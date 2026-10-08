Hai, Chief!

Antarmuka Pengguna Clash of Clans akan dirombak total.

Antarmuka Pengguna merujuk pada setiap tombol, bilah, dan ikon yang ditampilkan di sekitar pinggiran desamu. Tombol Pertempuran, sumber daya, perisai, Toko. Semua yang ada di layar, selain desa itu sendiri, merupakan bagian dari antarmuka.

Antarmuka adalah bagian game yang paling sering kamu sentuh dibandingkan bagian lainnya. Tak terasa, bagian ini makin penuh dari tahun ke tahun. Untuk itu, kami merombaknya dari awal. Dengan begitu, pemain baru dapat lebih mudah mengikuti alur game, dan kami dapat meminimalkan kendala antara pemain dan tujuan yang ingin dicapai.

Blog ini berisi uraian lengkap seputar alasan di balik perombakan ini, tujuan dari setiap perubahan, dan peta lengkap yang menunjukkan lokasi setiap tombol. Karena uraian ini agak panjang, siapkan Kudapan Ajaib dan mari kita mulai!