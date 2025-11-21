Saatnya Acara Gegap Gempita penghancur batasan! Buka Peremuk Tembok Super secara gratis selama acara dan dapatkan Kubus Es untuk membuka hadiah. Peleton Super unggulan ini otomatis ditingkatkan secara otomatis, artinya kamu bisa mengaktifkan hingga tiga Peleton Super sekaligus selama Acara Gegap Gempita.

Siapa Saja yang Boleh Bermain?

Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super tersedia untuk pemain dengan Balai Kota 8 ke atas.

Tanggal Acara:

Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super dimulai:

Tanggal: Kamis, 20 November 2025

Waktu: 15.00 WIB (08.00 UTC)

Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super berakhir:

Tanggal: Rabu, 26 November 2025

Waktu: 15.00 WIB (08.00 UTC)

Setelah acara berakhir pada 27 November, kamu masih bisa mengakses tab Acara Pedagang dan bangunan acara Mandi Es Super selama dua hari lagi. Dengan kata lain, kamu bisa menukarkan Medali Super dengan hadiah hingga 29 Juni pukul 15.00 WIB (08.00 UTC).

Cara Bermain:

Kumpulkan Kubus Es dengan mendapatkan Bintang di serangan multipemain (Pertempuran dan Pertempuran Mode Peringkat). Kubus Es memajukan progres jalan Acara Gegap Gempita dan membuka hadiah. Dapatkan lebih banyak Kubus Es dari pertempuran dengan menggunakan Peleton Super—Peremuk Tembok Super—dalam tentaramu! Kubus Es bisa dikonversi menjadi Medali Super, yang bisa membuka hadiah tambahan di Toko Pedagang.