Dua dunia. Satu kitab. Portal tak terbatas.

Kali ini, Kutukan Kosmik kembali dengan portal! Di musim Clash-O-Ween ini, pertarungan yang mengaburkan realitas akan menjangkau galaksi terjauh dan membawa fenomena paling edan ke desa! Buka Peralatan dan peleton sementara baru agar kamu tetap waras di tengah acara multidimensi gila ini sepanjang musim. Panggil petarung paling perkasa dan lengkapi mereka dengan Kostum Pahlawan baru agar tidak minder di dunia Latar Portal Kosmik yang acakadut! Clash-O-Ween tak pernah segila ini!

1–31 Oktober: Kutukan Kosmik: Portal Panik hadir di seluruh desa. Selama sebulan ke depan, akan ada portal yang terbuka, dimensi yang bertabrakan, dan kekacauan mengerikan lainnya. Sosok yang pertama muncul dari balik retakan dimensi adalah peleton sementara baru, Pelempar Totem. Dari kejauhan, dia akan melemparimu dengan batu hingga tulangmu retak. Lalu, tanpa aba-aba, dia melempar totem terkutuk yang memberi efek kejut pada pertahanan di sekitar dan menaruh umpan tepat di atasnya.

Pelempar Totem:

Kerusakan per detik tinggi sejauh 6 petak. Dia bisa menarget semua unit darat.

Pada serangan pertama dan tiap serangan keempat, dia akan melemparkan totem, bukan batu. Totem ini memberi efek kejut pada pertahanan terdekat dan memunculkan Totem Mungil di tempatnya mendarat.

Totem Mungil tidak bergerak, tahan banting, dan siap menyerap kerusakan yang diterima tentaramu sampai hancur sendiri. Dia dapat diserang oleh pertahanan udara dan darat. Kesehatannya terus berkurang secara pasif sehingga pada akhirnya dia akan hancur sendiri mesti tidak diserang.

1–31 Oktober: Tiket Emas. Buka hadiah, buat progres, dan klaim Kostum Pahlawan eksklusif musim ini: Ratu Selubung Maut. Cantik, seram ... dan apa lagi, ya? Terselubung dalam misteri (Jawara Hantu adalah opsi kostum lain bulan ini).

1–11 Oktober: Liga Perang Klan Oktober. Waktunya membuat kekacauan. Kobarkan perang melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15 atau 30v30. Tak perlu ritual mistis atau memanggil hantu. Klanmu bisa langsung maju untuk meraih kemenangan dan rampasan!

1–5 Oktober: Opsi Pertempuran, Kutukan Pertama. Di tengah serangan, pemain Balai Kota 6 ke atas akan diberi pilihan antara sumber daya atau peleton sementara Clash-O-Ween. Pilih dengan bijak!

3–31 Oktober: Latar Portal Kosmik XL. Tak ada jalan yang benar, dan jalan lain pun tak ada yang pasti. Kehadiran Portal Kosmik membuat dunia kacau balau! Akibat ulah para Goblin yang tak bertanggung jawab, desa ini dipaksa berubah menjadi arena pertarungan yang menentukan masa depan jagat raya.

5–31 Oktober: Raja Bengis. Tak mudah memberi ampun. Selalu membalaskan dendam. Penguasa yang dikenal dengan banyak nama ini berubah menjadi bengis sejak para Goblin yang terobsesi dengan portal merusak kerajaannya!

6–13 Oktober: Level Tantangan Oktober: Tantangan Portal. Uji Peralatan Liontin Portal dan peleton sementara baru musim ini di Level Tantangan seram bulan ini. Terbuka untuk semua Balai Kota.

7–31 Oktober: Pangeran Keji. Kalau dipaksa takdir untuk menghancurkan planet, apakah bisa dibilang dia ini jahat? Dengan Portal sebagai sarana pengintaian, dia bisa menghemat paket data roaming kosmik! Dia cuma perlu Liontin Portal untuk menjelajahi angkasa lebih jauh.

7–8 Oktober: Acara Peleton Massal Pelempar Totem. Ada 50 Pelempar Totem yang akan datang untuk membantumu secara cuma-cuma. Khusus Balai Kota 10 ke atas, satu hari saja.

