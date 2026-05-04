Timmu. Pertempuranmu.

Tentukan pilihanmu: Tim Ametis atau Tim Giok, lalu bergabunglah dengan jutaan pemain untuk memukul mundur gerombolan itu bersama-sama.

Setiap pertempuran yang kamu mainkan, baik Kasual maupun Mode Peringkat, akan memberikan Bintang. Setiap Bintang membantu timmu memperluas wilayah, menguasai petak, dan bertempur hingga ke tengah peta, tempat Basis Jerangkong berada.

Namun, jangan terlena.

Jerangkong tidak akan diam dan menerima kekalahan begitu saja. Mereka sangat membencimu dan bisa menggagalkan progresmu jika dibiarkan begitu saja!

Perkuat pertahanan, terus maju, dan jangan mundur sejengkal pun!

Cara Bermain

Mainkan Pertempuran Kasual atau Mode Peringkat untuk meraih Bintang.

Gunakan Bintang untuk menguasai petak di peta.

Serang petak di sebelah wilayah timmu.

Petak netral bisa dikuasai dengan mudah, tetapi bersiaplah berjuang lebih keras untuk menguasai petak Jerangkong.

Awas!

Jerangkong menyebar setiap 12 jam.

Mereka bisa merebut kembali petak yang telah dikuasai timmu.

Adu cepat dengan mereka untuk menguasai titik penting.

Target

Kuasai petak dan maju ke tengah.

Kepung dan kalahkan Basis Jerangkong.

Rebut hadiah menarik seiring perjalananmu.

Hadiah

Tentukan Pilihan

Bergabunglah ke tim untuk membuka Dekorasi eksklusif!

Kalahkan Basis Jerangkong untuk membuka Latar berbatas waktu (tersedia hingga Juni).

Hadiah Peta

Sebagian petak berisi hadiah untuk timmu.

Kuasai petak agar hadiah dapat diklaim semua orang.

Jika ditinggal terlalu lama, petak bisa diambil kembali oleh Jerangkong.

Hadiah Tersembunyi

Sebagian hadiah terkubur lebih dalam di peta.

Temukan sebelum Jerangkong mendahuluimu!

Progres

Setiap Bintang memberikan material.

Kontribusikan Bintang untuk membantu progres timmu.

Buka hadiah pribadi seiring progresmu.

Upayakan untuk meraih hadiah tim bersama-sama.

Ini bukan cuma perjuangan satu pemain. Lebih dari sekadar perjuangan satu Klan.

Ini adalah Clash vs Jerangkong.

Salam Clash!