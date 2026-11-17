An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Halo, Chief!
Tingkat kelangkaan Peralatan baru akan hadir di Clash of Clans akhir tahun ini, lengkap dengan mekanika permainan baru dan cara baru untuk memperkuat Pahlawan kamu!
Kelangkaan baru ini kami beri nama Peralatan Legendaris, dan Peralatan pertama dalam kategori ini yang akan kami perkenalkan adalah Kapak Badai Salju untuk Raja Barbar. Kamu bisa mendapatkannya dari Acara DIY baru.
Kami akan segera menunjukkan kebolehan Kapak Badai Salju ini. Hari ini, kami ingin membahas cara kerja tingkat kelangkaan baru ini, dampaknya pada Peralatan yang sudah ada, dan perubahan terhadap ekonomi Mineral untuk mendukungnya. Lagi pula, kamu perlu tahu apa yang akan hadir sebelum membelanjakan Mineralmu yang berharga.
Yang membuat Peralatan Legendaris spesial
Dengan Peralatan Legendaris, kami ingin menyajikan kemampuan Pahlawan yang menarik digunakan dan tampak keren. Fokusnya adalah menghadirkan sesuatu yang berbeda dari seranganmu, bukan sekadar meningkatkan angka.
Ada dua aspek utama:
Opsi mekanika permainan baru. Kemampuan yang lebih fleksibel dan kompleks memberikan lebih banyak pilihan saat menyerang dan cara baru menggunakan Pahlawan. Kami ingin tiap peralatan Legendaris memiliki karakter yang menarik untuk dipelajari dan dicoba.
Visual unik. Efek yang lebih spektakuler membuat kemampuan ini lebih hidup dan menambah kemeriahan di medan tempur. Tampilan dan rasa saat menggunakan Peralatan Legendaris adalah bagian penting yang membuat kelangkaan ini spesial.
Kami akan memperlihatkannya dalam mekanika permainan Kapak Badai Salju nantinya.
Tentu saja, kekuatan juga penting. Pada level maksimum, Peralatan Legendaris akan sedikit lebih kuat daripada Peralatan Epik dan Umum, tetapi perbedaannya tidak terlalu drastis. Penting bagi kami untuk tidak membuat perbedaan yang besar.
Kami ingin ketiga tingkat kelangkaan tetap menjadi pilihan yang menarik, dengan kekuatan yang bervariasi sesuai tentara dan cara menyerangmu. Kami ingin kamu memilih Peralatan yang sesuai dengan strategimu. Dengan begitu, peralatan Umum dan Epik pun tetap bermanfaat di koleksi dan seranganmu.
Cara mendapatkan Kapak Badai Salju
Kamu bisa mendapatkan Kapak Badai Salju gratis melalui Acara DIY baru yang tersedia mulai dari Balai Kota 8. Di acara ini, kamu juga berkesempatan mendapatkan lebih banyak Mineral.
Kami berkomitmen untuk memastikan Peralatan tetap mudah didapatkan tanpa perlu membayar. Tiap Peralatan baru juga akan tetap bisa diperoleh secara gratis melalui acara, termasuk yang Legendaris.
Dengan acara baru seperti ini, kami juga menyajikan cara baru dan menarik untuk bermain dan bekerja sama dengan Klan dan teman-temanmu. Selain mendapat lebih banyak peluang memperoleh Mineral demi peningkatanmu, kamu juga bisa membantu rekan klan mendapat lebih banyak Mineral untuk peningkatan mereka.
Jika kamu melewatkan Acara DIY, kamu tetap bisa membuka Kapak Badai Salju nanti dari sumber lain, seperti Pedagang, Acara Ledakan Peralatan, Perjalanan Pahlawan, dan banyak lagi. Detail lebih lanjut tentang waktu dan caranya akan dibahas nanti.
Bagi pemain yang ingin progres lebih cepat, akan ada Tiket DIY opsional. Tiket DIY untuk Acara DIY Legendaris dapat dibeli seharga US$9,99 dengan harga yang disesuaikan berdasarkan wilayah. Harga ini hanya berlaku untuk Acara DIY Legendaris; harga Tiket Acara reguler akan tetap sama. Tiket ini juga mencakup Kapak Badai Salju yang sudah ditingkatkan hingga level 15, plus hadiah lainnya.
