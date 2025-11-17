HÔTEL DE VILLE 18 – Terres accidentées – Mise à jour
Nous nous étions préparés pour un gros impact, et le météore ne nous a pas déçus. Loin de là. L'hôtel de ville 17 a été détruit, mais l'ouvrier, dont l'esprit est presque aussi vif que son marteau, a bâti quelque chose d'épique à partir des débris cosmiques. Eh oui... L'hôtel de ville 18 est constitué de météorite à l'état pur !
Lorsque vous ferez passer l'hôtel de ville au niveau 18, vous verrez une courte cinématique montrant la destruction de votre village par le météore suivie de l'apparition du nouveau bâtiment. Cette cinématique du météore ne s'affichera qu'une fois. Si vous fermez le jeu pendant l'amélioration, vous ne pourrez pas revoir la vidéo. Après l'amélioration, vous devrez toucher la météorite pour faire apparaître l'hôtel de ville.
L'hôtel de ville 18 fait une entrée fracassante !
Les gardiens sont en patrouille !
De mystérieux gardiens sont sortis de la météorite ; ils semblent disposés à défendre votre village comme des héros ! C'est un peu comme si une arme de l'hôtel de ville avait des jambes... et des mains... et des yeux... et...
Les gardiens sont la défense unique de l'hôtel de ville 18.
Ils défendent votre village, mais ils ne peuvent pas être utilisés en attaque.
Il ne peut y avoir qu'un gardien en défense à la fois.
Les gardiens peuvent être améliorés (si au moins un ouvrier est disponible).
Les gardiens ne peuvent pas être utilisés pendant leur amélioration.
Pendant l'amélioration d'un gardien, sa version de niveau inférieur participera aux défenses du mode Classé, des guerres et de la ligue de guerre de clans. Le gardien que vous avez sélectionné défend avec le dernier niveau qu'il a atteint.
Dans votre village, touchez le gardien pour afficher le trajet de sa patrouille.
Lorsque vous sélectionnez l'hôtel de ville, un nouveau bouton vous permet d'ouvrir le menu du gardien.
Passer à l'hôtel de ville 18 débloque deux gardiens : le destructeur et l'artilleuse. Choisissez le gardien qui vous convient !
Gardien destructeur : il va tout casser !
Unité de mêlée.
S'attaque aux ennemis au sol et dans les airs avec des dégâts de zone.
Capacité : Mauvais perdant. Devient enragé quand l'hôtel de ville est détruit et laisse une flaque de rage quand il est éliminé.
Gardienne artilleuse : dégâts de zone à distance !
Unité à distance.
S'attaque aux ennemis au sol et dans les airs avec des dégâts de zone.
Capacité : Coup de grâce. Explose lorsqu'elle est éliminée, ce qui inflige des dégâts aux ennemis proches.
Nouvelle unité : le golem météorique s'impose !
Le golem météorique était une unité temporaire pour l'événement de médailles Rock cosmique ; il est désormais une unité à temps plein !
Lance par-dessus les remparts des mites météoriques qui infligent des dégâts aux cibles proches.
Les mites météoriques peuvent se rassembler pour former un golem météorique.
Disponible à l'hôtel de ville 17.
Nouveau sort : sort de totem
Détournez l'attention des défenses ennemies avec ce sort qui fait apparaître un totem en roche cosmique. Les totems absorbent les dégâts, ce qui permet aux autres troupes de rester indemnes pour poursuivre leur assaut !
Étourdit les bâtiments dans la zone d'impact et leur inflige des dégâts.
Peut être ciblé temporairement par les ennemis terrestres et aériens.
Disponible à l'hôtel de ville 16.
Nouvelle défense : tour vengeuse
Tandis que les autres bâtiments s'effondrent, la tour vengeuse gagne en puissance... et s'énerve de plus en plus !
En défense, quand 5, 20 et 40 bâtiments sont détruits, la puissance et les points de vie de la tour vengeuse augmentent.
Disponible à l'hôtel de ville 18.
