Salut, Chef ! Une mise à jour arrive, avec de nouveaux niveaux de familier et de supercharges à l'hôtel de ville 18, des changements pour les chefs débutants et de retour, un écran de fin de combat retravaillé, des ajustements apportés aux modificateurs de ligue de guerre de clans, ainsi que tout un tas d'améliorations pratiques et de corrections de bugs. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de la télécharger.

Nouveaux niveaux pour les familiers (HDV 18)

Pablo : niveaux 11-15

Nouveaux niveaux de supercharges (HDV 18)

Cabane d'ouvrier

Monolithe

Changements pour les chefs débutants et de retour

Nous mettons fin au Pass de démarrage. Si le vôtre est en cours, vous pourrez tout de même le terminer. À la place, les défis de saison seront désormais accessibles à partir de l'hôtel de ville 3, afin que les chefs débutants puissent profiter de meilleures occasions d'apprendre et de récompenses plus intéressantes dès le départ. Remarque : ces fonctionnalités seront déployées par phase d'essai à partir de septembre, ce qui signifie qu'elles ne seront pas disponibles pour tout le monde au même moment.

Le Pass or est désormais disponible à l'achat à partir de l'hôtel de ville 3.

Les récompenses du Pass de saison et du Pass or s'adapteront au niveau de votre hôtel de ville.

Écran de fin de combat retravaillé

L'écran de fin de combat change de look ! Il a été complètement retravaillé, avec un habillage amélioré, une nouvelle bannière de victoire et une présentation plus claire du butin et des récompenses bonus. Cela s'applique à tous les combats du village principal.

Autres modifications

Ajustement des modificateurs de combat de la ligue de guerre de clans :

Les modificateurs de combat des ligues de haut niveau s'adaptent désormais à votre progression parmi les ligues, comme c'était initialement prévu.

Ligue Anciens modificateurs Nouveaux modificateurs Titan I Légende I Légende II Titan II Légende II Légende III Titan III Légende II Légende III

Les modificateurs de la ligue Légende restent inchangés.

Sorcière des ruines et chevalier des ruines

Les chevaliers des ruines ne perdent plus de PV sur la durée.

La sorcière des ruines invoque maintenant jusqu'à 10 chevaliers des ruines, au lieu de 8

Améliorations pratiques

Les anneaux des remparts ne requièrent plus d'ouvrier disponible.

Le sort de résurrection peut maintenant être lancé directement sur l'icône d'un héros tombé au combat : sélectionnez le sort, puis appuyez sur l'icône du héros vaincu pour le ramener à la vie à l'endroit où il l'a perdue.

Dans l'Aventure des héros, les joueurs qui ne possèdent pas l'équipement épique requis pour une quête pourront désormais faire une autre quête à la place pour le même héros, pour un équipement commun par défaut.

Vous pouvez à présent désactiver complètement le bouton Avance rapide dans les Paramètres avancés.

L'écran de la trésorerie de la capitale ne se fermera plus après vos dons d'or : il restera ouvert pour vous montrer l'évolution active du total des contributions de votre clan.

Corrections de bugs

Les totems invoqués par le sort de totem comptaient pour 20 espaces occupés au lieu d'un, ce qui chargeait l'activation de la couronne obscure et faisait atteindre la limite de déploiement de la flèche monolithique bien plus vite que prévu.

Correction du sort de colère, qui n'apparaissait pas dans les demandes de troupes du château de clan pour les joueurs possédant un HDV de bas niveau.

Correction de la bougie incandescente, qui commençait à fondre dès l'exploration et non à partir du début du combat.

Correction d'un bug à cause duquel certaines récompenses de l'Aventure des héros ne se débloquaient pas quand elles étaient censées le faire. Si vous avez rencontré ce bug, les récompenses ainsi manquées vous attendent : rendez-vous dans le Hall des héros dans le menu de l'Aventure des héros pour les récupérer !

ATTENTION : vous n'avez que 7 jours pour les récupérer, alors ne traînez pas ! Sauf les skins de héros, ceux-là n'ont pas de date d'expiration.

Correction d'un bug d'affichage de l'Aventure des héros, à cause duquel une indication de quête apparaissait sur des récompenses non liées à une quête. Vous n'avez raté aucune quête, il s'agissait juste d'un bug visuel.

Correction d'un problème des troupes rappelées qui restaient parfois coincées sur ou près des remparts après leur redéploiement.

Correction du golem météorique, qui perdait les effets et le ciblage du sort de colère lors de sa séparation, de son lancement ou de sa fusion.

Correction de la ruée du jetpack à roquettes du Duc draconique, qui débutait parfois sans ses flammes ou s'arrêtait trop tôt, et de la souffleuse de flammes qui tire désormais bien dans la direction vers laquelle le Duc draconique est tourné.

Le Duc draconique termine désormais la ruée de son jetpack à roquettes avant de pouvoir être éliminé, pour que la résurrection temporaire du phénix en milieu de ruée n'y mette plus un terme.

Le village vous attend

De nouveaux niveaux pour un familier et les supercharges à l'HDV 18, un meilleur départ pour les chefs débutants et de retour, un écran de fin de combat retravaillé, de meilleurs modificateurs de ligue de guerre de clans, ainsi que des améliorations pratiques et des corrections de bugs : c'est tout ce qui vous attend en août !

Et que ça clash !