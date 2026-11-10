Para Chief paling doyan rampasan, apalagi pilihan rampasan kini makin banyak. Kenaikan Bonus Bintang kini mengikuti level Balai Kota alih-alih liga, Kudapan Ajaib baru bisa diperoleh lewat Paket Kudapan, dan sederet emote anyar akan datang bersama Medali Peringkat dan Toko Prestise yang baru.

Sikat.

Bonus Bintang baru

Hadiah Bonus Bintang kini dilihat dari level Balai Kota, bukan Liga Peringkat. Balai Kota sama, hadiah sama. Kami ingin hadiah ini diperoleh oleh lebih banyak Chief, termasuk Mineral, tanpa harus memuncaki liga teratas terlebih dahulu.

Tak ada perubahan untuk Bonus Liga. Bonus Liga sama sekali tak berubah dan masih tertaut ke Liga Peringkat. Selain itu, nanti akan ada info seputar hadiah Peringkat eksklusif.

Bintang dari Pertempuran Kasual, Pertempuran Mode Peringkat, dan serangan balasan termasuk dalam hitungan bonus.

Dua ambang; dua Paket Kudapan

Tiap Bonus Bintang kini memberikan dua kali pembayaran:

Pada 2 Bintang: membuka Paket Kudapan yang berisi Kue Pertempuran untuk meningkatkan seranganmu berikutnya.

Pada 5 Bintang: mengambil rampasan Bonus Bintang dan hadiah Mineral, plus Paket Kudapan kedua berisi satu Kudapan Ajaib acak dari pilihan yang lebih luas.

Tiap paket berisi satu Kudapan Ajaib yang langsung ditampung di penyimpanan sementara. Dua Bintang itu ibarat hidangan pembuka. Lima Bintang itu baru hidangan utama.

Tempat hadiah ditampung

Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam masuk ke Bank Kastel Klan.

Mineral Berkilau, Mineral Gemilang, dan Mineral Astral masuk ke Bengkel Pandai Besi.

Indikator hadiah yang baru menunjukkan tempat penampungan tiap hadiah sebelum kamu ambil.

Waktu harian

Sistem penyegaran Bonus Bintang tidak berubah. Bintang yang sudah kamu kumpulkan untuk bonus yang belum selesai juga tidak akan hangus sampai kamu menyelesaikannya.

Sambut Kudapan Ajaib yang baru

Kue Pertempuran : Kudapan Manis yang menggandakan Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam rampasan dari Pertempuran Desa Asal atau Pertempuran Mode Peringkat kamu berikutnya.

Kue Pertempuran tersedia dalam 2x, 3x, dan 4x jenis.

Kue Pertempuran yang sejenis ditumpuk menurut jumlah pemakaiannya, jadi dua 2x Kue Pertempuran memberimu 2 pertempuran dengan 2x rampasan, bukan 1 pertempuran dengan 4x rampasan.

Loli Gerobak Rampasan : Kudapan lengket yang menggandakan simpanan rampasan di 3 Gerobak Rampasan berikutnya sebanyak tiga kali lipat jika kamu bisa mengambilnya. Hanya bisa dipakai di Desa Asal.

Rampasan digandakan saat kamu berhasil mengambil gerobak; tiap pengambilan memotong 1 Loli.

potongan tetap berlaku jika penyimpananmu tidak bisa menampung keseluruhan bonus dan bonus yang tak tertampung akan hangus.

Irisan Kastel Klan : Seporsi keagungan! Bala bantuan gratis ditambahkan secara otomatis ke 3 Pertempuran Desa Asal atau Mode Peringkat berikutnya. Pemakaian hanya dihitung di pertempuran yang memang mengerahkan bala bantuan; jika mereka tidak keluar Kastel, jatah pemakaianmu tidak berkurang.

Kudapan Bonus Bintang: Kudapan Berbintang yang memberikan tambahan Bonus Bintang harian di Desa Asal. Setelah diaktifkan, tambahan Bonus Bintang akan tersedia selama 48 jam. Bisa dipakai di Desa Asal. Kudapan ini hanya bisa ditemukan di Paket Kudapan Bintang 5 dan akan langsung siap asalkan bonusmu sudah selesai. Jika belum, Kudapan Bonus Bintang akan masuk antrean setelah bonus tersebut.

