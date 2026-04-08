Hunuskan pedang dan serbulah panggung! Gaung Clash telah tiba.

MEAT SHIELD hadir dan siap mengubah desa menjadi konser metal paling heboh. Saatnya membuktikan kalau kamu memang berjiwa metal.

Kumpulkan Gelang Berduri, raih Medali Metal, dan gunakan untuk mendapatkan hadiah menarik yang mencakup Peralatan Epik baru.

Acara Medali Gaung Clash tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara mulai: 8 April pukul 08.00 UTC

Acara berakhir: 29 April pukul 08.00 UTC

Setelah acara berakhir, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara sampai tanggal 1 Mei pukul 08.00 UTC.

Sumber Daya Acara

Gelang Berduri

Kamu bisa menemukan Gelang Berduri yang tersebar di desa musuh dalam pertempuran multipemain.

Ada 3 bangunan acak yang berisi Gelang Berduri di tiap basis

Mulai dengan 200 Gelang Berduri yang tersedia di tiap pertempuran

Hancurkan bangunan untuk mengambil Gelang Berduri dan menambah progres di Jalan Acara

Kamu juga bisa mengumpulkan Gelang Berduri ekstra dari Banteng Mekanik, Bangunan Acara yang dapat menghasilkan Gelang tiap hari dan bertambah terus seiring waktu.

Medali Metal

Sambil mengumpulkan Gelang Berduri dan menambah progres Jalan Acara, kamu akan membuka Medali Metal.

Gunakan Medali Metal di Toko Pedagang untuk membeli hadiah yang mencakup Peralatan Epik baru dan lama.

Peralatan Epik Adipati Naga Baru

Peralatan Epik baru untuk Adipati Naga telah tiba di Toko Pedagang.

Selama 5 hari pada awal acara, Peralatan ini akan ditingkatkan sampai level tertinggi yang dapat dicapai sesuai Balai Kotamu. Jadi, kamu bisa langsung merasakan kekuatan penuhnya!

Peleton Sementara: Penyihir Pesta

Konser tak seru kalau belum kacau!

Penyihir Pesta ikut tampil sebagai peleton sementara selama acara. Buka peleton ini melalui Jalan Acara dan kejutkan lawanmu.

Bangunan Acara: Banteng Mekanik

Banteng Mekanik mengamuk di desamu.

Menghasilkan Gelang Berduri seiring waktu

Memberimu akses ke Jalan Acara

Membantu membuka hadiah lebih cepat

Ayo coba dan berpeganganlah erat-erat.

Hadiah Acara

Dapatkan hadiah melalui Jalan Acara dan gunakan Medali untuk membeli barang di Toko Pedagang, termasuk:

Peralatan Epik Adipati Naga

Peralatan Epik Lama

Mineral dan Sumber Daya Desa Asal

Bagian Rumah Ibu Kota Klan

Dekorasi Super

2 Dekorasi baru

Tiket Acara

Buka Tiket Acara untuk mengakses hadiah tambahan dan tingkatkan progresmu di Jalan Acara.

Panggung sudah dipasang, Banteng Mekanik siap beraksi, dan penonton sudah tidak sabar.

Sekarang giliranmu untuk tampil.

Salam Clash!