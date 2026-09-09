Acara Medali Ledakan Peralatan WWE Telah Hadir!

Pertarungan makin memanas, Chief. Kali ini benar-benar brutal! Acara Medali Ledakan Peralatan WWE telah hadir! Ikuti pertempuran multipemain untuk mendapatkan Tiket Tag, lalu tukarkan dengan berbagai hadiah, peleton, Peti WWE, dan Medali Juara! Namun ingat, setiap serangan dalam Acara Ledakan Peralatan WWE menghadirkan sebuah pilihan: memasukkan lebih banyak peleton sebagai bala bantuan, atau mengumpulkan Tiket Tag tambahan sembari meluluhlantakkan basis musuh.

Selamat datang di Acara Medali Ledakan Peralatan WWE! Bertempur, kumpulkan Tiket Tag, dan gunakan Medali Juara di Toko Pedagang sebelum bel berbunyi!

Giliranku Masuk!

Acara Medali Ledakan Peralatan WWE tersedia bagi pemain di Balai Kota 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai: 9 September pukul 08.00 UTC

Acara berakhir: 22 September pukul 08.00 UTC

Setelah acara berakhir, kamu masih bisa mengakses Toko Pedagang dan Bangunan Acara hingga tanggal 24 September untuk membelanjakan semua yang sudah kamu peroleh.

Sumber Daya Acara

Tiket Tag : Didapatkan dalam pertempuran multipemain. Raih progres di Jalan Acara untuk membuka Peti WWE, peleton sementara musim ini, dan banyak lagi.

Medali Juara: Didapatkan dengan meraih progres di Jalan Acara. Gunakan medali di Toko Pedagang.

Peleton Sementara Kembali!

Susunan peleton sementara musim ini akan terus berganti melalui Jalan Acara! Turunkan mereka saat kamu menyerang.

Yeti Undertaker - Menargetkan pertahanan dan memberikan kerusakan 5x lipat pada Tembok. Bangkit kembali dua kali setelah dikalahkan, masing-masing kebangkitan memanggil 4 Jerangkong Kegelapan, dan makin bertambah kuat seiring berjalannya pertempuran, dengan peningkatan hingga +50% kesehatan dan +60% kerusakan saat makin banyak tentaramu yang gugur.

K.A.N.E. - Petarung kelas P.E.K.K.A dengan kapasitas 75 yang dirancang untuk menerobos pertahanan secara langsung.

Yeeter - Peleton tipe Pelempar, kapasitas 45. Melemparkan empat anggota Tag Team Tribal saat muncul, lalu beralih menggunakan tombak miliknya sendiri setelah mereka menyelesaikan tugasnya.

Raksasa Kolosal - Raksasa berukuran super besar dengan kapasitas 50, serta memiliki kesehatan dan kerusakan sekitar 10 kali lipat dari Raksasa biasa. Kebal terhadap Jebakan Pegas dan memasuki status Amarah saat kesehatan berada di bawah setengah.

Bangunan Acara: Kekuatan Persahabatan

Kekuatan Persahabatan hadir di Desa Asal dan akan memegang kendali selama dua minggu ke depan. Ini adalah titik akses ke Jalan Acara dan semua yang terkait dengan Tiket Tag serta Medali Juara.

Toko Pedagang

Dapatkan hadiah di sepanjang Jalan Acara dan gunakan Medali Juara untuk membeli barang di Toko Pedagang yang mencakup: Peralatan Pahlawan, Mineral, dan Kosmetik!

Tiket Acara

Buka Tiket Acara untuk mendapatkan hadiah ekstra dan progres lebih cepat di Jalan Acara.

Sekilas Info tentang Mineral Jalan Hadiah Tiket Acara

Kali ini, kami memisahkan hadiah Mineral yang sebelumnya berdiri sendiri dari Jalan Hadiah Tiket Acara dan memasukkannya ke dalam Peti WWE. Ini adalah sebuah peningkatan, bukan penurunan kualitas. Peti WWE berisi jumlah Mineral yang jauh lebih besar dibandingkan hadiah individual yang digantikannya sehingga siapa pun yang menyelesaikan jalan tersebut akan mendapatkan keuntungan lebih.