Kudapan sisa dapat kesempatan kedua

Lupa mengaktifkan Kudapan Ajaib? Kami juga pernah dan rasanya menyebalkan. Namun, tenang saja sebab kami siap membantu.

Kudapan Ajaib tidak lagi hilang seandainya kamu lupa mengaktifkannya. Saat masa aktif 24 jam kudapan berakhir, ia akan otomatis aktif lagi nanti ketika kamu masuk ke game. Kamu masih bisa mengaktifkannya sendiri sebelum masa aktif berakhir.

Medali Peringkat dan Toko Prestise

Bonus Bintang makin yahud. Namun, hadiah kini bergantung pada level Balai Kota. Jadi, buat apa Chief bersusah payah mendaki tangga Mode Peringkat?

Jawabannya, Medali Peringkat, Toko Prestise yang baru, dan emote eksklusif yang bisa dibeli. Ada yang diusahakan dan ada yang dipamerkan.

Raih Medali Peringkat

Di bawah Liga Legenda: Trofimu dikonversi menjadi Medali Peringkat saat direset pada akhir tiap turnamen. Hasil promosi atau demosimu menunjukkan jumlah bayaran.

Liga Legenda: kamu meraih Medali pada tiap Minggu Pertempuran berdasarkan posisimu di akhir Hari Pertempuran pada hari Minggu, bahkan ketika turnamen belum berakhir.

Makin tinggi liga, makin banyak Medali tersedia. Jadi, terus mendaki demi menambah perolehan! Cari tahu info bayaran maksimum liga di Ringkasan Liga. Pantau juga saldomu sebab kapasitas penyimpanan Medali dibatasi oleh level Balai Kota. Medali Peringkat tidak diberikan secara surut untuk capaian lalu. Semua pemain memulai dari titik yang sama.

Selamat Datang di Toko Prestise

Toko Prestise yang baru menghadirkan Toko Peringkat, Toko Liga Perang Klan, dan Toko Keren dalam satu tempat. Mata uang dan promo tiap toko masih berlaku.

Sejumlah konten memiliki persyaratan liga. Kamu perlu mencapai liga yang dimaksud dan punya mata uang untuk membelinya. Liga tertinggi yang pernah kamu capai di Pertempuran Mode Peringkat dihitung, termasuk semua liga yang pernah kamu capai sebelum adanya perubahan ini.

Emote

Apa itu Emote?

Emote adalah animasi reaksi yang bisa kamu pakai setelah pertempuran usai, di Obrolan Klan, dan di papan peringkat. Emote itu murni fitur kosmetik dan tidak akan memengaruhi mekanisme pertempuran, tetapi bisa bikin situasi makin seru, apalagi jika kamu dikirimi emote Orang Barbar tertawa setelah serangan bintang 3.

Koleksi Emote Kamu

Penyimpanan Barang Sihir kamu akan jadi Penyimpanan Chief. Ketuk Penyimpanan di desa, lalu buka tab Emote. Barang Sihir punya tabnya sendiri.

Tiap set berisi 5 emote. Kumpulkan 4 pertama untuk membuka emote bonus dan menyelesaikan set itu.

Kelangkaan tiap emote bervariasi dan menentukan lokasi untuk mendapatkan emote.

Kamu memiliki set default dari TH3. Set akan terbuka setelah tutorial awal di game.

Emote yang belum kamu miliki berwarna abu-abu. Ketuk emote untuk mengetahui cara mendapatkannya.

Tempat memperoleh Emote:

Toko Prestise Peringkat

Promo Spesial

Peti

Emote Aksi

Atur satu kali di Penyimpanan dan emote akan secara otomatis ditampilkan saat pemicu khusus aktif.

Emote Bertahan: pilih satu untuk tiap kemungkinan hasil pertahanan: 0, 1, 2, atau 3 Bintang. Penyerang melihat emote yang sesuai dengan hasilnya.

Emote Serangan: pilih emote default untuk ditampilkan setelah menyerang. Kamu juga bisa menggantinya secara manual di layar akhir Pertempuran atau tidak menampilkan apa pun.

Emote Papan Peringkat: pilih satu emote yang akan muncul saat kamu berada di tiga teratas di papan peringkat grup Peringkat atau Balai Kota.

