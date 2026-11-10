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Blog – Clash of Clans
10 Nov 2026

Gegap Gempita Peleton: Yeti Super

Yeti Super sedang bertugas. Es harus terus mengalir. Kenakan sarung tanganmu, Chief. Kita harus mengumpulkan Kubus Es dan mengatur ulang desa lawan.

Acara Gegap Gempita Peleton Yeti Super berlangsung tanggal 10-16 November! Kumpulkan Kubus Es dalam pertempuran multipemain, dapatkan Medali Super, dan tukarkan dengan hadiah di Toko Pedagang, termasuk Kostum Pahlawan, Latar Desa, dan Dekorasi Super Raksasa Kawaii.

Es, Es, Chief!

Acara ini tersedia bagi pemain di Balai Kota 8 ke atas.

  • Acara dimulai: 10 November pukul 8.00 UTC

  • Jalan Acara ditutup: 17 November pukul 8.00 UTC

Setelah progres Jalan Acara ditutup, kamu punya waktu sampai 19 November pukul 8.00 UTC untuk menghabiskan Medali Supermu di Toko Pedagang. Jangan disia-siakan sampai dingin!

Ambil Kubus Es, Pakai Medali Super

  • Kubus Es: Kumpulkan item ini di Pertempuran multipemain untuk membuat progres di Jalan Acara.

  • Medali Super: Dapatkan medali ini seiring kemajuanmu di jalan hadiah, lalu gunakan di Toko Pedagang untuk membeli hadiah acara pilihanmu.

Acara Peleton: Yeti Super

Bogem besar. Rambut lebat. Segudang masalah listrik.

Yeti Super memiliki lebih banyak nyawa dan kerusakan dibandingkan Yeti biasa. Namun, kawan-kawan kecilnya lebih merepotkan lagi. Ketika dia menerima kerusakan, dia akan melepaskan Kutu Elektro yang akan berlari ke bangunan terdekat dan melepaskan kilat berantai yang dapat menyerang hingga tiga target.

Tidak seperti Bayi Yeti, Kutu Elektro ini tidak memprioritaskan pertahanan, tetapi menarget bangunan.

Bangunan Acara: Pemandian Es

Buka Pemandian Es untuk mengakses acara dan Jalan Acaranya. Tempat ini juga menghasilkan Kubus Es dari waktu ke waktu untuk membantumu membuka hadiah lebih cepat.

Tiket Acara

Dapatkan Tiket Acara untuk membuka hadiah ekstra seiring progresmu di Jalan Acara!

Gunakan Medali Supermu dengan Baik

Tukarkan Medali Supermu dengan hadiah di Toko Pedagang. Banyak yang bisa kamu beli, dari penampilan baru atau sumber daya.

ItemBatas PembelianHarga per Pembelian (Medali Super)
Dekorasi Super Raksasa Kawaii12.250
Kawah Clash1550
Babi Sphinx1550
Bara Abadi1550
Pria Kaktus1550
Latar Seram12.250
Latar Era Kegelapan12.250
Raja Pelukis12.250
Ratu Pelukis12.250
Wali Hantu12.250
Jawara Pelukis12.250
Rune Emas21.500
Rune Eliksir21.500
Ramuan Sumber Daya6125
Ramuan Super2300
5 Cincin Tembok30360
Sekop Penghalang101.000
Ramuan Riset10250
125.000 Eliksir2010
125.000 Emas2010
2.000 Eliksir Hitam2020

Yeti Super siap bertempur, Pemandian Es menunggu, dan Pedagang siap buka toko. Bertempurlah, kumpulkan Kubus Es, dan tukarkan Medali Supermu dengan barang yang menarik, Chief!

Ingatlah untuk menghabiskan Medali Super sebelum waktu habis. Aset yang beku tak ada gunanya bagi desamu.

Salam Clash!