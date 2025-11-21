Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super!
Saatnya Acara Gegap Gempita penghancur batasan! Buka Peremuk Tembok Super secara gratis selama acara dan dapatkan Kubus Es untuk membuka hadiah. Peleton Super unggulan ini otomatis ditingkatkan secara otomatis, artinya kamu bisa mengaktifkan hingga tiga Peleton Super sekaligus selama Acara Gegap Gempita.
Siapa Saja yang Boleh Bermain?
Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super tersedia untuk pemain dengan Balai Kota 8 ke atas.
Tanggal Acara:
Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super dimulai:
Tanggal: Kamis, 20 November 2025
Waktu: 15.00 WIB (08.00 UTC)
Acara Gegap Gempita Peremuk Tembok Super berakhir:
Tanggal: Rabu, 26 November 2025
Waktu: 15.00 WIB (08.00 UTC)
Setelah acara berakhir pada 27 November, kamu masih bisa mengakses tab Acara Pedagang dan bangunan acara Mandi Es Super selama dua hari lagi. Dengan kata lain, kamu bisa menukarkan Medali Super dengan hadiah hingga 29 Juni pukul 15.00 WIB (08.00 UTC).
Cara Bermain:
Kumpulkan Kubus Es dengan mendapatkan Bintang di serangan multipemain (Pertempuran dan Pertempuran Mode Peringkat). Kubus Es memajukan progres jalan Acara Gegap Gempita dan membuka hadiah. Dapatkan lebih banyak Kubus Es dari pertempuran dengan menggunakan Peleton Super—Peremuk Tembok Super—dalam tentaramu! Kubus Es bisa dikonversi menjadi Medali Super, yang bisa membuka hadiah tambahan di Toko Pedagang.
Sumber Daya Acara
Kubus Es
Peremuk Tembok Super akan membuat hal-hal bisa meledak selama acara, jadi kamu harus mengumpulkan Kubus Es untuk mendinginkan segalanya! Dengan mendapatkan Bintang di Pertempuran multipemain dan Pertempuran Mode Peringkat, kamu akan mendapatkan Kubus Es. Kubus Es yang diperoleh ditentukan berdasarkan jumlah Bintang yang kamu raih di pertempuran. Dapatkan Kubus Es ekstra dengan menggunakan Peremuk Tembok Super dalam tentaramu! Selain itu, kamu bisa mengambil Kubus Es secara rutin dari bangunan acara Mandi Es Super. Makin banyak Kubus Es yang terkumpul, makin banyak hadiah yang bisa kamu raih!
Medali Super!
Kumpulkan sejumlah Kubus Es untuk membuka Medali Super! Gunakan Medali Super untuk membeli hadiah acara di Toko Pedagang! Di antaranya:
Dekorasi Patung Membara
Dekorasi Patung Penyihir
Dekorasi Persembahan Raja Goblin
Latar Hutan Rimba Epik
Latar Hari Bersalju
Kostum Raja Es
Kostum Ratu Piksel
Kostum Wali Piksel
Kostum Jawara Era Kegelapan
Dapatkan lebih banyak dengan Tiket Acara Mini!
Kejutan tiket! Beli Tiket Acara Mini untuk mendapatkan lebih banyak hadiah dari jalan hadiah dan mendapatkan Medali Super tambahan untuk dibelanjakan di Toko Pedagang!