Tempat emote muncul:

Layar Kemenangan (khusus untuk Pertempuran Kasual dan Mode Peringkat) dan tayangan

Layar Selamat Datang Kembali

Log Pertempuran (Mode Kasual dan Peringkat)

Papan Peringkat Mode Peringkat

Papan Peringkat Balai Kota

Obrolan Klan (di sana emote berfungsi seperti stiker dan memiliki masa tunggu yang singkat)

Pada akhir tayangan Pertempuran

Basis Tukang menampilkannya di daftar pertahanan Gerobak Eliksir

Ungkapkan di Obrolan Klan

Buka pemilih emote di Obrolan Klan dan ketuk salah satu untuk mengirimkannya. Emote masuk sebagai pesan tersendiri. Sistem seperti ini cocok sebagai selebrasi serangan atau untuk menginfokan klan tentang jalannya pertempuran. Emote juga bisa digunakan di grup obrolan Global.

T&J / FAQ

Bonus Bintang

T: Apa yang terjadi pada Bonus Bintang saya saat pembaruan diterapkan?

J: Pada kali pertama kamu masuk setelah pembaruan diterapkan, Bonus Bintang direset ke kondisi awal: bonus hari ini, plus satu tumpukan, dan siap digunakan. Kamu memulai dengan dua Bonus Bintang penuh yang harus diselesaikan. Hadiah dihitung menurut level Balai Kota sejak hari pertama.

T: Apakah perolehanku ke depannya akan lebih sedikit dari yang sekarang?

J: Sekarang kenaikan hadiah bergantung pada level Balai Kota alih-alih liga. Untuk tiap Balai Kota, nilai diatur setara dengan level perolehan pemain teratas Balai Kota tersebut, jadi kebanyakan Chief akan mendapatkan nilai yang sama atau lebih tinggi. Aturan yang sama juga berlaku untuk Mineral.

T: Apakah Bintang dari Perang Klan atau Tantangan Teman dihitung?

J: Tidak. Bintang dari Pertempuran Kasual, Pertempuran Mode Peringkat, dan serangan balasan dihitung. Sementara itu, Bintang dari Perang Klan, Tantangan Teman, dan Latihan tidak dihitung.

T: Di mana info hadiah untuk Balai Kota saya bisa dilihat?

J: Ketuk tombol info di layar serangan. Layar itu menampilkan hadiah untuk level Balai Kota-mu, termasuk untuk tiap level lain.

T: Apakah Bonus Liga berubah?

J: Tidak. Bonus Liga sama sekali tak berubah dan masih tertaut ke Liga Peringkat.

T: Apakah akan ada cara mendapatkan Emote di luar Mode Peringkat?

J: Ya! Akan ada Emote lain dan cara baru untuk mendapatkannya, bahkan jika kamu tidak bermain Mode Peringkat.

Kudapan Ajaib

T: Apa yang terjadi jika saya lupa mengaktifkan Kudapan Ajaib?

J: Kudapan Ajaib kini tidak akan hilang. Setelah masa aktif 24 jam terlewat, kudapan diaktifkan secara otomatis saat nanti kamu masuk lagi. Aturan ini berlaku untuk tiap Kudapan Ajaib, termasuk Kue Kastel Klan. Ingat, Kue memiliki batas waktu, jadi pewaktunya langsung berjalan begitu Kue diaktifkan.

T: Apakah Kue Pertempuran bisa digunakan saat Festival Sumber Daya?

J: Ya. Kue Pertempuran akan menggandakan Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam curian di Pertempuran, termasuk rampasan tambahan yang tersimpan di pangkalan saat Festival Sumber Daya berlangsung. Kue Pertempuran tidak menggandakan mata uang acara, Bonus Liga, atau hadiah Bonus Bintang. Bonus berasal dari sisimu saja. Pemain bertahan tidak kehilangan apa pun lagi.

T: Bisakah saya mendapatkan dua Kudapan Bonus Bintang berturut-turut?

J: Tidak. Jika suatu kudapan sudah ada dalam penyimpanan sementara, baik dorman maupun aktif, ia akan dihapus dari kumpulan Paket Kudapan sampai kamu menggunakannya.

T: Apa yang berubah dari Kue Kastel Klan?

J: Saat suatu Kue aktif, Kastel Klan akan secara otomatis terisi dan tombol permintaan serta pengisian dinonaktifkan. Jika kamu juga punya Irisan Kastel Klan, Kue masuk lebih dulu sementara Irisan menunggu hingga pewaktu habis.

