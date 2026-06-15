Fin de l'épisode récapitulatif. Un épisode d'onsen... ? On y réfléchit.

Tenez-vous droit et soyez fier, chef. La Furie d'anime arrive en juin et le champ de bataille va connaître son meilleur arc. Les héros se sont remémorés leur passé tragique, prêts pour des flash-backs en plein combat. Le sort de colère s'empare de l'esprit des troupes, tel le cri du Titan fondateur. Les défenses lancent des cartes, du feu et des gâteaux, chacune avec un coup spécial au nom distinct. Et dans un coin de la page, la sorcière des ruines prend la pose, immobile et le vent dans les cheveux.

Passons en revue tous les rebondissements de cette saison.

L'Aventure des héros

Bienvenue dans l'Aventure des héros, une toute nouvelle voie qui associe à chaque niveau de héros des récompenses, une progression et du fun ! Avec des équipements épiques gratuits, des skins de héros exclusifs, du minerai, des ressources, des objets magiques et des quêtes !

Partez à l'aventure dans le hall des héros à partir du niveau 7 de l'hôtel de ville.

Votre progression sur la voie de l'Aventure des héros est basée sur les niveaux cumulés de vos héros. Chaque niveau représente un point sur la voie, quel que soit le héros ou l'amélioration. Le déblocage de nouveaux héros compte aussi !

Types de récompenses disponibles dans l'Aventure des héros :

Équipement épique Les équipements épiques à gagner sur la voie des récompenses sont tirés d'une sélection, de la même manière que dans les coffres. Si vous débloquez un palier d'équipement épique mais que vous possédez déjà tous les équipements parmi la sélection, vous obtiendrez 50 minerais étoilés à la place.

Nouveaux skins de héros exclusifs Version transcendée des skins de base de chaque héros

Ressources Élixir et élixir noir

Objets et casse-croûtes magiques Potions de héros, livres des héros, potions de familiers, runes d'élixir, runes d'élixir noir et brochettes balèzes

Minerai Brillant, luisant et étoilé



Quêtes de héros et d'équipement

Au fil de votre progression, vous débloquerez des quêtes exclusives.

Chaque quête terminée vous fera gagner 3 nouveaux coffres de minerai : coffre brillant, coffre luisant et coffre étoilé.

La quantité de minerai dans chaque coffre dépend du niveau de l'hôtel de ville.

Les joueurs « très en retard » sur les équipements et l'économie des minerais (joueurs débutants et de retour dans le jeu) trouveront davantage de minerais dans ces coffres grâce un mécanisme de rattrapage.

Récompenses de l'Aventure des héros pour les joueurs existants :

Les joueurs existants seront placés sur la voie de l'Aventure des héros selon leur score cumulé d'améliorations des héros au moment de la mise à jour.

Voici ce qui va arriver pendant cette transition :

Équipement épique Si les joueurs n'ont pas débloqué le nombre attendu d'équipements sur la voie lors de la transition, ils recevront de nouveaux équipements épiques non améliorés. Si vous possédez déjà des équipements épiques mais qu'ils ne sont pas au niveau correspondant à votre position sur la voie, certains de vos équipements seront améliorés automatiquement.

Nouveaux skins de héros Tous les skins de héros atteints sur la voie lors de la transition seront débloqués.

Élixir et élixir noir Toutes les ressources des paliers atteints vous seront octroyées, dans des limites basées sur le niveau de votre hôtel de ville. Pendant la transition, un dépassement exceptionnel des limites actuelles de vos réserves sera autorisé si nécessaire.

Objets et casse-croûtes magiques Les récompenses de tous les paliers atteints seront octroyées, avec des limites appliquées aux potions de héros (4) et aux brochettes balèzes (6). En cas de dépassement des limites de vos réserves, une réserve temporaire sera utilisée.

Minerai brillant, luisant et étoilé Les récompenses de tous les paliers atteints seront octroyées. Pendant la transition, un dépassement exceptionnel des limites actuelles de vos réserves sera autorisé si nécessaire.

Quêtes de héros et d'équipement La transition n'inclut pas les quêtes accomplies.



