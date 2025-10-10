Sudah lihat, 'kan? Ada makhluk seram dari luar angkasa yang terbang di langit! Usir mereka dengan dentuman konser rock terdahsyat sepanjang masa! Isi daya Boom Box milik Penyihir Metal dan empaskan tamu tak diundang dalam Acara Medali yang nge-rock abis!

Saya Mau Ikut!

Acara Medali Rock Kosmik tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

10 Oktober, 08.00 UTC

Acara berakhir:

1 November, 08.00 UTC