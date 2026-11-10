Gegap Gempita Peleton: Yeti Super
Yeti Super sedang bertugas. Es harus terus mengalir. Kenakan sarung tanganmu, Chief. Kita harus mengumpulkan Kubus Es dan mengatur ulang desa lawan.
Acara Gegap Gempita Peleton Yeti Super berlangsung tanggal 10-16 November! Kumpulkan Kubus Es dalam pertempuran multipemain, dapatkan Medali Super, dan tukarkan dengan hadiah di Toko Pedagang, termasuk Kostum Pahlawan, Latar Desa, dan Dekorasi Super Raksasa Kawaii.
Es, Es, Chief!
Acara ini tersedia bagi pemain di Balai Kota 8 ke atas.
Acara dimulai: 10 November pukul 8.00 UTC
Jalan Acara ditutup: 17 November pukul 8.00 UTC
Setelah progres Jalan Acara ditutup, kamu punya waktu sampai 19 November pukul 8.00 UTC untuk menghabiskan Medali Supermu di Toko Pedagang. Jangan disia-siakan sampai dingin!
Ambil Kubus Es, Pakai Medali Super
Kubus Es: Kumpulkan item ini di Pertempuran multipemain untuk membuat progres di Jalan Acara.
Medali Super: Dapatkan medali ini seiring kemajuanmu di jalan hadiah, lalu gunakan di Toko Pedagang untuk membeli hadiah acara pilihanmu.
Acara Peleton: Yeti Super
Bogem besar. Rambut lebat. Segudang masalah listrik.
Yeti Super memiliki lebih banyak nyawa dan kerusakan dibandingkan Yeti biasa. Namun, kawan-kawan kecilnya lebih merepotkan lagi. Ketika dia menerima kerusakan, dia akan melepaskan Kutu Elektro yang akan berlari ke bangunan terdekat dan melepaskan kilat berantai yang dapat menyerang hingga tiga target.
Tidak seperti Bayi Yeti, Kutu Elektro ini tidak memprioritaskan pertahanan, tetapi menarget bangunan.
Bangunan Acara: Pemandian Es
Buka Pemandian Es untuk mengakses acara dan Jalan Acaranya. Tempat ini juga menghasilkan Kubus Es dari waktu ke waktu untuk membantumu membuka hadiah lebih cepat.
Tiket Acara
Dapatkan Tiket Acara untuk membuka hadiah ekstra seiring progresmu di Jalan Acara!
Gunakan Medali Supermu dengan Baik
Tukarkan Medali Supermu dengan hadiah di Toko Pedagang. Banyak yang bisa kamu beli, dari penampilan baru atau sumber daya.
|Item
|Batas Pembelian
|Harga per Pembelian (Medali Super)
|Dekorasi Super Raksasa Kawaii
|1
|2.250
|Kawah Clash
|1
|550
|Babi Sphinx
|1
|550
|Bara Abadi
|1
|550
|Pria Kaktus
|1
|550
|Latar Seram
|1
|2.250
|Latar Era Kegelapan
|1
|2.250
|Raja Pelukis
|1
|2.250
|Ratu Pelukis
|1
|2.250
|Wali Hantu
|1
|2.250
|Jawara Pelukis
|1
|2.250
|Rune Emas
|2
|1.500
|Rune Eliksir
|2
|1.500
|Ramuan Sumber Daya
|6
|125
|Ramuan Super
|2
|300
|5 Cincin Tembok
|30
|360
|Sekop Penghalang
|10
|1.000
|Ramuan Riset
|10
|250
|125.000 Eliksir
|20
|10
|125.000 Emas
|20
|10
|2.000 Eliksir Hitam
|20
|20
Yeti Super siap bertempur, Pemandian Es menunggu, dan Pedagang siap buka toko. Bertempurlah, kumpulkan Kubus Es, dan tukarkan Medali Supermu dengan barang yang menarik, Chief!
Ingatlah untuk menghabiskan Medali Super sebelum waktu habis. Aset yang beku tak ada gunanya bagi desamu.
Salam Clash!