À propos du prix des minerais

Nous savons que l'économie des minerais pose problème depuis un moment. L'aventure des héros a pour but de corriger une partie de ces problèmes, en proposant aux joueurs plus de moyens de gagner du minerai et d'utiliser les équipements. À côté de ça, nous savons aussi que le prix du minerai doit également être revu.

Dans les mois à venir, nous allons modifier le prix du minerai et ajuster les valeurs minutieusement, avant de pouvoir proposer une solution viable sur le long terme. Pendant cette période, le prix du minerai pourra être différent d'un joueur à l'autre : c'est parce que nous évaluons les options les plus efficaces. L'objectif n'est pas de créer des différences entre les joueurs de manière permanente. Une fois que nous aurons confiance en notre vision, les changements que nous mettrons en place permettront d'améliorer l'expérience de tout le monde, pour rendre l'amélioration des équipements plus accessible, tout en conservant l'importance de la progression sur le long terme.

Nous allons continuer d'analyser les données, de lire vos retours et nous partagerons tous les détails dès que possible.

Nouvelle troupe : sorcière des ruines

La sorcière des ruines utilise les débris des bâtiments détruits pour invoquer des chevaliers des ruines.

Fonctionnement de la sorcière des ruines

Elle cible les débris du bâtiment détruit le plus proche. Remarque : les débris des remparts sont ignorés.

Elle aspire les débris pendant 4 secondes.

Les débris sont alors consommés et l'invocation commence.

Deux secondes après le début de l'invocation, la sorcière des ruines fait apparaître un chevalier des ruines devant elle. Remarque : le chevalier des ruines apparaît même si la sorcière est vaincue pendant l'invocation.

Son animation continue pendant deux secondes de plus, et elle peut ensuite se déplacer à nouveau.

La sorcière des ruines cherche alors d'autres débris.

La sorcière des ruines peut invoquer jusqu'à 8 chevaliers des ruines, après quoi elle se retire du combat.

La sorcière des ruines n'a pas d'attaque, et son écran d'infos n'inclut donc pas de dégâts. Ses cibles sont les débris.

Cas limites des débris

Comme la sorcière des ruines ne peut pas attaquer ni sauter les remparts, elle ne cible pas les débris derrière ces derniers.

S'il n'y a aucun débris, la sorcière des ruines n'attaque PAS les bâtiments voisins mais reste inactive. Même si elle est attaquée.

La sorcière des ruines ignore les débris invisibles.

Lorsque des bâtiments et remparts avoisinants sont détruits, la sorcière des ruines réévalue la situation et passe à une cible plus proche le cas échéant.

Si les débris les plus proches sont de l'autre côté de la carte, elle traverse la carte pour les atteindre.

Fonctionnement des chevaliers des ruines

Les chevaliers des ruines sont des troupes de mêlée robustes dotées d'une vitesse de déplacement moyenne et de DPS élevés. Ils infligent plus de dégâts aux remparts. Ils attaquent le bâtiment le plus proche dès qu'ils apparaissent.

Autres détails

Débloquez la sorcière des ruines à l'HDV 16.

Niveaux 1 et 2 à l'HDV 16, niveau 3 à l'HDV 17, niveau 4 à l'HDV 18.

Chaque niveau augmente les PV de la sorcière des ruines et le niveau de ses chevaliers.

Nouvel équipement épique de la reine des archères : flèche monolithique

Une frappe de précision inspirée par le monolithe, conçue pour éliminer des cibles de valeur avec une force dévastatrice.

Capacité

Tire une flèche puissante sur une cible unique qui inflige des dégâts basés sur les PV max de celle-ci.

Puissance

0–180 emplacements déployés = dégâts à hauteur de 14 % des PV max

181–250 emplacements déployés = dégâts à hauteur de 10 % des PV max

251+ emplacements déployés = dégâts à hauteur de 5 % des PV max

Autres effets

Réduction des dégâts limitée à 10 %

Non affectée par les troupes générées et les renforts

Règles des emplacements déployés

La reine des archères est comptabilisée dans le total d'emplacements déployés.

Les héros sont équivalents à 25 emplacements chacun.