(Penafian: Peti yang digambarkan dalam tangkapan layar ini hanya gambar sementara dan sama sekali tidak berkaitan dengan Peti di Perjalanan Pahlawan)
Seperti yang sudah disebutkan, kamu tidak perlu membeli tiket untuk membuka Kapak ini. Kami akan membagikan detail selengkapnya tentang acara dan hadiahnya menjelang peluncuran agar kamu bisa melihat apa saja yang bisa didapat melalui acara gratis dan Tiket DIY.
Apa yang bisa saya lakukan dengan Mineral?
Jika kamu tertarik dengan Kapak Badai Salju, pertimbangkan untuk menabung Mineralmu. Kamu bisa mendapatkannya secara gratis selama Acara DIY dan mencobanya terlebih dahulu sebelum memutuskan berapa banyak Mineral yang ingin kamu gunakan untuk meningkatkannya.
Sementara itu, teruslah meningkatkan Peralatan yang kamu senang gunakan. Informasi ini kami sampaikan lebih awal agar kamu punya waktu untuk bersiap-siap dan mempertimbangkan opsimu, jadi kamu tidak kecewa karena baru mengetahui tentang sesuatu yang menarik setelah menghabiskan Mineral untuk peningkatan yang sebenarnya kurang kamu minati.
Cara kerja peningkatan Legendaris
Peralatan Legendaris menggunakan Mineral Berkilau, Gemilang, Astral yang sudah kamu kumpulkan.
Kami paham bahwa peningkatan Peralatan Epik terasa berat, terutama jika dibandingkan dengan progres Desa Asal. Jika biaya peningkatan ini sekadar diperpanjang ke level-level yang lebih tinggi, dilema ini justru akan makin parah. Oleh karena itu, kami telah menyesuaikan harga Peralatan Legendaris dan Epik yang rilis pada masa mendatang.
Kapak Badai Salju dan Peralatan Epik mendatang akan memiliki biaya peningkatan yang sama hingga level 27. Totalnya, untuk mencapai level 27, kamu memerlukan lebih sedikit Mineral Astral dan Gemilang dibandingkan dengan yang diperlukan untuk memaksimalkan Peralatan Epik saat ini, sementara biaya Mineral Berkilau tetap sama. Pada titik itu, Peralatan Epik sudah mencapai level maksimum, sementara Legendaris masih memiliki enam level yang bisa dicapai.
Saat peluncuran:
Level yang kamu dapat capai bergantung pada Balai Kota dan Bengkel Pandai Besi kamu.
Untuk menyelesaikan seluruh jalur peningkatan, kamu memerlukan lebih banyak Mineral total dibandingkan dengan yang diperlukan untuk memaksimalkan Peralatan Epik karena prosesnya lebih panjang.
Peralatan Legendaris dapat ditingkatkan hingga maksimum level 33. Level 28-30 terbuka di Balai Kota 16, dan level 31-33 terbuka di Balai Kota 18.
Untuk meningkatkan Kapak Badai Salju sampai level 33, kamu memerlukan 79.760 Mineral Berkilau, 5.100 Mineral Gemilang, dan 705 Mineral Astral.
Tujuan kami adalah mempermudah pemain meningkatkan Peralatan baru hingga level yang cukup berguna agar bisa mulai bereksperimen dengannya. Kami ingin kamu menantikan kemampuan, visual, dan opsi baru untuk serangan, bukan sekadar angka yang lebih tinggi.
Dampaknya terhadap ekonomi Mineral
Makin panjang jalur peningkatan, makin meningkat pula permintaan akan Mineral. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menjelaskan perubahan ekonomi seputar Peralatan.
Bulan Maret lalu, kami mengatakan bahwa ekonomi Mineral perlu dirombak. Mengejar peningkatan Peralatan terasa terlalu sulit. Jika ingin mencoba pengaturan baru, pemain harus menunggu lama untuk melakukan peningkatan, sementara pendapatan Mineral Astral sangat bergantung pada Perang Klan.
Kami telah membuat sistem ekonomi yang terlalu berpihak pada pemain aktif saja tanpa memikirkan yang lain. Pemain dapat tertinggal jauh ketika melewatkan acara perilisan, kembali bermain setelah lama berhenti, atau jarang ikut serta dalam perang.
