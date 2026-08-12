Penyihir Awesome punya satu masalah. Dia sedang mengejar gelar ahli strategi berbasis giliran terhebat di seluruh The Awesome Quest. Sayangnya, dia masih kekurangan beberapa Token Kartu lagi untuk melengkapi dek legendaris. Pas sekali, mengumpulkan kartu adalah keahlianmu!

Ayo Kumpulkan Kartu, Chief!

Acara Medali Awesome tersedia bagi pemain di Balai Kota 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai: 12 Agustus pukul 08.00 UTC.

Acara berakhir: 31 Agustus pukul 08.00 UTC.

Tab Acara Pedagang dan Bangunan Acara bisa terus diakses hingga 2 September, 08.00 UTC. Jangan sampai Medali Quest yang belum digunakan terbuang sia-sia!

Sumber Daya Acara

Token Kartu

Temukan Token Kartu yang tersebar di desa lawan dalam pertempuran multipemain.

Ada 3 bangunan acak yang berisi Token Kartu di tiap basis.

Di awal, kamu bisa mendapatkan 200 Token Kartu per pertempuran.

Hancurkan bangunan untuk mengambil Token Kartu dan menambah progres di Jalan Acara.

Kamu juga bisa mengumpulkan Token Kartu ekstra dari Orb Awesome, Bangunan Acara yang menghasilkan Token tiap hari dengan jumlah yang terus meningkat.

Medali Quest

Saat mengumpulkan Token Kartu dan menambah progres di Jalan Acara, kamu akan membuka Medali Quest.

Gunakan Medali Quest di Toko Pedagang untuk membeli hadiah yang mencakup Peralatan Epik baru dan lama.

Peralatan Pahlawan Epik Baru

Dek Pembalasan - Ini adalah trik terbaru Adipati Naga yang tersedia dari Balai Kota 15 ke atas. Terkadang, memendam dendam ada untungnya.

Tersedia untuk dibeli di Toko Pedagang dengan Medali Quest.

Pelaju Peralatan: Dari 26–31 Agustus, Dek Pembalasan akan ditingkatkan sampai level maksimum sesuai level Aula Pahlawan.

Peleton Sementara: Penunggang Gajah

Pemenang Kontes Supercell Make, Penunggang Gajah, datang dengan gagah ke deretan peleton sementara selama acara ini berlangsung. Buka Penunggang Gajah dari Jalan Acara dan biarkan mereka menindas lawan!

Bangunan Acara: Orb Awesome

Inilah trik andalan si Penyihir Awesome. Masukkan Token Kartu ke dalamnya, lalu lihat hadiah apa yang keluar. Tidak perlu berharap pada keberuntungan!

Hadiah Toko Pedagang

Medali Quest bisa ditukarkan dengan:

Dek Pembalasan, Peralatan Epik untuk Adipati Naga.

Generator Kartu, Dekorasi Super terbaru.

Jajaran Peralatan Pahlawan lengkap untuk setiap Pahlawan - Sepatu Bot Elektro, Cermin Ajaib, Mahkota Hitam, Obor Heroik, dan Bola Berduri.

Mineral, Ramuan, Kitab, Rune, dan sumber daya untuk mempercepat progres.

Komponen rumah untuk menghias desa milikmu.

Tiket Acara

Ingin melaju di Jalan Acara lebih cepat lagi? Dapatkan Tiket Acara untuk meraih hadiah ekstra dan mempercepat progres menuju hadiah di Toko Pedagang.