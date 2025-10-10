Acara Medali Rock Kosmik!
Sudah lihat, 'kan? Ada makhluk seram dari luar angkasa yang terbang di langit! Usir mereka dengan dentuman konser rock terdahsyat sepanjang masa! Isi daya Boom Box milik Penyihir Metal dan empaskan tamu tak diundang dalam Acara Medali yang nge-rock abis!
Saya Mau Ikut!
Acara Medali Rock Kosmik tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.
Kapan?
Acara dimulai:
10 Oktober, 08.00 UTC
Acara berakhir:
1 November, 08.00 UTC
Setelah Acara berakhir pada 1 November, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali hingga 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 3 November pukul 08.00 UTC.
Bangunan Acara: Boom Box
Benda kesayangan Penyihir Metal. Saking kosmiknya, Boom Box ini hanya bisa ditenagai energi kosmik murni. Selesaikan jalan acara dan buka Dekorasi absurd ini. Tenang saja, kami yakin Tukang Magang tetap akan tidur nyenyak meski ada suara menggelegar di Desa.
Modifikasi Permainan: Petaka Meteor!
Meski Wali Abadi menghujani Desa dengan Meteor, dentuman musik akan terus menggema tanpa henti!
Meteor akan jatuh dan menonaktifkan 3 Pertahanan acak di awal pertempuran. Namun, penyerang juga tidak sepenuhnya diuntungkan. Meteorit, yang merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan mata uang acara bernama Keping Kosmik ini, akan meledak saat dihancurkan. Jadi, hati-hati!
Jangan khawatir, Meteor tidak akan muncul dalam mode kompetitif.
Peralatan Epik Pangeran Minion Baru: Tongkat Meteor!
Sebuah Tongkat Meteor jatuh dari langit dan Pedagang berhasil menemukannya. Pemegang Tongkat ini bisa memanggil Meteor untuk menghancurkan Pertahanan terdekat dalam pertempuran. Tingkatkan Tongkat Meteor untuk menambah kerusakan dan frekuensi serangan Meteor.
Peleton Sementara Baru: Golem Meteor!
Monster kekar yang dibangkitkan oleh Kitab Terkutuk ini tampak sangar dan sangat suka musik rock! Buka Golem Meteor sebagai Peleton sementara dan kerahkan mereka sepanjang acara.
Golem Meteor terdiri dari dua Meteormite kembar yang akan menyerang target terdekat. Setelah itu, mereka kembali menyatu untuk memberi kerusakan lebih dahsyat!
Meteormite akan menyerang target terdekat atau mencari Meteormite lain untuk membentuk Golem Meteor.
Meteormite bisa melompati Tembok, sedangkan Golem Meteor tidak bisa.
Meteormite yang dihasilkan dari Mantra Klona tidak bisa bersatu dengan Meteormite lain untuk membentuk Golem Meteor.
Peleton Sementara Lama Kembali Hadir
Balon Lava, Pemanah Barbar, dan Minion Es kini kembali. Kali ini, mereka hadir dengan beberapa penyeimbangan:
Balon Lava:
Kapasitas ditingkatkan dari 23 menjadi 35
Pemanah Barbar:
Efek Amarah naik dari 70% menjadi 100%
Minion Es:
Durasi efek beku untuk Balai Kota 11–17 meningkat dari 2,5 detik menjadi 2,7 detik
Sumber Daya Acara
Keping Kosmik
Benda berkilau cantik ini bisa ditemukan di dalam Meteorit jatuh. Ini adalah sumber energi utama untuk menghidupkan Boom Box Penyihir Metal.
Medali Rock
Boom Box memutar deretan lagu populer! Raih Keping Kosmik untuk meraih progres di jalan acara dan mendapatkan Medali Rock, lalu tukarkan dengan hadiah di Pedagang. Siapa sangka Pedagang ternyata penggemar rock and roll? 🎵
Dekorasi Acara
Dekorasi Super: Kitab Terkutuk
Inilah biang kerok dari seluruh kekacauan kosmik yang terjadi! Buka Kitab Terkutuk dari Toko Pedagang dan simpan benda mistis ini di Desa sebagai kenang-kenangan.
Dekorasi: Lentera Kosmos
Dengan lentera inilah Wali Abadi menembus jagat raya dan menemukan dunia kita. Kenapa tidak kita ambil saja untuk keperluan Desa? Dia pasti tidak keberatan.