Kami merombak Antarmuka Pengguna Clash of Clans
Hai, Chief!
Antarmuka Pengguna Clash of Clans akan dirombak total.
Antarmuka Pengguna merujuk pada setiap tombol, bilah, dan ikon yang ditampilkan di sekitar pinggiran desamu. Tombol Pertempuran, sumber daya, perisai, Toko. Semua yang ada di layar, selain desa itu sendiri, merupakan bagian dari antarmuka.
Antarmuka adalah bagian game yang paling sering kamu sentuh dibandingkan bagian lainnya. Tak terasa, bagian ini makin penuh dari tahun ke tahun. Untuk itu, kami merombaknya dari awal. Dengan begitu, pemain baru dapat lebih mudah mengikuti alur game, dan kami dapat meminimalkan kendala antara pemain dan tujuan yang ingin dicapai.
Blog ini berisi uraian lengkap seputar alasan di balik perombakan ini, tujuan dari setiap perubahan, dan peta lengkap yang menunjukkan lokasi setiap tombol. Karena uraian ini agak panjang, siapkan Kudapan Ajaib dan mari kita mulai!
Alasan di Balik Perombakan
Antarmuka lama dirancang untuk game yang jauh lebih kecil.
Peralatan Pahlawan, Hewan, Barang Sihir, acara, Ibu Kota Klan, dan banyak lagi. Setiap sistem yang kami tambahkan sejak saat itu terpasang pada tata letak visual yang tidak dirancang untuk itu. Akibatnya tampilan jadi berantakan, fungsi sehari-hari terkubur dalam bangunan, dan layar dipenuhi elemen antarmuka yang tidak memberikan petunjuk apa pun untuk pemain baru.
Kami menganggap perombakan ini sebagai landasan untuk peningkatan berkelanjutan, bukan produk akhir. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:
Tujuan kami adalah meletakkan tombol yang tepat di tempat yang tepat, bukan mengurangi tombol semata. Jadi, meskipun ada yang dipindahkan ke dalam tempat lain, hampir tidak ada yang dihapus.
Kami ingin memberikan bobot yang sama pada dua kegiatan inti. Letak tombol Bangun dan Pertempuran kini berlawanan: Pertempuran di kiri bawah, Bangun di kanan bawah.
Navigasi harus dipermudah untuk pemain lama maupun baru. Kalau kamu pernah mencoba menjelaskan letak peningkatan Peralatan Pahlawan kepada orang yang baru menginstal game, kamu pasti mengerti kenapa perubahan ini diperlukan.
Kami ingin membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Kami ingin membuat konten yang lebih menarik untuk game saat ini sekaligus membangun fondasi untuk menambah fitur baru yang menarik di masa mendatang.
Tombol Pertempuran
Apa ini: Toko andalan yang menyediakan berbagai item PERTEMPURAN.
Perubahan: Log Pertempuran, pengeditan Tentara, dan menu pertempuran kini dapat diakses melalui tombol Pertempuran.
Alasan: Ada hal yang pasti perlu kamu siapkan sebelum bertempur sehingga menu tersebut kini diletakkan di tempat yang sama dengan tempat memulai pertempuran. Log Pertempuran sudah berada di dalam menu Pertempuran, hanya diduplikasi di antarmuka lama.
Pengeditan tentara
Edit Tentara juga telah dipindahkan ke dalam tombol Pertempuran. Dengan hilangnya waktu latihan dan munculnya layar peninjauan tentara sebelum setiap pertempuran, kini kamu tidak perlu repot lagi mengakses menu Latihan Tentara tiap hari.
Pembalasan, Log Pertempuran, dan Tayangan Langsung
Perubahan ini kemungkinan besar akan membuatmu kebingungan, jadi baca informasi berikut.
Log Pertempuran tidak lagi ditampilkan di layar utama, tapi kamu tidak perlu bingung mencarinya karena tombol Pertempuran kini akan menunjukkan informasi baru yang menantimu.
Pembalasan tersedia: Tombol Pertempuran menampilkan ikon pedang terbakar.
Tayangan langsung sedang berlangsung: Tombol Pertempuran menampilkan ikon mata.
Kedua status juga muncul di tombol Log Pertempuran dalam menu Pertempuran sehingga tanda ini akan tetap terlihat hingga pertempuran dimulai.
