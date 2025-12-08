Meteor besar jatuh dan mengakibatkan Zaman Es! Saking dinginnya, Kutu Api sampai tidur di Penyimpanan Emas untuk menghangatkan diri. Lawan cuaca dingin dengan menyalakan "Tungku Mengepul", bangunan khusus di Acara Medali Leleh Lantak!

Acara Medali Leleh Lantak tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

8 Desember, 08.00 UTC

Acara berakhir:

29 Desember, 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 29 Desember , kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari lagi hingga 31 Desember, 08.00 UTC.

Modifikasi Permainan: Emas Panas!

Kutu Mengantuk adalah mata uang acara unik yang doyan tidur. Mereka tidur dalam Penyimpanan Emas untuk menghangatkan diri sambil menyelimuti bangunan itu dengan aura membara yang berbahaya! Strategi jitu dan tekad baja diperlukan untuk merebut mata uang acara yang sedang terlelap ini!

Peralatan Epik Royal Baru: Serpihan Beku

Tenang, semuanya! Pedagang punya stok baru yang tak cepat mencair! Raih Medali Bara dan buka Peralatan Epik Jawara Royale: Serpihan Beku. Peralatan ini akan membekukan pertahanan terdekat saat diaktifkan. Tingkatkan Peralatan ini untuk menambah nyawa, durasi efek lambat, serta kerusakan yang diberikan.

Peleton Sementara Kembali Selama Clashmas!

Angin dingin berembus dan membawa Golem Es serta Minion Es masuk ke dalam tentaramu! Buat penjarahan musim dingin makin seru dengan membuka hadiah sementara lain di jalan hadiah: Penyihir Es, Anjing Es (Peleton Super), Mantra Kejutan Santa, dan Sekantong Mantra Kutu Es!