Emote

T: Apakah emote bisa dinonaktifkan atau dibisukan?

J: Bisa, tetapi tidak saat diluncurkan. Emote tidak ditampilkan saat Pertempuran langsung dan tidak bisa dimunculkan secara beruntun kepadamu. Maksimum satu emote ditampilkan per serangan atau pertahanan. Emote Obrolan Klan memiliki masa tunggu. Kamu boleh memilih untuk tidak menampilkan emote apa pun setelah menyerang.

Medali Peringkat dan Toko Prestise

T: Kapan Medali Peringkat pertama diserahkan?

J: Pekan tanggal 16 November adalah pekan pertama penyerahan Medali. Bayaran pertama diberikan pada Senin, 23 November berikut hasil promosi atau demosi. Bayaran Liga Legenda diberikan tiap Minggu Pertempuran berdasarkan peringkatmu di akhir Hari Pertempuran pada hari Minggu.

T: Apakah aku bisa memperoleh Medali berdasarkan posisiku di liga yang telah lalu?

J: Tidak. Seluruh pemain memulai dari nol.

T: Sejumlah emote cuma bisa diperoleh dari liga yang sudah tidak aku ikuti. Adakah opsi membeli emote?

J: Untuk Liga yang dicapai sebelum pembaruan, kamu harus sudah mendaftar dan bermain di liga tersebut untuk mendapat akses pembelian. Akses akan diberikan berdasarkan pencapaian liga tertinggi sebagaimana yang ditampilkan pada bagian “Terbaik Sepanjang Masa“ di profil. Setelah pembaruan, untuk dapat membeli emote yang diinginkan, kamu harus naik kembali ke liga yang diperlukan.

T: Berapa Medali yang kudapat per Trofi?

J: Tak ada hitungan baku. Ringkasan Liga memerinci jumlah maksimum Medali yang tersedia di ligamu tiap minggunya. Makin tinggi liga, makin besar bayarannya. Di Liga Legenda, bayaran bergantung pada peringkatmu.

T: Papan peringkat Pemain Teratas dipindahkan ke mana?

J: Papan peringkat Pemain Teratas sekarang menjadi bagian dari papan peringkat Balai Kota. Pakai filter SELURUH BALAI KOTA untuk menampilkan Pemain Teratas versi lama dan tombol pilihan Lokal/Global yang baru untuk beralih ke wilayah lain.

T: Jika Legenda II menawarkan hingga 3.500 Medali Mode Peringkat, tetapi pemain di bagian bawah Legenda I memperoleh 2.000, apa insentifnya untuk bertanding di Liga teratas?

J: Perbedaan utamanya adalah konsistensi. Di Legenda I, kamu dijamin mendapatkan setidaknya 2.000 Medali Mode Peringkat per minggu, bahkan jika kamu melewatkan pertempuran, mendapatkan lawan tangguh, atau mendapatkan hasil yang cukup rendah hingga didemosikan.

Di Legenda II dan lebih rendah, medali mingguan bergantung pada Trofi yang diraih. Untuk mencapai jumlah maksimum 3.500 di Legenda II, kamu harus memperoleh 40 Trofi pada tiap serangan dan pertahanan: sebuah pencapaian sempurna yang nyaris tak mungkin diraih. Hadiah diseimbangkan sehingga pemain terkuat biasanya mendapatkan hadiah yang hampir setara dengan pemain di peringkat bawah di tingkat Liga berikutnya.

Jika kamu berhasil meraih prestasi luar biasa di Legenda II, kamu bisa mendapat lebih banyak medali daripada minimum 2.000 untuk Legenda I. Namun, menelantarkan Liga bukan cara terbaik untuk mendapat lebih banyak hadiah dari waktu ke waktu: kamu harus mencapai hasil luar biasa tiap minggu, dengan grup dan pertandingan yang tak terduga. Jika kinerjamu memang unggul, kamu akan dipromosikan!

Legenda I memberikan hadiah medali pasti yang jauh lebih banyak dibandingkan Liga lainnya, dan terus bertambah seiring kenaikan peringkatmu.

Sekian

Seluruh info sudah tersaji, Chief, dan kejutan lain sedang kami siapkan. Semua ini, dan masih banyak lagi, akan siap dinikmati pada akhir bulan ini. Raih Bintang, kumpulkan kudapan, dan sikat emote incaran yang patut dipamerkan.

Salam Clash!