Masalah tersebut perlu diperbaiki, dan kami ingin pemain mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan, mengembangkan koleksinya, dan mencoba semua Peralatan yang tersedia.
Sambil mengembangkan Peralatan Legendaris, kami juga perlu mempertimbangkan progres tambahan lain yang mengikutinya. Perubahan sistem ekonomi yang kami lakukan tahun ini dirancang dengan mempertimbangkan dua hal: meningkatkan pengalaman dengan Peralatan yang sudah kamu miliki, dan menyediakan ruang untuk yang akan datang selanjutnya.
Yang telah diubah sejauh ini
Sejak bulan Juni, kami telah membuat serangkai perubahan untuk membantu pemain mendapatkan Peralatan, mengumpulkan lebih banyak Mineral, dan mengejar peningkatan. Kami menambahkan perubahan ini secara bertahap agar kami bisa melihat dampak tiap perubahan terhadap progres dan menyesuaikannya sambil jalan.
Berikut perubahan yang telah dilakukan:
Juni - Perjalanan Pahlawan: Jalur permanen untuk memperoleh Peralatan Epik lama sehingga pemain memiliki sesuatu yang dapat dikejar selain acara perilisan awal Peralatan.
Juli - Peningkatan Pedagang: Jumlah Permata yang diperlukan untuk membeli Mineral dikurangi, dan pasokan mingguan ditambah.
Agustus - Acara Koleksi Kartu: Cara lain untuk mendapatkan Mineral Astral.
September - Hadiah acara dan Ledakan Peralatan: Peti raksasa WWE menghadirkan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan Mineral, sementara Ledakan Peralatan membantu pemain meningkatkan Peralatan lama.
Oktober - Peningkatan Acara Medali: Pembaruan harga toko dan lebih banyak Mineral Astral di jalan hadiah.
November - Perombakan Bonus Bintang: Kami memberikan lebih banyak pemain akses ke Mineral melalui Bonus Bintang sehingga mereka bisa lebih mudah memperoleh Mineral melalui permainan reguler dan meningkatkan Peralatan. Kami juga mengurangi jumlah Permata yang diperlukan untuk membeli Mineral (selengkapnya dijelaskan di bawah).
Hadiah Mineral Perang Klan tidak berubah. Penambahan ini memberikan lebih banyak cara untuk mendapatkan Mineral selain melalui perang. Pendapatan Mineral dari Perang tidak dikurangi demi perubahan ini.
Perubahan di atas membantu kami mengatasi beberapa tantangan mendesak dengan meningkatkan cara-cara yang sudah ada bagi pemain untuk mendapatkan Mineral. Namun, kami juga memerlukan perubahan sistem jangka panjang untuk menyokong hadiah ini. Kami masih punya banyak ide lagi untuk masa mendatang, seperti Acara DIY Desember yang akan menghadirkan sumber Mineral baru lagi.
Secara keseluruhan, bagi pemain Balai Kota 16 ke atas yang aktif setidaknya 14 hari dalam satu bulan, rata-rata pendapatan Mineral Astral bulanan meningkat hampir dua kali lipat, dari 98 pada bulan Maret menjadi 203 pada bulan September. Angka ini mencakup sumber daya gratis dan berbayar.
Kami juga menyadari bahwa kami belum cukup rutin meninjau sistem ekonomi Mineral. Kami sedang meningkatkan pemantauan progres di berbagai grup pemain sehingga kami dapat melakukan penyesuaian yang matang melalui acara dan sistem game.
Tahun depan, kami juga mempertimbangkan pengurangan biaya peningkatan Peralatan untuk membantu pemain mengejar ketertinggalan dan terus mengembangkan koleksinya seiring dengan hadirnya Peralatan baru. Pendekatan kami akan mengutamakan perubahan kecil secara konsisten. Metode ini membantu kami memahami dampak, menanggapi masalah lebih cepat, dan menjaga kestabilan sistem ekonomi yang membuat waktu dan sumber daya yang kamu gunakan terus terasa sepadan.
Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan yang hadir bulan ini
Pembaruan November menghadirkan dua peningkatan tambahan pada sistem ekonomi Mineral yang akan dijelaskan lebih lanjut.
