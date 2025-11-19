Pernah bermimpi tinggal di Balai Kota milik sendiri? Kamu kini punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu selama 4 minggu!

Tingkatkan Balai Kota (BK8 ke atas) dan pamerkan untuk peluang memenangkan liburan empat minggu di kastel sungguhan di Moyne, Irlandia.

Kapan kontes ini digelar?

Dimulai: 19 November 12.00 Eastern Time (ET)

Berakhir: 3 Desember 23.59 Eastern Time (ET)

Pemenang akan diumumkan 12 Desember.

Bagaimana cara untuk berpartisipasi?

1. Tingkatkan Balai Kotamu dan unggah tangkapan layar Desa Asal yang menunjukkan hasilnya.

2. Bagikan ke Instagram, TikTok, atau X (Twitter).

3. Tandai Clash of Clans dan gunakan tagar #TheRealTownHall

Catatan: Jika kamu punya lebih dari satu akun, ini adalah saatnya untuk menunjukkan peningkatan Balai Kotamu! Namun, kamu hanya bisa berpartisipasi dengan satu akun Clash per platform media sosial.

Apa hadiahnya?

Satu pemenang beruntung akan mendapat kesempatan menginap selama 4 minggu di Kastel Lisheen, Moyne, Irlandia. Pemenang bisa mengajak hingga 3 orang.Benar sekali, kastel sungguhan. Dengan tembok yang tidak perlu repot-repot ditingkatkan.

Catatan: Selain akomodasi di kastel selama 4 minggu, hadiah juga mencakup tiket pesawat pulang-pergi dari bandara internasional terdekat ke Dublin (Irlandia), transportasi darat ke dan dari kastel, serta koki pribadi yang akan menyiapkan makan hingga tiga kali per hari. Kegiatan tambahan dan minuman tidak termasuk.

Untuk detail lebih lanjut, lihat Syarat dan Ketentuan kontes ini di sini: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

Bagaimana pemenang dipilih?

Pemenang akan dipilih secara acak selama memenuhi kriteria kelayakan yang tertera di bawah ini.

Kriteria Kelayakan:

Untuk mengikuti kontes ini, kamu harus:

Tinggal di negara tempat Clash of Clans tersedia secara resmi.

Memenuhi batas usia legal di negara tempat tinggal.

Memiliki akun Clash of Clans yang aktif.

Meningkatkan Balai Kota dan mengirimkan entri sebelum periode kontes berakhir.

Catatan: Gambar yang diproduksi oleh AI tidak diperbolehkan. Kami ingin melihat Balai Kotamu yang asli!

Baca Syarat dan Ketentuan Lengkap Kontes:

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/