Tombol Bangun
Perubahan: Tombol Bangun kini menjadi tombol tunggal untuk mengakses semua unit yang kamu tingkatkan dan edit di basismu. Tombol ini dibagi menjadi empat tab:
Bangunan dan Pahlawan: Setiap peningkatan bangunan dan Pahlawan, serta bangunan baru
Peningkatan Tentara: Setiap menu yang sebelumnya harus diketuk di Laboratorium
Peralatan Pahlawan: Setiap menu yang sebelumnya harus diketuk di Bengkel Pandai Besi
Hewan Pahlawan: Setiap menu yang sebelumnya diketuk di Rumah Hewan
Alasan: Peningkatan tersebar di empat bangunan dan tab Toko. Kini semua menu dapat diakses dalam satu daftar yang urut, dapat difilter, dan cukup sekali ketuk dari desa.
Yang perlu kamu ketahui:
Tombol Edit Tata Letak kini bersifat kondisional dan muncul di kanan bawah layar setiap kali kamu membuka menu tombol Bangun.
Bangunan baru dipindahkan dari Toko ke sini: Saat mencari bangunan baru, kamu bisa mengaksesnya di tab Bangunan dan Pahlawan, bukan Toko.
Ketuk peningkatan yang tersedia untuk mengarahkan kamera ke bangunan terkait dan langsung membuka jendela konfirmasi.
Ketuk item yang terkunci untuk mengarahkan tampilan ke bangunan yang menghalanginya dan mengetahui apa yang diperlukan untuk membukanya.
Secara default, peningkatan yang sedang berlangsung akan diurutkan ke atas, dimulai dari waktu yang paling singkat.
Desa tetap berjalan di balik menu. Ketuk salah satu bangunan, ketuk di mana saja, atau tekan tutup untuk menyembunyikan menu.
Melihat semua bangunan baru yang bisa kamu akses kini jauh lebih mudah setelah melakukan peningkatan ke Balai Kota baru.
Tenaga Kerja
Tukang Magang dan Asisten Lab dapat diakses dari tab masing-masing. Pewaktu ditampilkan di tombol saat mereka sedang bekerja.
Filter dan Pengurutan
Jauh lebih baik, tanpa pengecualian:
Filter sesuai keinginan. Setiap tab menyediakan opsi yang berbeda. Filter Peralatan Pahlawan berdasarkan Pahlawan dan filter bangunan berdasarkan jenisnya.
Urutkan berdasarkan biaya terendah atau tertinggi.
Filter akan terus ada selama kamu bermain dan akan direset saat memulai sesi bermain baru.
Filter akan dihapus secara otomatis ketika kamu selesai menangani keperluan terkait item yang difilter. Dengan begitu, kamu tidak perlu menatap daftar kosong dan kebingungan ke mana perginya peningkatan yang kamu lakukan.
Sumber Daya, Mineral, dan Perisai
Perisai dipindahkan di samping sumber daya. Perisai diletakkan bersama sumber daya karena fungsinya melindungi sumber daya.
Mineral diperlihatkan di tempat yang diperlukan. Tab Peralatan Pahlawan menampilkan Mineral dan Permata, bukan dompet penuh mata uang yang tidak bisa dipakai di sini.
Setiap tab hanya menampilkan mata uang yang bisa dipakai di tab tersebut. Tidak ada ruang yang sia-sia.
Profil, Media Sosial, dan Setelan
Perubahan: Tab Setelan dan kotak masuk dipindahkan ke dalam tombol Profil di sebelah kiri atas.
Yang tidak berubah: Tombol Obrolan masih berada di tempat yang sama, dan fungsinya tetap sama seperti sebelumnya, mencakup Obrolan Global dan Obrolan Klan di dalamnya.
Catatan: Lokasi Supercell ID dan beralih akun kini satu ketukan lebih jauh dari sebelumnya. Kalau sering beralih akun, nanti kamu akan merasakannya sendiri. Kabar baiknya, kami terus berupaya untuk mempermudah beralih profil dalam peningkatan berikutnya.
Acara dan Komunitas
Konten sementara mudah terlewat, tapi kini konten ini punya akses khusus: panel acara.
Hub Acara dan Kotak Masuk selalu disematkan dan mudah dilihat.
Tiket Emas punya tombol khusus dan tidak pernah diciutkan dalam panel.
Panel akan otomatis terbuka saat kamu memuat desa. Kamu bisa menciutkan dan memperluas panel sendiri dengan mengetuk panah di sampingnya.
Setelah diciutkan, kamu tetap bisa mengakses Hub Acara secara langsung.
Toko dan Barang Sihir
Toko: Mengingat bangunan telah dipindahkan ke Menu Bangun, kini Toko difokuskan untuk penawaran, hadiah, dan item spesial. Titik merah akan muncul ketika kamu perlu mengunjunginya dan menghilang setelah kamu selesai.
Barang Sihir: Kini ada tombol khusus di tempat yang sama dengan Kudapan Ajaib. Kitab, Palu, Rune, dan Ramuan bisa diakses dengan sekali ketuk dari desa tanpa perlu membuka Balai Kota. Kamu juga bisa mengaksesnya dengan mudah melalui Tombol Pertempuran.