Hadiah Bonus Bintang kini berbasis Balai Kota
Perombakan Bonus Bintang dan hadiahnya meningkatkan distribusi Mineral melalui Bonus Bintang sehingga pemain dengan level Balai Kota yang sama akan menerima jumlah hadiah Mineral yang sama, terlepas dari level kemampuannya. Nilai diatur setara dengan perolehan pemain teratas tiap BK, jadi kebanyakan Chief akan mendapatkan jumlah Mineral yang sama atau lebih tinggi daripada sebelumnya.
Jumlah Permata yang diperlukan untuk membeli Mineral berkurang di seluruh game
Bagi pemain yang membeli Mineral dengan Permata, harga lebih rendah yang sebelumnya diperkenalkan oleh Pedagang pada bulan Juli kini juga berlaku di seluruh game.
Secara keseluruhan, perubahan harga Permata ini membuat jumlah Permata yang dibutuhkan untuk membeli Mineral hingga cukup untuk memaksimalkan Peralatan Epik menjadi sekitar setengah dari sebelumnya.
Progres Peralatan jadi lebih mudah dicapai
Biaya peningkatan Peralatan juga mengalami perubahan.
Peralatan Epik yang akan datang juga memerlukan lebih sedikit Mineral Astral dan Gemilang daripada Peralatan Epik saat ini. Biaya peningkatan peralatan Epik lama juga akan jadi lebih murah dari waktu ke waktu. Pengurangannya akan diterapkan secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia Peralatan, seperti cara kami mempermudah pemain mengejar ketertinggalan dalam konten Desa Asal.
Belum ada jadwal yang bisa kami bagikan. Perubahan ini akan diterapkan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan game dan pemain yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Peralatannya.
Untuk Peralatan Epik yang akan datang, biaya untuk mencapai level maksimum mencakup:
430 Mineral Astral, turun dari 480.
3.550 Mineral Gemilang, turun dari 3.720.
Total biaya Mineral Berkilau akan tetap sama.
Perubahan ini bertujuan membuat perbedaan dalam cara bermainmu. Dengan lebih banyak Mineral, kamu bisa meningkatkan Peralatan yang kamu sukai, mencoba berbagai strategi, dan membuat progres yang berarti menuju hal yang baru.
Pemain yang melakukan pembelian akan bisa mendorong progres lebih cepat. Namun, mendapatkan dan menggunakan Peralatan baru harus tetap bisa dilakukan tanpa perlu membayar, dan ini harus terus berlaku seiring dengan bertambahnya koleksi.
Menentukan frekuensi perilisan yang tepat
Frekuensi perilisan Peralatan merupakan bagian lain dari keseimbangan.
Awalnya, kami berencana merilis Peralatan lebih sering sambil memperkenalkan Peralatan Legendaris untuk lebih banyak Pahlawan, bersamaan dengan Peralatan Epik baru. Kami tidak sabar melihat hal baru yang bisa dihadirkan kelangkaan ini bagi setiap Pahlawan, dan kami tidak ingin menunggu bertahun-tahun sampai setiap Pahlawan bisa mendapatkannya.
Namun, tiap perilisan juga membutuhkan waktu dan sumber daya darimu. Kami perlu memberi pemain kesempatan untuk melakukan peningkatan, bereksperimen, serta menikmati Peralatan yang dikumpulkan. Oleh karena itu, kami akan terus memantau progres serta masukan pemain dan menyesuaikan frekuensi perilisan sambil terus mempelajari dampaknya.
Terus berkabar
Sistem ekonomi Peralatan yang sehat bergantung pada keselarasan hal-hal berikut:
Jumlah Mineral yang bisa diperoleh
Biaya peningkatan
Frekuensi perilisan Peralatan baru
Cara pemain mengejar ketertinggalan
Informasi yang diketahui tentang hal-hal yang akan datang
Kami akan terus meninjau keseimbangan ini, membuat penyesuaian, serta menjelaskan apa yang berubah dan alasannya. Pemain berhak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait dengan progres. Oleh karena itulah kami membagikan informasi ini sebelum perilisan; agar pemain memiliki waktu untuk merencanakan penggunaan Mineral.
Pengungkapan mekanika permainan Kapak Badai Salju dan detail lengkap Acara DIY masih akan hadir nanti. Sementara itu, jangan segan mengirimkan pertanyaan dan masukan, Chief. Kami tak sabar menunjukkan keseruan yang bisa dihadirkan Peralatan Legendaris dalam seranganmu.
Salam Clash!
Tim Clash of Clans