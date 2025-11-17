Les gardiens sont en patrouille !

De mystérieux gardiens sont sortis de la météorite ; ils semblent disposés à défendre votre village comme des héros ! C'est un peu comme si une arme de l'hôtel de ville avait des jambes... et des mains... et des yeux... et...

Les gardiens sont la défense unique de l'hôtel de ville 18.

Ils défendent votre village, mais ils ne peuvent pas être utilisés en attaque.

Il ne peut y avoir qu'un gardien en défense à la fois.

Les gardiens peuvent être améliorés (si au moins un ouvrier est disponible). Les gardiens ne peuvent pas être utilisés pendant leur amélioration. Pendant l'amélioration d'un gardien, sa version de niveau inférieur participera aux défenses du mode Classé, des guerres et de la ligue de guerre de clans. Le gardien que vous avez sélectionné défend avec le dernier niveau qu'il a atteint.

Dans votre village, touchez le gardien pour afficher le trajet de sa patrouille.

Lorsque vous sélectionnez l'hôtel de ville, un nouveau bouton vous permet d'ouvrir le menu du gardien.

Passer à l'hôtel de ville 18 débloque deux gardiens : le destructeur et l'artilleuse. Choisissez le gardien qui vous convient !

Gardien destructeur : il va tout casser ! Unité de mêlée. S'attaque aux ennemis au sol et dans les airs avec des dégâts de zone. Capacité : Mauvais perdant. Devient enragé quand l'hôtel de ville est détruit et laisse une flaque de rage quand il est éliminé.

Gardienne artilleuse : dégâts de zone à distance ! Unité à distance. S'attaque aux ennemis au sol et dans les airs avec des dégâts de zone. Capacité : Coup de grâce. Explose lorsqu'elle est éliminée, ce qui inflige des dégâts aux ennemis proches.



Nouvelle unité : le golem météorique s'impose !

Le golem météorique était une unité temporaire pour l'événement de médailles Rock cosmique ; il est désormais une unité à temps plein !

Lance par-dessus les remparts des mites météoriques qui infligent des dégâts aux cibles proches.

Les mites météoriques peuvent se rassembler pour former un golem météorique.

Disponible à l'hôtel de ville 17.

Nouveau sort : sort de totem

Détournez l'attention des défenses ennemies avec ce sort qui fait apparaître un totem en roche cosmique. Les totems absorbent les dégâts, ce qui permet aux autres troupes de rester indemnes pour poursuivre leur assaut !

Étourdit les bâtiments dans la zone d'impact et leur inflige des dégâts.

Peut être ciblé temporairement par les ennemis terrestres et aériens.

Disponible à l'hôtel de ville 16.

Nouvelle défense : tour vengeuse

Tandis que les autres bâtiments s'effondrent, la tour vengeuse gagne en puissance... et s'énerve de plus en plus !

En défense, quand 5, 20 et 40 bâtiments sont détruits, la puissance et les points de vie de la tour vengeuse augmentent.

Disponible à l'hôtel de ville 18.

Nouvelle défense fusionnée : tour de super sorcier

Avec l'hôtel de ville 18, fusionnez deux tours de sorciers pour obtenir une tour de super sorcier. Le sorcier qui se tient au sommet devient un super sorcier, et son attaque peut toucher jusqu'à 15 ennemis proches à la suite !

Touchez jusqu'à 15 ennemis à la suite avec ses attaques.

Disponible à l'hôtel de ville 18.

Nouveaux niveaux

De nouveaux niveaux sont disponibles pour certains héros, bâtiments, troupes, sorts, engins de siège et familiers !