Di Mana Tombol-Tombol Berada?
Peta lengkap. Jangan lupa bookmark ya.
|Yang ingin kamu cari
|Lokasinya sekarang
|Log Pertempuran
|Di dalam tombol Pertempuran
|Pembalasan
|Status tombol Pertempuran, serta Log Pertempuran di dalam antarmuka Pertempuran
|Tayangan langsung
|Status tombol Pertempuran, serta Log Pertempuran di dalam antarmuka Pertempuran
|Edit Tentara
|Di dalam tombol Pertempuran
|Edit Tata Letak
|Kondisional - Saat membuka menu Bangun, tombol edit tata letak akan muncul di bagian kanan bawah layar
|Bangunan baru
|Menu Bangun → Bangunan dan Pahlawan
|Peningkatan Pahlawan
|Menu Bangun → Bangunan dan Pahlawan
|Peningkatan Laboratorium
|Menu Bangun → Peningkatan Tentara
|Peningkatan Peralatan Pahlawan
|Menu Bangun → Peralatan Pahlawan
|Peningkatan Hewan
|Menu Bangun → Hewan Pahlawan
|Tukang Magang
|Menu Bangun → Bangunan dan Pahlawan
|Asisten Lab
|Menu Bangun → Peningkatan Tentara
|Barang Sihir
|Tombol khusus
|Kudapan Ajaib
|Sama seperti sebelumnya
|Setelan
|Di dalam Profil
|Supercell ID/beralih akun
|Profil → Setelan
|Level Balai Kota
|Tombol Profil
|Obrolan Klan
|Tombol Obrolan
|Klanku, Info Klan
|Tombol Profil
|Perang Klan
|Kartu di Obrolan Klan; tombol khusus selama perang
|Liga Perang Klan
|Kartu di Obrolan Klan; status tombol Obrolan saat pendaftaran dan tombol khusus saat perang
|Obrolan Global
|Tombol Obrolan
|Kotak Masuk
|Panel Acara, selalu disematkan
|Hub Acara
|Panel Acara, selalu disematkan
|Tiket Emas
|Tombol khusus
|Liga/Papan Peringkat
|Tombol Papan Peringkat
|Perisai
|Di samping sumber daya
|Toko
|Lokasi tetap
Basis Tukang dan Ibu Kota Klan
Basis Tukang mendapatkan peningkatan Antarmuka Pengguna yang sama, tetapi Menu Bangun memiliki dua tab alih-alih empat.
Ibu Kota Klan tidak mengalami perubahan dalam pembaruan ini selain penyesuaian visual untuk menyesuaikan dengan gaya tombol barunya. Antarmuka Ibu Kota Klan cukup unik sehingga menggantinya dengan antarmuka baru hanya akan memperburuk tampilan, bukan sebaliknya. Perombakan menyeluruh untuk Ibu Kota Klan sudah masuk dalam rencana kami untuk pembaruan mendatang.
Masuk Pertama Kali
Pada kali pertama kamu membuka game setelah melakukan pembaruan, kamu akan mendapatkan panduan singkat yang menjelaskan perubahan terpenting: menemukan Menu Bangun yang baru. Setelah itu, kamu bisa menjelajah sesuka hati. Di desa, kamu akan melihat notifikasi dari beberapa tutorial mini opsional: Antarmuka Pertempuran, Profil, Media Sosial. Setiap tutorial disampaikan secara singkat untuk menjelaskan informasi yang menurut kami mungkin membingungkan pemain, jadi silakan dicoba.
Ini Belum Selesai
Sekadar mengingatkan, ini baru fondasi. Versi antarmuka ini akan menjadi landasan untuk membangun sistem mendatang, dan ada beberapa hal yang kami tahu belum selesai:
Kustomisasi Antarmuka Pengguna adalah fitur yang ingin kami hadirkan. Penyesuaian skala, tindakan cepat, dan kontrol lebih besar atas tata letak.
Beralih profil lebih mudah untuk pemain yang menggunakan beberapa akun.
Cara lebih efisien untuk mengelola peningkatan sendiri, bukan hanya mengikuti urutan yang kami sarankan.
Kami akan memantau umpan balik di media sosial, pengalaman pemain saat bertempur, seberapa cepat pemain memahami alur permainan inti, dan di bagian mana hambatan sebenarnya muncul, bukan hanya berdasarkan asumsi kami. Jika ada yang tidak berjalan mulus, kami akan mengubahnya.