Les engins de siège correspondent à 1 emplacement.

Non comptabilisés : familiers, troupes du château de clan, unités générées (par la caserne de siège ou les équipements, par exemple), sorts.

Effets visuels et personnalisation

Le projectile change de couleur selon l'intensité de ses dégâts, pour illustrer son efficacité contre la cible.

Les joueurs peuvent choisir entre les effets visuels de la flèche monolithique ou les effets de projectile du skin de héros.

Nouveau sort : sort de colère

Le sort de colère est un sort d'élixir noir qui enrage les troupes alliées : elles en oublient leur comportement normal et s'en prennent à la défense la plus proche.

Fonctionnement du sort de colère

Lancé au combat, ce sort couvre une zone sur un rayon de 6 cases.

Chaque troupe dans cette zone, terrestre ou aérienne, s'énerve pendant un maximum de 17 secondes.

Sous l'effet de la colère, les troupes s'interrompent immédiatement et ciblent la défense la plus proche, en oubliant leurs préférences habituelles.

Les engins de siège ne sont pas affectés et ne changent pas de comportement.

Une fois le sort terminé, les troupes reprennent leur comportement normal et priorités habituelles.

Les troupes touchées ne sont activées qu'une fois par lancement du sort. Le sort est réappliqué pendant sa période d'activation (5 secondes) pour toucher les troupes qui entrent dans la zone pendant cette période initiale.

Le sort n'inflige pas de dégâts directs, il change exclusivement le ciblage.

Chaque niveau prolonge uniquement sa durée. Les dégâts sont fixes.

Nouveaux niveaux

La mise à jour ajoute aussi de nouveaux niveaux pour certains bâtiments et héros.

Monolithe niveau 5

Cabane d'ouvrier niveau 8

Usine de sorts noirs niveau 8

Caserne noire niveau 13

Supercharges pour l'arc-X et la catapulte erratique

Améliorations restantes des remparts

5 nouveaux niveaux pour le roi des barbares (niveaux 106-110), la reine des archères (niveaux 106-110) et le grand gardien (niveaux 81-85)

Nouveau chat général !

Les chefs ont parlé. Nous avons écouté. Le chat général est de retour ! Il y a déjà presque sept ans qu'il avait quitté le jeu en 2019, et le revoilà dans une version complètement retravaillée, améliorée et sécurisée, avec trois nouveaux moyens de communication.

Trois niveaux de chat :

Groupes : pour ceux qui vous entourent

Créés par les joueurs

Publics, sur invitation ou privés

800 membres maximum*

Conversion en communauté possible à 600+ membres

Communautés : pour de plus grands rassemblements

Créés par les joueurs

Toujours publiques

Historique des messages limité aux 12 dernières heures

50 000 membres maximum*

Grand-place : au cœur de l'action !

La grand-place, c'est Clash en temps réel. Grands lancements, événements live, bons moments dans la communauté : tout se passe sur la grand-place. C'est un peu les gros titres du journal du village : à la page, intéressant et utile.

Toujours publique, toujours visible, tous les joueurs sont inclus

Les ambassadeurs sont au micro (créateurs, community managers et invités spéciaux). Le reste du village participe grâce aux réactions.

Sortie par étapes :

On va y aller doucement pour commencer.

Les deux premiers jours, seuls les créateurs pourront créer des groupes.

Ensuite, tout le monde pourra le faire.

*Les limites d'effectifs pourront changer à l'avenir si tout se passe bien.

Sécurité des joueurs :

Un grand chat implique de grandes responsabilités. Voici les mesures que nous prenons pour votre sécurité :

Tous les messages peuvent être signalés par les joueurs.

Il est impossible de partager des liens de sites web.

Des limites anti-spam sont activées.

Les filtres du mode familial sont appliqués à toutes les communautés.