Peti WWE

Setiap Peti WWE berisi item acak, Kudapan Ajaib, atau bahkan Kontrak Penantang pemungkas yang dapat digunakan untuk mengikuti Tantangan John Cena. Setelah mengaktifkan Kontrak Penantang, kamu diberi waktu 24 jam untuk menyelesaikan tantangan.

Kemungkinan Hadiah Tipe Peti

Tipe Peti Peluang Hadiah (%) Peti Acak 60,61 Peti Kudapan Ajaib 30,30 Peti Kontrak 9,10

Peluang hadiah ditentukan berdasarkan level Balai Kota saat ini. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan hadiah yang tersedia di Balai Kota saat ini meskipun item tersebut belum dibuka.

Peluang Hadiah Balai Kota 1 & 2

Hadiah Peluang (%) Acak: Ramuan Tukang 60,61 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 30,30 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

Peluang Hadiah Balai Kota 3, 4, & 5

Hadiah Peluang (%) Acak: Ramuan Tukang 60,61 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 10,10 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 10,10 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 10,10 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

Peluang Hadiah Balai Kota 6

Hadiah Peluang (%) Acak: 300–350 Medali Juara* 27,55 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 11,02 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 11,02 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 5,51 Acak: Kostum Pahlawan 5,51 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 10,10 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 10,10 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 10,10 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 7

Hadiah Peluang (%) Acak: 300–350 Medali Juara* 27,55 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 11,02 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 11,02 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 5,51 Acak: Kostum Pahlawan 5,51 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 8 & 9

Hadiah Peluang (%) Acak: 90–130 Mineral Gemilang 11,66 Acak: 300–350 Medali Juara* 11,66 Acak: 900–1.300 Mineral Berkilau 11,66 Acak: 14–18 Mineral Astral 6,99 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 4,66 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 4,66 Acak: Figur Karakter 4,66 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 2,33 Acak: Kostum Pahlawan 2,33 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 10 & 11

Hadiah Peluang (%) Acak: 105–160 Mineral Gemilang 11,66 Acak: 300–350 Medali Juara* 11,66 Acak: 1.050–1.600 Mineral Berkilau 11,66 Acak: 15–19 Mineral Astral 6,99 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 4,66 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 4,66 Acak: Figur Karakter 4,66 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 2,33 Acak: Kostum Pahlawan 2,33 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 12 & 13

Hadiah Peluang (%) Acak: 120–190 Mineral Gemilang 11,66 Acak: 300–350 Medali Juara* 11,66 Acak: 1.200–1.900 Mineral Berkilau 11,66 Acak: 16–20 Mineral Astral 6,99 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 4,66 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 4,66 Acak: Figur Karakter 4,66 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 2,33 Acak: Kostum Pahlawan 2,33 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 14 & 15

Hadiah Peluang (%) Acak: 135–220 Mineral Gemilang 11,66 Acak: 300–350 Medali Juara* 11,66 Acak: 1.350–2.200 Mineral Berkilau 11,66 Acak: 17–21 Mineral Astral 6,99 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 4,66 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 4,66 Acak: Figur Karakter 4,66 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 2,33 Acak: Kostum Pahlawan 2,33 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Peluang Hadiah Balai Kota 16, 17, & 18

Hadiah Peluang (%) Acak: 150–250 Mineral Gemilang 11,66 Acak: 300–350 Medali Juara* 11,66 Acak: 1.500–2.500 Mineral Berkilau 11,66 Acak: 18–22 Mineral Astral 6,99 Dekorasi Acak: Raksasa Emas 4,66 Dekorasi Acak: Perkelahian Goblin 4,66 Acak: Figur Karakter 4,66 Dekorasi Acak: Roda Kejutan 2,33 Acak: Kostum Pahlawan 2,33 Kudapan Ajaib: Suguhan Tukang 7,58 Kudapan Ajaib: Sate Sakti 7,58 Kudapan Ajaib: Panekuk Energi 7,58 Kudapan Ajaib: Soto Pengetahuan 7,58 Kontrak: Kontrak Penantang 9,09

*Medali Juara hanya tersedia selama Acara Ledakan Peralatan WWE.

Kekuatan Persahabatan sudah menyiapkan ring, mengisi stok Toko Pedagang, dan memastikan tali ring siap digunakan. Masuklah ke ring, raih medali-medali itu, dan dapatkan tiga bintang di setiap basis yang kamu temukan.

Salam Clash!