T&J / FAQ
Mengapa harus diubah? Antarmuka lama tidak dapat mendukung perkembangan game ke depannya. Setiap sistem baru membuat antarmuka makin penuh, dan pemain baru kesulitan beradaptasi dengan tata letak tanpa penjelasan.
Apakah tombolnya berkurang sekarang? Tidak juga, bukan itu tujuannya. Setiap tombol hanya dipindahkan ke posisi yang seharusnya. Hampir tidak ada yang dihapus.
Dapatkah saya kembali ke Antarmuka Pengguna lama? Tidak. Kami memang ingin membangun Kustomisasi, tapi kami belum bisa menjanjikan tanggal pastinya.
Apakah Ibu Kota Klan berubah? Hanya secara visual, untuk menyesuaikan dengan gaya tombol yang baru. Perombakan total akan dilakukan pada masa mendatang.
Di mana Log Pertempuran saya? Di dalam tombol Pertempuran. Kamu akan tahu kalau ada yang baru karena tombol Pertempuran akan menunjukkannya.
Ke mana perginya tombol Perang Klan? Tombol tersebut kini bersifat kondisional, bukan permanen. Jika Klanmu tidak mendaftar perang, ikon Perang Klan tidak akan ditampilkan sama sekali di layar utama. Akses kini dipindahkan ke Obrolan Klan. Di sini, opsi Perang Klan berfungsi sebagai akses masuk dan akan tetap tersedia selama pencarian lawan berlangsung. Begitu perang dimulai, setiap pemain dalam Klan akan melihat tombol khusus di layar utama (termasuk pemain yang tidak ikut perang) dan peta perang tetap dapat diakses dari Obrolan Klan.
Ke mana perginya rekomendasi peningkatan? Rekomendasi peningkatan masih ada, sebagai bagian "Direkomendasikan" di dalam tombol Bangun, diurutkan berdasarkan logika yang sama seperti Menu yang lama.
Ke mana perginya tombol tentara? Di dalam tombol Pertempuran.
Ke mana perginya tombol setelan? Di dalam Profil pemain.
Apa saja hal baru yang ditambahkan?
Tab Peralatan Pahlawan dan Hewan di Menu Bangun.
Filter dan pengurutan di tab Menu Bangun, disertai opsi filter per tab.
Panel acara dan komunitas.
Tombol Barang Sihir khusus di layar utama, dikombinasikan dengan penyimpanan Kudapan Ajaib.
Status Pelaju Pertempuran dan Ramuan Sihir ditampilkan di tombol Pertempuran.
Status Pembalasan dan tayangan langsung ditampilkan di tombol Pertempuran itu sendiri.
Satu lagi, Chief ....
Kami menyadari bahwa sewaktu-waktu, kamu mungkin mengalami kendala dengan Menu Tukang dan antarmuka baru di pembaruan ini. Oleh karena itu, kami ingin memberi penjelasan lebih awal:
Menu Tukang:
Peningkatan dengan harga terjangkau kadang bisa muncul di bawah peningkatan yang tidak terjangkau.
Peta Perang:
Tombol Edit Tentara kadang perlu waktu hingga muncul.
Log Pertempuran:
Saat menggulir, kadang layar mungkin tidak responsif untuk sesaat.
Panel acara:
Acara kadang dapat terbagi menjadi dua baris meskipun sebenarnya muat ditampilkan dalam satu baris, atau melebar sesaat ketika Obrolan Klan dibuka.
Penghitung Permata:
Penghitung ini kadang dimulai dari 0 saat beralih tab.
Basis Tukang:
Indikator serangan yang sedang berlangsung kadang berhenti ditampilkan setelah keluar dari Tayangan Langsung atau membuka dan menutup Log Pertempuran.
Ibu Kota Klan:
Warna tombol Serang saat aktif dan tidak aktif mungkin sulit dibedakan bagi beberapa pemain.
Teks dan tata letak:
Tergantung pada perangkat dan bahasa, kamu mungkin melihat ada teks yang tumpang tindih, label kecil, atau masalah visual lainnya.
Terima kasih atas kesabaranmu selagi kami menyelidiki masalah-masalah ini!
Terima Kasih Sudah Belajar Kembali
Mempelajari kembali antarmuka yang sudah biasa kita gunakan selama bertahun-tahun memang butuh perjuangan, dan kami mengerti tuntutan ini merepotkan. Coba beri waktu satu minggu. Kira-kira selama itulah waktu yang diperlukan memori otot untuk menyesuaikan diri. Setelah itu, kamu pasti bisa menavigasi game dengan lebih cepat.
Kalau kamu lebih suka menonton daripada membaca penjelasan, kami sudah menyediakan video panduan lengkap. Antarmuka baru akan segera diluncurkan dalam game kalau kamu ingin mencobanya sendiri.
Salam Clash!