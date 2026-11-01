Tukang harus menyelesaikan segunung pekerjaan, sementara tangannya hanya dua? Tak heran jika akhirnya dia memanggil bantuan!

Bantuan kini telah tiba: Hammer Jam DIMULAI! Kamu akan bisa melakukan peningkatan dengan lebih murah dan lebih singkat, serta menggunakan Pengumpul Sumber Daya dengan pelaju. Nah, dengan ini daftar peningkatanmu jadi tak begitu seram, 'kan?

Apa Itu Hammer Jam?

Hammer Jam adalah acara berbatas waktu yang memungkinkanmu melakukan peningkatan tertentu dengan lebih cepat dan murah. Apa pun keinginanmu, baik menaikkan level-level pertama Balai Kota maupun melakukan beberapa peningkatan mahal, kamu bisa mempercepat progres dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Balai Kota level 3 ke atas bisa ikut serta dalam Hammer Jam!

50% Lebih Murah, 50% Lebih Cepat

Selama Hammer Jam, peningkatan tertentu mendapatkan dua pengurangan:

Diskon biaya sumber daya sebesar 50% untuk meningkatkan efisiensi

Diskon waktu peningkatan sebesar 50% untuk mempercepat progres

Diskon ini berlaku untuk peningkatan tertentu yang menggunakan Emas, Eliksir, atau Eliksir Hitam. Kamu juga bisa menikmati 50% pengurangan biaya sumber daya dan waktu produksi di Tungku Tempa.

Misalnya, peningkatan tertentu yang biasanya memerlukan 4.000.000 Emas dan waktu empat hari hanya akan membutuhkan 2.000.000 Emas dan waktu dua hari selama Hammer Jam. Peningkatan sama, biaya jauh lebih kecil.

Penting: Pengurangan waktu dan biaya ini tidak berlaku untuk Buster Super dan Pertahanan DIY. Diskon serta pelaju ini juga hanya berlaku untuk Desa Asalmu. Pengurangan ini juga tidak berlaku untuk Basis Tukang dan Ibu Kota Klan.

Lebih Banyak Sumber Daya untuk Menambah Progres

Meski lebih murah, peningkatan tetap butuh sumber daya. Untungnya, Hammer Jam juga menyediakan pelaju untuk Pengumpul Sumber Dayamu!

Pengumpul Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam akan memiliki:

laju produksi 2x lipat sehingga sumber daya bisa lebih banyak

kapasitas 2x lipat sehingga bisa menyimpan lebih banyak sebelum terisi penuh

Jangan lupa untuk mengambil sumber daya secara berkala. Kapasitas tambahan memang memungkinkan lebih banyak ruang, tetapi produksi akan tetap terhenti jika pengumpul penuh. Langsung gunakan sumber daya yang dihasilkan pengumpul untuk melakukan peningkatan selanjutnya.

Manfaatkan Hammer Jam Sebaik Mungkin

Buat rencana agar kamu bisa memanfaatkan Hammer Jam semaksimal mungkin:

Tentukan prioritasmu. Cek peningkatan yang memenuhi syarat dan ingin kamu selesaikan dulu, khususnya peningkatan mahal yang selama ini kamu tunda

Pastikan para Tukang selalu mengerjakan sesuatu. Dengan waktu peningkatan yang lebih singkat, mereka akan siap menggarap pekerjaan berikutnya dengan lebih cepat

Periksa sumber dayamu. Ambil secara berkala dan rencanakan peningkatan selanjutnya supaya kamu siap ketika ada Tukang yang sudah selesai

Kapan Hammer Jam Berakhir?

Hammer Jam berlangsung dari 1 November pukul 08.00 UTC hingga 16 November pukul 08.00 UTC.Lakukan peningkatan sebelum diskon berakhir!

Berikutnya: Perburuan Harta Karun!

Panjat terus, Chief! Akan ada Perburuan Harta Karun setelah Hammer Jam! Di acara ini, pemain dengan Balai Kota 3–17 akan bisa mengejar ketertinggalan demi menyambut perilisan Balai Kota baru.

Acara ini berlangsung dari 16 November pukul 08.00 UTC hingga 23 November pukul 08.00 UTC.

Untuk sekarang, manfaatkan bantuan yang telah tiba ini, Chief. Nikmati waktu ini karena meski cepat, tidak ada peningkatan yang instan!

Salam Clash!