Nouvelle défense fusionnée : tour de super sorcier
Avec l'hôtel de ville 18, fusionnez deux tours de sorciers pour obtenir une tour de super sorcier. Le sorcier qui se tient au sommet devient un super sorcier, et son attaque peut toucher jusqu'à 15 ennemis proches à la suite !
Touchez jusqu'à 15 ennemis à la suite avec ses attaques.
Disponible à l'hôtel de ville 18.
Nouveaux niveaux
De nouveaux niveaux sont disponibles pour certains héros, bâtiments, troupes, sorts, engins de siège et familiers !
Défenses assemblées : 2e phase d'assemblage
Les améliorations en cours pour les défenses assemblées de la phase précédente seront automatiquement remboursées.
Lorsque la phase prend fin, toutes les défenses assemblées précédentes redeviennent des établis de défenses. Les copies créées avant la fin de la phase pour le mode Classé ou la guerre comprendront toujours les défenses, tandis que les copies ultérieures ne comprendront que les établis de défenses. Remarque Les copies sont des versions sauvegardées du village qui peuvent être attaquées par les autres joueurs.
Quand une nouvelle défense assemblée arrivera, l'ancien établi de défenses sera supprimé (si vous en êtes encore à l'hôtel de ville 17).
Pour la 2e phase d'assemblage, trois nouvelles défenses assemblées peuvent être sélectionnées et améliorées :
Faisceau de lumière
Une défense à distance avec un projectile dont la puissance diminue à mesure qu'il avance.
Cloche des héros
Des boosts qui protègent la santé et les dégâts des héros quand ils sont immobiles !
Ruche explosive
Des bombes sortent de cette ruche et infligent des dégâts à toutes les unités terrestres ou aériennes qu'elles touchent.
Cette phase d'assemblage devrait durer quatre mois, et elle commencera quelques jours après la mise à jour.
Nous vous présentons le magasin royal !
Un nouvel onglet vous attend dans le magasin... Bienvenue au magasin royal ! C'est là que les chefs des hôtels de ville les plus récents peuvent échanger leurs pierres scintillantes contre des récompenses uniques ! Le magasin royal se trouve dans l'avant-dernier onglet du menu du magasin. Il n'est disponible que pour les joueurs qui possèdent des pierres scintillantes ou qui peuvent en gagner.
Que sont les pierres scintillantes ? Comment en obtenir ?
Vous pouvez gagner des pierres scintillantes en superchargeant vos bâtiments et en améliorant vos défenses assemblées. Vous pouvez dépenser vos pierres scintillantes dans le magasin royal pour obtenir des récompenses uniques, dont une nouvelle décoration, un skin d'ouvrier et des effets de charge pour décorations !
Chaque supercharge vous rapporte 10 pierres scintillantes.
Chaque amélioration de défense assemblée vous rapporte 8 pierres scintillantes.
Les supercharges et améliorations de défenses assemblées précédentes ayant été supprimées seront converties en pierres scintillantes au moment de la mise à jour.
Voici les articles qui seront disponibles dans le magasin royal lors de son lancement :
Skin d'ouvrier Météorite, ne pouvant être acheté qu'une fois. Après avoir acheté le skin Météorite, vous pourrez sélectionner n'importe quelle cabane d'ouvrier et choisir le skin de base ou le skin Météorite. Pour le moment, le skin s'applique à tous les ouvriers.
Décoration unique Village principal, ne pouvant être achetée qu'une fois.
Effet de charge pour la décoration de votre choix. Vous pouvez en acheter plusieurs et les appliquer à toutes les décorations. C'est un peu comme un scintillement de supercharge pour vos décorations !
Afin de pouvoir afficher le nouveau skin, tous les ouvriers sont désormais en 3D, comme les gardiens et les héros.
Améliorations pratiques
Un écran d'informations est disponible pour les squelettes générés par le piège squelettique.
L'arrière-plan de la base des ouvriers est affiché à l'écran de sélection de skin pour les héros de la base des ouvriers.
Un écran de fin de combat spécial s'affiche pour les revanches.
Dans le journal de combat, les unités sont désormais classées dans l'ordre suivant de gauche à droite : troupes, engins de siège, héros, sorts, bannières de clan, troupes de château de clan, engins de siège de château de clan et sorts de château de clan.
