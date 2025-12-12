Satukan Klanmu, Chief! Acara Serbuan Klan kembali! Kali ini, bersiaplah bertempur sekuat tenaga. Selama acara ini berlangsung, sumbangkan Ingot Bintang yang kamu raih dari Bintang di pertempuran Desa Asal (termasuk mode Pembalasan dan Peringkat + Pertempuran), Perang Klan, serta Pemain Tunggal untuk membantu Jawara Penjelajah membuat Kapak Perang Kuat! Ayo asah strategi dan siapkan tentara yang kuat!

Sumbangkan Ingot Bintang ke bangunan acara "Kapak Perang Kuat" bersama Rekan Klan dan buka hadiah bersama! Salah satunya dekorasi 3x3 petak yang epik!

Saya Mau Ikut!

Acara Serbuan Klan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 7 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

12 Desember, 08.00 UTC

Acara berakhir:

19 Desember, 08.00 UTC

Setelah acara berakhir pada 19 Desember , kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama satu hari lagi hingga 20 Desember, 08.00 UTC.

Bintang adalah target utama kali ini!

Apakah kamu punya strategi paling jitu? Formasi permainan antigagal? Tentara yang tak bisa dikalahkan? Saatnya pembuktian, Chief! Raih Bintang dalam pertempuran untuk membuka Ingot Bintang. Batangan perak berkilau ini adalah bukti nyata kehebatanmu di medan tempur!

Sumber Daya Acara: Ingot Bintang

Raih Bintang untuk membuka Ingot Bintang yang berharga. Sumbangkan cukup Ingot untuk menyelesaikan jalan hadiah. Batang berkilau ini nantinya akan dilelehkan untuk membuat dekorasi epik! Benar sekali, dekorasi acara Serbuan Klan terbuat dari Bintang! Keren, kan?

Pelaju Acara!

Pada 14 Desember, jumlah Ingot Bintang yang kamu dapatkan per Bintang akan meningkat. Dengan kata lain, rasionya akan lebih besar dari 1:1. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengejar perolehan Bintang dan melaju cepat di jalan hadiah!

Hadiah: Dekorasi Kapak Perang Kuat dan Banyak Lagi!

Sumbangkan Ingot Bintang bersama Klan untuk membuka Peti di jalan hadiah. Selesaikan acara ini untuk membuka dekorasi Kapak Perang Kuat berukuran 3x3 petak. Dekorasi dengan bisep sekeras besi ini akan membuat lawan ragu melangkah maju!

Mengklaim Hadiah

Untuk mengklaim hadiah, kamu harus:

Berada dalam Klan

Memberikan kontribusi sedikitnya satu ke Klanmu saat ini selama acara

Mengklaim hadiah dalam 2 hari terhitung setelah acara berakhir

Berpindah Klan

Kamu bisa pindah ke Klan lain selama Acara Sebuan Klan berlangsung meskipun kamu sudah berkontribusi ke jalan hadiah di Klan sebelumnya. Selama Klan baru punya lebih sedikit dari 100 kontributor, kamu bisa ikut berpartisipasi dengan Klan tersebut.

Saat acara berakhir, selama kamu memberikan minimal satu kontribusi dalam Klan, kamu akan mendapatkan hadiah dari Klan tempat kamu berada (hanya satu Klan).