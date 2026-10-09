Mengapa harus diubah? Antarmuka lama tidak dapat mendukung perkembangan game ke depannya. Setiap sistem baru membuat antarmuka makin penuh, dan pemain baru kesulitan beradaptasi dengan tata letak tanpa penjelasan.

Apakah tombolnya berkurang sekarang? Tidak juga, bukan itu tujuannya. Setiap tombol hanya dipindahkan ke posisi yang seharusnya. Hampir tidak ada yang dihapus.

Dapatkah saya kembali ke Antarmuka Pengguna lama? Tidak. Kami memang ingin membangun Kustomisasi, tapi kami belum bisa menjanjikan tanggal pastinya.

Apakah Ibu Kota Klan berubah? Hanya secara visual, untuk menyesuaikan dengan gaya tombol yang baru. Perombakan total akan dilakukan pada masa mendatang.

Di mana Log Pertempuran saya? Di dalam tombol Pertempuran. Kamu akan tahu kalau ada yang baru karena tombol Pertempuran akan menunjukkannya.

Ke mana perginya tombol Perang Klan? Tombol tersebut kini bersifat kondisional, bukan permanen. Jika Klanmu tidak mendaftar perang, ikon Perang Klan tidak akan ditampilkan sama sekali di layar utama. Akses kini dipindahkan ke Obrolan Klan. Di sini, opsi Perang Klan berfungsi sebagai akses masuk dan akan tetap tersedia selama pencarian lawan berlangsung. Begitu perang dimulai, setiap pemain dalam Klan akan melihat tombol khusus di layar utama (termasuk pemain yang tidak ikut perang) dan peta perang tetap dapat diakses dari Obrolan Klan.

Ke mana perginya rekomendasi peningkatan? Rekomendasi peningkatan masih ada, sebagai bagian "Direkomendasikan" di dalam tombol Bangun, diurutkan berdasarkan logika yang sama seperti Menu yang lama.

Ke mana perginya tombol tentara? Di dalam tombol Pertempuran.

Ke mana perginya tombol setelan? Di dalam Profil pemain.

Apa saja hal baru yang ditambahkan?