Changements d'équilibrage
Nous avons équilibré le prince gargouille défensif. Ses points de vie ont été réduits de 1 000, et son équipement octroie 500 points de vie supplémentaires.
Les clans de niveau 7 et supérieur peuvent désormais donner un sort supplémentaire, ce qui permet aux clans disposant de tous les avantages de donner jusqu'à quatre sorts.
Corrections de bugs
Le golem météorique ne reste plus coincé lorsqu'il attaque des squelettes.
Désormais, la fenêtre des détails du combat reste ouverte.
Le grand gardien suit les golems météoriques avec une trajectoire plus fluide.
Il n'y a plus de bouton grisé dans l'onglet de l'armée de la capitale lorsque votre armée est pleine.
Vous pouvez désormais activer instantanément le sorcier pyroélectrique ou la charrette à canon de la base des ouvriers.
Désormais, lorsque la charrette à canon de la base des ouvriers est déployée, sa portée est affichée.
Changement dans le magasin de la ligue de guerre de clans
Dans le magasin de la ligue de guerre de clans, le coût de la potion de ressources passe de 5 à 10 médailles de ligue de guerre de clans.
Nous voulons rendre le magasin de ligue de guerre de clans plus satisfaisant sur la durée en encourageant les joueurs à utiliser régulièrement leurs médailles pour développer leur village plutôt que de les économiser pour toutes les dépenser d'un coup.
Améliorations du mode Classé
Il n'est plus possible d'utiliser des troupes ou sorts temporaires dans les combats classés, les guerres de clans et les ligues de guerre de clans.
Le matchmaking est désormais moins prévisible dans les groupes de tournoi hebdomadaire.
Changement de la gestion de l'inactivité en ligue classée
Avant la mise à jour, si un ou une joueur·euse était inactif·ve pendant tout un tournoi (c'est-à-dire s'il ou elle ne s'y inscrivait pas ou s'y inscrivait mais ne participait à aucun combat), il/elle conservait son statut et ses bonus de ligue pendant la semaine en question, mais s'il/elle ne s'inscrivait pas au tournoi suivant avant la fin de la semaine du tournoi en cours (le lundi à 5 h UTC), il/elle descendait d'une ligue pour chaque semaine d'inactivité.
Après la mise à jour, si un·e joueur·euse est inactif·ve en mode Classé pendant tout un tournoi (c'est-à-dire s'il ou elle ne s'y inscrit pas ou s'y inscrit mais ne participe à aucun combat), il/elle conserve son statut et ses bonus de ligue pendant la semaine en question. Pour pouvoir conserver son classement de ligue la semaine suivante, il ou elle doit s'inscrire au tournoi de la semaine suivante avant qu'il ne commence (le mardi à 5 h UTC).* Si le ou la joueur·euse ne s'est pas inscrit·e au tournoi de la semaine en cours avant le vendredi à 5 h, un avertissement s'affiche sur l'écran de combat pour le/la prévenir que, sans inscription, il/elle risque la rétrogradation.
Voici la liste des modifications apportées aux pourcentages de promotion et de rétrogradation, ainsi qu'au nombre de combats dans certaines ligues :
| | Modification du pourcentage de promotion | Modification du pourcentage de rétrogradation | Modification du maximum de combats par semaine | |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --- |
| Ligue 7 | +5 % | | |
| Ligue 16 | +5 % | | |
| Ligue 17 | +5 % | | |
| Ligue 18 | +5 % | | |
| Ligue 19 | +5 % | | |
| Ligue 20 | +5 % | | |
| Ligue 21 | +5 % | | |
| Ligue 22 | +5 % | | -2 |
| Ligue 23 | +5 % | | -2 |
| Ligue 24 | +5 % | | |
| Ligue 25 | +5 % | | -4 |
| Ligue 26 | +5 % | | |
| Ligue 27 | +5 % | | |
| Ligue 28 | +10 % | +5 % | |
| Ligue 29 | +5 % | +5 % | |
| Ligue 30 | +5 % | +5 % | |
| Ligue 31 | +5 % | +5 % | |