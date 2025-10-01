Ada pengunjung kosmik yang sedang mengintai dari angkasa sambil membawa Kutukan Kosmik yang mengancam Desa. Siapkan jiwa dan ragamu untuk menghadapi bedebah antargalaksi di Clash-O-Ween kali ini!

1–3 Oktober: Perburuan Harta Karun tiba! Temukan Peti dalam pertempuran dan buka untuk mendapat hadiah epik!

1–9 Oktober: Tantangan Pahlawan yang Dapat Dikendalikan "Kiamat Kosmik" tiba! Kendalikan Pemburu Pemanah dan tunjukkan aksi gemilang demi hadiah 3 Bintang.

1–11 Oktober: Liga Perang Klan kembali! Bahkan bencana Kosmik tidak akan menghentikan Perang!

1–31 Oktober: Tiket Emas tersedia! Nikmati Kostum Ratu Pemanah yang ngeri sekali! Hiii! Sambut Pemburu Pemanah!

3–31 Oktober: Latar Kosmik! Meteorit ini telah melalui perjalanan kosmik panjang sampai akhirnya digunakan Wali Abadi untuk memulai kiamat! Dengan ukuran besar dan bangunan luar yang unik, Latar Kosmik ini akan membuatmu sedikit berlinang air mata!

5–31 Oktober: Kostum Pahlawan Kosmik akan tersedia di Toko! Ayo lihat Pangeran Mimpi Buruk, Jawara Terkutuk, Wali Abadi, dan Raja Mengamuk.

8–15 Oktober: Tantangan Pahlawan yang Dapat Dikendalikan! Kerahkan Pangeran Mimpi Buruk dalam pertempuran dan gunakan Peralatan Tongkat Meteor untuk menghancurkan lawan!

10–22 Oktober: Dekorasi Super "Lentera Festival" kembali di Toko! Selamat menikmati Dipawali!

10–31 Oktober: Acara Medali "Rock Kosmik" tiba! Raih Keping Kosmik di Acara Medali seru ini!