8–25 Oktober: Acara Medali Portal Panik. Portal Eliksir Edan mengacaukan semesta! Bantu Tukang Dedemit pulang! Kumpulkan Eliksir Edan dari pertempuran untuk mengisi Air Mancur Eliksir Edan dan membuka hadiah, peleton sementara, serta Medali Vorteks. Kemudian, tukarkan Medali Vorteks di Toko Pedagang dengan Peralatan Liontin Portal baru. Berlaku untuk Balai Kota 6 ke atas. Ingat: Toko Pedagang tetap buka hingga 27 Oktober, jadi pastikan untuk menukarkan semua Medali!

Satu hal lagi: Menurut rumor yang beredar di portal, jika ada cukup banyak Chief yang mencetak kemenangan beruntun, Bonus Bintang mungkin digandakan! Kebenarannya belum dikonfirmasi. Ini baru rumor. Menarik untuk diselidiki ....

9–31 Oktober: Jawara Teror. Rasa Takut adalah bahasa yang universal, bahkan di dimensi lain. Kuasai bahasa ini untuk membuat desa lawan bertekuk lutut.

10–17 Oktober: Acara Perburuan Harta Karun. Berlaku untuk Balai Kota 3 ke atas. Menggali kuburan demi harta karun tidak merugikan siapa pun, 'kan? Sepertinya begitu.

11–31 Oktober: Adipati Behemoth. Dalam tenggorokannya, ada sesuatu yang membara: anarki! Behemoth tidak peduli pada fenomena kosmik atau liontin. Mereka hanya ingin menghancurkan semua makhluk hidup sambil melintasi galaksi. Tidak heran otot lengan mereka luar biasa. Latihan otot kaki hanya untuk makhluk rendahan yang masih tunduk pada gravitasi.

12–14 Oktober: Pengumpul Sumber Daya. Selama dua hari, semua pengumpul bekerja tanpa lelah dan jadi 4x lebih produktif. Berlaku untuk Balai Kota 8 ke atas.

13–31 Oktober: Wali Laba–Laba. Pertanyaan yang masih belum terjawab: Dia ini wali atau serangga? Yang jelas, dia bangga bisa berjuang sebagai Pahlawan! Apa pun bentuknya, yang penting aksinya. Enam lengan merajut jaring dan mantra, enam mata membaca banyak kitab sakti. Semua bisa dilakukan Wali Laba-Laba ... asal tidak ada semprotan serangga!

15 Oktober: Kembalinya Kosmetik Kutukan Kosmik 2025. Kosmetik Kutukan Kosmik tahun lalu jadi tren lagi untuk pemain yang belum sempat memakainya.

16–31 Oktober: Acara Komunitas - Acara Kosmik Berantai. Acara Komunitas baru akan hadir 15 Oktober dengan hitung mundur. Serang setidaknya satu basis satu kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Desa Asal, Basis Tukang, apa saja boleh. Selesaikan misi ini untuk mendapatkan banyak hadiah dan dekorasi basis eksklusif yang tak boleh dilewatkan. Jangan sampai rantai kemenangan terputus! Jika target partisipasi komunitas tercapai, semua yang berhasil menyelesaikan rantai akan mendapat hadiah ekstra. Klaim hadiahmu sampai 1 November sebelum lenyap bagai asap!

17–21 Oktober: Opsi Pertempuran, Kutukan Kedua. Balai Kota 6 ke atas dapat memilih antara Eliksir Edan atau peleton sementara Clash-O-Ween saat tengah menyerang. Ini kesempatanmu untuk menimbun stok sebelum Acara Medali selesai pada 25 Oktober!

20–25 Oktober: Peningkatan Peralatan Liontin Portal. Liontin Portal, Peralatan Epik baru untuk Pangeran Minion, ditingkatkan sampai level maksimum selama lima hari sebelum Acara Medali berakhir pada 25 Oktober. Berlaku untuk Balai Kota 9 ke atas.

22–28 Oktober: Permainan Klan Oktober. Selesaikan tugas bersama Klanmu untuk mendapat hadiah seram. Tak ada tipu-tipu!

26–28 Oktober: Peningkatan Pengumpul Sumber Daya. Satu panen terakhir sebelum Halloween tiba. Sumber daya jadi 4x lipat selama dua hari. Berlaku untuk Balai Kota 8 ke atas.

Portal ini tidak akan menutup sendiri, Chief. Berjuanglah sekuat tenaga dan jangan biarkan para Goblin itu menang.

Salam Clash!