Rappel sur la sécurité des comptes :

Supercell ne vous demandera jamais votre code de connexion, votre mot de passe ou vos informations personnelles. Méfiez-vous des gens qui vous proposent des gemmes ou comptes gratuits, ou vous invitent à discuter en dehors du jeu. Si quelque chose vous paraît suspect ou trop beau pour être vrai, signalez-le et contactez l'assistance directement dans le jeu. Consultez cet article pour en savoir plus : https://support.supercell.com/clash-of-clans/fr/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

Accélération des combats en cours

Au bout de 120 secondes, un bouton d'avance rapide apparaîtra. Appuyez dessus pour accélérer le combat x4. Appuyez à nouveau dessus pour revenir à la vitesse normale.

Cette fonctionnalité est similaire à celle des visionnages, mais ne propose que deux vitesses : normale et x4. Elle est disponible pour certains types de combats dans le village principal, la base des ouvriers et la capitale.

L'avance rapide est parfaite dans les cas où le résultat du combat ne fait pas de doute mais qu'il reste du temps avant d'en finir. Peut-être qu'il ne vous reste qu'une archère isolée qui s'attaque lentement à des bâtiments, avec un arc-X qui attend qu'elle soit enfin à sa portée. Vous savez comment ça va se terminer, mais quelques bâtiments de plus en valent la peine : plus de destruction équivaut à plus de trophées ou un meilleur résultat. Mais cette attente n'est pas passionnante.

Autres modifications

Améliorations de la capitale :

Finis, les raids qu'on rejoint en passant. Il sera impossible de participer aux raids de la capitale si toutes ces conditions sont remplies :

Le joueur n'a pas encore attaqué dans le clan

Le joueur n'a pas le statut d'aîné, chef adjoint ou chef

Le joueur a rejoint le clan après le début du week-end de raids

Le clan n'est pas sur invitation ou fermé

Trésorerie de la capitale

Vous avez maxé votre capitale. Tous vos bâtiments, pièges, remparts et districts sont au top. Félicitations, chef ! Vous avez un problème d'un nouveau genre : un tas de joyaux et nulle part où les dépenser.

La trésorerie de la capitale est pour vous.

Lorsque votre capitale est maxée, le bouton de la trésorerie remplace celui d'amélioration de l'hôtel de capitale. Appuyez dessus, puis sur Contribuer pour ajouter votre solde de joyaux au total de votre clan. Cela permet d'améliorer votre réputation, comme pour les autres dons de la capitale. Quand des nouveautés sont disponibles pour la capitale, la trésorerie se vide et le cycle recommence.

Nous espérons étendre cette fonctionnalité à l'avenir, mais nous ne vous promettons rien, chef.

Offres en série

Un nouveau format d'offres arrive : les offres en série se déploient au fil du temps, chacune permettant de débloquer la suivante. Les paliers peuvent être gratuits, nécessiter des gemmes ou de l'argent réel, et plusieurs séries peuvent être actives à la fois.

Vous trouverez les séries actives dans une section dédiée du magasin. Appuyez dessus pour accéder à l'écran des offres en série et parcourir les paliers disponibles. Cet écran affiche un chrono unique pour toute la série. À la fin du temps imparti, la série est close.

Bon à savoir : en cas de remboursement d'un palier d'achat, seul ce palier (et son contenu) est supprimé. Votre progression dans le reste de la série reste intacte.

Récompenses des succès des ligues classées

Nous avons rééquilibré les gemmes octroyées par les succès des ligues classées pour qu'elles soient plus adaptées à votre progression.

Améliorations pratiques

Les infos de l'orpailleur indiquent désormais vos soldes de minerai pour faciliter vos améliorations.

L'ordre d'activation des équipements est désormais déterminé par les équipements, et non leur emplacement. Par exemple : si votre jetpack à roquettes est dans l'emplacement A et votre souffleuse de flammes dans le B, ils s'activeront comme si la souffleuse de flammes était dans l'emplacement A et le jetpack à roquettes dans le B.

Améliorations des notifications : nous avons amélioré le suivi et l'envoi des notifications push. Vous devriez donc recevoir des notifications plus pertinentes à de meilleurs moments.

Lancez le générique de fin, chef.

Les héros prennent de nouvelles formes, les défenses jouent de nouveaux tours et la sorcière des ruines garde la pose. Mais restez à l'écoute, car la prochaine saison arrive très bientôt.

←À suivre