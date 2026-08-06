Satu tahun pertempuran membara di desamu. Setiap penyerbuan, setiap perang, setiap bangunan yang hancur, semua menantimu dalam sebuah monumen yang dibangun dari sejarahmu sendiri. Terobos gerbang, langkahkan kakimu di aula-aula megah, dan pada akhirnya akan ada patung yang menjadi bukti kebesaran namamu sebagai Chief. Ini adalah Hikayat Chief, ringkasan tahunan pertama Clash of Clans, dan berikut cerita adalah lengkapnya.

Apa itu Hikayat Chief?

Hikayat Chief adalah pengalaman Ulang Tahun Clash baru yang mengubah satu tahun permainan yang baru saja kamu lalui menjadi ringkasan personal.

Anggap saja ini adalah bank kenangan desamu: Pertempuranmu, Perang Klanmu, kebiasaanmu, yang dihimpun dan disajikan untukmu.

Pada akhirnya kamu akan mendapatkan arketipe yang mencerminkan caramu bermain, serta sebuah patung sebagai buktinya.

Bagaimana caranya masuk?

Cari perisai Hikayat Chief di sebelah kiri desa (di samping Pedagang).

Ketuk perisai dan kamu akan keluar dari desa, kemudian masuk ke Hikayat Chief.

Apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya?

Kamu akan mendarat di pintu masuk dari semacam museum terbuka yang dibentuk dari satu tahun permainanmu.

Titik pertama: Gerbang yang menghalangi pintu masuk. Hancurkan saja untuk memulai. Tak ada pintu yang mampu menahan seorang Chief, dan mengetuk pintu adalah tindakan pengecut.

Setelah masuk, akan ada banyak simbol yang tersebar di seluruh penjuru Hikayat. Masing-masing menunjukkan kategori statistik yang berbeda: Tentara, klan, pertempuran, dan banyak lagi.

Ketuk simbol dan kisah di balik simbol tersebut akan terbuka.

Tiga cara membuka statistik

Tebak - Kami akan menampilkan satu pertanyaan dan tiga opsi. Pilih satu jawaban sebelum jawaban yang benar muncul. Seru layaknya game show, mendebarkan layaknya petualangan Chief.

Hancurkan - Sebagian statistik tersembunyi di balik tumpukan kayu. Hancurkan untuk menggali angka di bawahnya.

Ungkap - Yang paling sederhana. Kami bertanya, lalu kami tunjukkan. Tidak perlu berpikir keras. Favoritnya orang Barbar.

Chief seperti apa aku jadinya nanti?

Sosok Chief yang akan kamu dapatkan terbagi ke dalam berbagai arketipe berdasarkan caramu bermain sepanjang tahun ini, bukan berdasarkan cara bermain orang lain. Ada enam arketipe:

Chief Independen - Petarung solo sejati. Independen, punya kemampuan, dan strategis.

Chief Perang - Perang Klan dan Liga Perang Klan adalah hidupnya. Dominan, disiplin, ditakuti.

Chief Klan - Sangat menyukai aktivitas klan yang memerlukan kerja sama. Dialah tulang punggung komunitas yang selalu hadir.

Chief Loyal - Santai, tekun, selalu membangun dan mendekorasi. Di sini, loyalitas adalah kekuatan super.

Chief yang Kembali - Kembali setelah beberapa lama pergi. Tak peduli berapa lama pun kamu pergi, kami senang kamu sudah kembali.

Chief Baru - Orang baru di desa atau sedang kembali mengakrabkan diri. Babak Satu dimulai sekarang.

Apa lagi yang saya dapatkan?

Patung khusus sesuai arketipemu yang siap dipasang di desa.

Di mana saya bisa melihatnya?

Hikayat Chief berlangsung mulai 8 Agustus (pukul 8.00 UTC) hingga 31 Agustus.

Bolehkah saya membagikannya?

Tentu saja! Setelah mendapatkan arketipe, kamu bisa langsung membagikannya. Setelah kamu menyelesaikan Hikayat, cukup ketuk bendera di tengah dan pilih rasio layar yang ingin dibagikan!

Ayo terobos gerbang DI SINI, Chief. Ringkasan tahunanmu menanti.

Salam Clash!