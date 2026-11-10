Yeti Super sedang bertugas. Es harus terus mengalir. Kenakan sarung tanganmu, Chief. Kita harus mengumpulkan Kubus Es dan mengatur ulang desa lawan.

Acara Gegap Gempita Peleton Yeti Super berlangsung tanggal 10-16 November! Kumpulkan Kubus Es dalam pertempuran multipemain, dapatkan Medali Super, dan tukarkan dengan hadiah di Toko Pedagang, termasuk Kostum Pahlawan, Latar Desa, dan Dekorasi Super Raksasa Kawaii.

Es, Es, Chief!

Acara ini tersedia bagi pemain di Balai Kota 8 ke atas.

Acara dimulai: 10 November pukul 8.00 UTC

Jalan Acara ditutup: 17 November pukul 8.00 UTC

Setelah progres Jalan Acara ditutup, kamu punya waktu sampai 19 November pukul 8.00 UTC untuk menghabiskan Medali Supermu di Toko Pedagang. Jangan disia-siakan sampai dingin!

Ambil Kubus Es, Pakai Medali Super

Kubus Es: Kumpulkan item ini di Pertempuran multipemain untuk membuat progres di Jalan Acara.

Medali Super: Dapatkan medali ini seiring kemajuanmu di jalan hadiah, lalu gunakan di Toko Pedagang untuk membeli hadiah acara pilihanmu.

Acara Peleton: Yeti Super

Bogem besar. Rambut lebat. Segudang masalah listrik.

Yeti Super memiliki lebih banyak nyawa dan kerusakan dibandingkan Yeti biasa. Namun, kawan-kawan kecilnya lebih merepotkan lagi. Ketika dia menerima kerusakan, dia akan melepaskan Kutu Elektro yang akan berlari ke bangunan terdekat dan melepaskan kilat berantai yang dapat menyerang hingga tiga target.

Tidak seperti Bayi Yeti, Kutu Elektro ini tidak memprioritaskan pertahanan, tetapi menarget bangunan.

Bangunan Acara: Pemandian Es

Buka Pemandian Es untuk mengakses acara dan Jalan Acaranya. Tempat ini juga menghasilkan Kubus Es dari waktu ke waktu untuk membantumu membuka hadiah lebih cepat.

Tiket Acara

Dapatkan Tiket Acara untuk membuka hadiah ekstra seiring progresmu di Jalan Acara!

Gunakan Medali Supermu dengan Baik

Tukarkan Medali Supermu dengan hadiah di Toko Pedagang. Banyak yang bisa kamu beli, dari penampilan baru atau sumber daya.

Item Batas Pembelian Harga per Pembelian (Medali Super) Dekorasi Super Raksasa Kawaii 1 2.250 Kawah Clash 1 550 Babi Sphinx 1 550 Bara Abadi 1 550 Pria Kaktus 1 550 Latar Seram 1 2.250 Latar Era Kegelapan 1 2.250 Raja Pelukis 1 2.250 Ratu Pelukis 1 2.250 Wali Hantu 1 2.250 Jawara Pelukis 1 2.250 Rune Emas 2 1.500 Rune Eliksir 2 1.500 Ramuan Sumber Daya 6 125 Ramuan Super 2 300 5 Cincin Tembok 30 360 Sekop Penghalang 10 1.000 Ramuan Riset 10 250 125.000 Eliksir 20 10 125.000 Emas 20 10 2.000 Eliksir Hitam 20 20

Yeti Super siap bertempur, Pemandian Es menunggu, dan Pedagang siap buka toko. Bertempurlah, kumpulkan Kubus Es, dan tukarkan Medali Supermu dengan barang yang menarik, Chief!

Ingatlah untuk menghabiskan Medali Super sebelum waktu habis. Aset yang beku tak ada gunanya bagi desamu.

Salam Clash!