devient enragé quand il perd plus de la moitié de ses PV.

Du 1er au 6 septembre : choix de combat - Si vous atteignez un certain pourcentage de destruction, un choix vous est proposé pendant le combat. Vous pourrez décider d'encaisser la victoire avec de l'or supplémentaire (parfait pour faire avancer la course du clan) ou de faire appel à l'une des 4 unités de la WWE pour prendre la relève.

Du 1er au 11 septembre : ligue de guerre de clans - Ça va faire mal. Battez-vous contre sept autres clans en 15c15 ou 30c30, sans run-in, sans intrusion, juste votre clan contre les autres, pour la gloire et le butin !

Du 1er au 5 septembre : Course de Money in the Bank - Le casse du siècle ! Récupérez de l'or avec votre clan via les matchs de votre village principal, les attaques en solo, les extracteurs et la charrette à butin pour remplir vos réserves et donner des diamants ! Remplissez ensemble la voie partagée du clan pour décrocher la décoration Ceinture de champion. La voie vous permettra aussi de mettre la main sur une série de coffres WWE. Vous profiterez d'un boost le dernier jour, et le 6 septembre vous donnera un délai de grâce uniquement pour récupérer vos récompenses, alors encaissez-les avant que la cloche ne sonne la fin du match.

Du 1er au 30 septembre : stickers WWE dans le chat général - Trois nouveaux stickers WWE x Clash seront disponibles dans le chat général pendant le mois. On salue les stickers de foot, qui tirent leur révérence.

Du 2 au 30 septembre : décor Money in the Bank - C'est le moment, tout peut arriver ! Une courageuse superstar va devoir gravir les échelons et se rapprocher dangereusement de la cagnotte. La gloire sera verte ! Un décor XL planté dans les profondeurs d'une chambre forte gobeline.

Du 3 au 30 septembre : skin de héros Cody Rhodes (Roi des barbares) - Il a bâtit son royaume pour en détruire un autre ! Le Cauchemar d'Amérique est prêt à tout pour mettre fin au règne de John Cena en tant que meilleur clasheur de la WWE.

Du 5 au 30 septembre : skin de héros Alexa Bliss (Reine des archères) - Petite mais furieusement féroce, cette destructrice acharnée ne fera pas le bonheur de ses adversaires.

Du 6 au 9 septembre : camps militaires Ami ou ennemi - Les superstars s'installent dans vos camps militaires avec leurs rings. La signification de leur couleur dépend de votre rôle dans le combat. Les superstars avec un ring rouge vous aident en défense et se battent contre vous en attaque. Les superstars avec un ring bleu aident l'ennemi en défense et se battent à vos côtés en attaque. Relisez ça deux fois, Chef.

Du 7 au 30 septembre : skin de héros Iyo Sky (Championne royale) - Regardez-la ! Elle s'envole vers les plus hauts rangs de la WWE. Cette génie du ciel s'empare des mallettes et peut clouer au sol n'importe quel champion !

Du 8 au 30 septembre : skin de héros Kane (Duc draconique) - Brûlé par le feu infernal de l'Undertaker, ce clasheur masqué s'est relevé de ses cendres et a fui sa captivité pour tout écraser sur son chemin !

Du 9 au 22 septembre : Explosion d'équipement WWE - Récupérez des tickets Relève dans les combats du village principal pour obtenir des récompenses, des troupes et des médailles de champions. Faites prendre la relève à d'autres troupes ou gagnez plus de médailles en détruisant la base ennemie ! Dépensez vos médailles de champions chez le négociant et le check de bro fera le reste.

Du 9 au 22 septembre : choix de combat 2 - De retour pour un deuxième round, cette fois avec trois choix au combat : atteignez le pourcentage de destruction requis et choisissez une troupe WWE, des ressources (or, élixir ou élixir noir) ou tout un tas de monnaie de l'Explosion d'équipement.

Du 10 au 30 septembre : skin de héros American Badass Undertaker (Grand gardien) - Il réduit ses adversaires en poussière avec une allure d'enfer ! Si vous croisez le chemin de l'Undertaker, c'en est fini pour vous.

Du 12 au 14 septembre : boosts des extracteur de ressource - La production des extracteurs d'or, d'élixir et d'élixir noir est multipliée par 4 pendant 48 h, pour tout le monde à partir de l'hôtel de ville 8. Profitez-en pour remplir vos réserves !

15 septembre : retour des cosmétiques Combo-A-Rama - L'ensemble Combo-A-Rama fait son retour dans le magasin : Roi tentaculaire, Reine P.E.Q.Q.A, Ivan le Gardien, Championne yéti et Prince des laves, sans oublier le décor Combo-A-Rama légendaire et sa machine d'extraction minière souterraine géante. Légendes du catch à la surface, combos dans les profondeurs.

Du 16 au 21 septembre : boost d'équipement - Tous les équipements de héros à leur niveau max pendant 5 jours, pour tout le monde à partir de l'hôtel de ville 8. Tout ce que vous comptiez maxer est soudain prêt à être utilisé au combat !

Du 22 au 28 septembre : jeux de clan - Montez sur le ring ensemble. Relevez des défis, marquez des points et débloquez toutes les récompenses de la voie avec votre clan.

Du 26 au 28 septembre : boosts des extracteurs de ressource - 48 h de plus pour faire tourner vos extracteurs 4x plus vite avant la fin de la saison.

Du 28 au 30 septembre : camps militaires Ami ou ennemi - Les rings reviennent une dernière fois. Même règles, même confusion des couleurs, une dernière chance de se tromper.

Cody cherche toujours, Chef. Et nous aussi. Alors battez-vous et trouvez Cena !

Et que ça clash !