Kami juga menyadari bahwa kami belum cukup rutin meninjau sistem ekonomi Mineral. Kami sedang meningkatkan pemantauan progres di berbagai grup pemain sehingga kami dapat melakukan penyesuaian yang matang melalui acara dan sistem game.

Tahun depan, kami juga mempertimbangkan pengurangan biaya peningkatan Peralatan untuk membantu pemain mengejar ketertinggalan dan terus mengembangkan koleksinya seiring dengan hadirnya Peralatan baru. Pendekatan kami akan mengutamakan perubahan kecil secara konsisten. Metode ini membantu kami memahami dampak, menanggapi masalah lebih cepat, dan menjaga kestabilan sistem ekonomi yang membuat waktu dan sumber daya yang kamu gunakan terus terasa sepadan.

Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan yang hadir bulan ini

Pembaruan November menghadirkan dua peningkatan tambahan pada sistem ekonomi Mineral yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Hadiah Bonus Bintang kini berbasis Balai Kota

Perombakan Bonus Bintang dan hadiahnya meningkatkan distribusi Mineral melalui Bonus Bintang sehingga pemain dengan level Balai Kota yang sama akan menerima jumlah hadiah Mineral yang sama, terlepas dari level kemampuannya. Nilai diatur setara dengan perolehan pemain teratas tiap BK, jadi kebanyakan Chief akan mendapatkan jumlah Mineral yang sama atau lebih tinggi daripada sebelumnya.

Jumlah Permata yang diperlukan untuk membeli Mineral berkurang di seluruh game

Bagi pemain yang membeli Mineral dengan Permata, harga lebih rendah yang sebelumnya diperkenalkan oleh Pedagang pada bulan Juli kini juga berlaku di seluruh game.

Secara keseluruhan, perubahan harga Permata ini membuat jumlah Permata yang dibutuhkan untuk membeli Mineral hingga cukup untuk memaksimalkan Peralatan Epik menjadi sekitar setengah dari sebelumnya.

Progres Peralatan jadi lebih mudah dicapai

Biaya peningkatan Peralatan juga mengalami perubahan.

Peralatan Epik yang akan datang juga memerlukan lebih sedikit Mineral Astral dan Gemilang daripada Peralatan Epik saat ini. Biaya peningkatan peralatan Epik lama juga akan jadi lebih murah dari waktu ke waktu. Pengurangannya akan diterapkan secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia Peralatan, seperti cara kami mempermudah pemain mengejar ketertinggalan dalam konten Desa Asal.

Belum ada jadwal yang bisa kami bagikan. Perubahan ini akan diterapkan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan game dan pemain yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Peralatannya.

Untuk Peralatan Epik yang akan datang, biaya untuk mencapai level maksimum mencakup:

430 Mineral Astral , turun dari 480.

3.550 Mineral Gemilang, turun dari 3.720.

Total biaya Mineral Berkilau akan tetap sama.

Perubahan ini bertujuan membuat perbedaan dalam cara bermainmu. Dengan lebih banyak Mineral, kamu bisa meningkatkan Peralatan yang kamu sukai, mencoba berbagai strategi, dan membuat progres yang berarti menuju hal yang baru.

Pemain yang melakukan pembelian akan bisa mendorong progres lebih cepat. Namun, mendapatkan dan menggunakan Peralatan baru harus tetap bisa dilakukan tanpa perlu membayar, dan ini harus terus berlaku seiring dengan bertambahnya koleksi.

Menentukan frekuensi perilisan yang tepat

Frekuensi perilisan Peralatan merupakan bagian lain dari keseimbangan.

Awalnya, kami berencana merilis Peralatan lebih sering sambil memperkenalkan Peralatan Legendaris untuk lebih banyak Pahlawan, bersamaan dengan Peralatan Epik baru. Kami tidak sabar melihat hal baru yang bisa dihadirkan kelangkaan ini bagi setiap Pahlawan, dan kami tidak ingin menunggu bertahun-tahun sampai setiap Pahlawan bisa mendapatkannya.

Namun, tiap perilisan juga membutuhkan waktu dan sumber daya darimu. Kami perlu memberi pemain kesempatan untuk melakukan peningkatan, bereksperimen, serta menikmati Peralatan yang dikumpulkan. Oleh karena itu, kami akan terus memantau progres serta masukan pemain dan menyesuaikan frekuensi perilisan sambil terus mempelajari dampaknya.

Terus berkabar

Sistem ekonomi Peralatan yang sehat bergantung pada keselarasan hal-hal berikut:

Jumlah Mineral yang bisa diperoleh

Biaya peningkatan

Frekuensi perilisan Peralatan baru

Cara pemain mengejar ketertinggalan

Informasi yang diketahui tentang hal-hal yang akan datang

Kami akan terus meninjau keseimbangan ini, membuat penyesuaian, serta menjelaskan apa yang berubah dan alasannya. Pemain berhak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait dengan progres. Oleh karena itulah kami membagikan informasi ini sebelum perilisan; agar pemain memiliki waktu untuk merencanakan penggunaan Mineral.

Pengungkapan mekanika permainan Kapak Badai Salju dan detail lengkap Acara DIY masih akan hadir nanti. Sementara itu, jangan segan mengirimkan pertanyaan dan masukan, Chief. Kami tak sabar menunjukkan keseruan yang bisa dihadirkan Peralatan Legendaris dalam seranganmu.

Salam Clash!

Tim Clash of Clans