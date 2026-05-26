Salut chef ! Une mise à jour obligatoire arrive le 26 mai avec des modifications pratiques et de nouvelles façons d'améliorer votre village plus vite. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de la télécharger.

Ouvrier supplémentaire dans la base des ouvriers

Un nouvel ouvrier rejoint la base des ouvriers, ce qui signifie que vous pourrez améliorer encore plus de bâtiments à la fois de ce côté du village. La progression de la base des ouvriers devrait aller beaucoup plus vite.

Le nouvel ouvrier sera disponible dans le magasin si vous avez une maison des ouvriers de niveau 2 ou supérieur.

Pour l'embaucher, vous devrez d'abord débloquer tous les ouvriers du village principal.

Vous pourrez améliorer un bâtiment de plus simultanément, à tout moment !

Héros disponibles plus tôt

Le roi des barbares est désormais disponible à l'hôtel de ville 4, et non 7. Nos enquêtes auprès des joueurs nous ont montré que ceux qui ont atteint l'HDV 7 auraient aimé rencontrer leur premier héros bien plus tôt. Il se joindra donc plus vite l'aventure !

Améliorations du Pass or

Nous apportons deux améliorations au Pass or :

Bonus rétroactifs des cartes de fidélité : en achetant un Pass or au milieu du mois, vous passiez à côté des points premium (50 au lieu de 25) pour les cartes de fidélité déjà terminées. À partir du Pass or de juin, ces points bonus vous seront octroyés rétroactivement dès l'obtention du Pass. Plus de pénalité pour les retardataires !

Retour des récompenses de fidélité pour les achats consécutifs : si vous rachetez le Pass or après l'avoir acheté le mois précédent, vous obtiendrez un tampon de plus. Vous obtiendrez ce bonus où que vous achetiez votre Pass. Un petit gage de remerciement pour votre loyauté.

L'état du gameplay, 2e édition

Si vous n'avez pas encore lu notre dernier article sur l'état du gameplay, c'est le moment de le faire. Il parle des équilibrages de mai (flèche géante, Duc draconique, fourgon céleste, méta terrestre vs aérienne) et de l'ajustement des modificateurs des LGC pour les ligues Titan et Légende. Il donne aussi un aperçu de ce que l'équipe de design prépare pour la suite, y compris une troupe d'événement et un équipement épique monolithique. Lisez-le avant la mise à jour !

Le village vous attend

Deux ouvriers. Les héros plus tôt. Un Pass or plus sympa. Des améliorations d'équilibrage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer la mise à jour ! Rien de plus simple, même pour un barbare... Enfin, peut-être même pour un barbare.

Et que ça clash !