Acara Medali Leleh Lantak
Meteor besar jatuh dan mengakibatkan Zaman Es! Saking dinginnya, Kutu Api sampai tidur di Penyimpanan Emas untuk menghangatkan diri. Lawan cuaca dingin dengan menyalakan "Tungku Mengepul", bangunan khusus di Acara Medali Leleh Lantak!
Saya Mau Ikut!
Acara Medali Leleh Lantak tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.
Kapan?
Acara dimulai:
8 Desember, 08.00 UTC
Acara berakhir:
29 Desember, 08.00 UTC
Setelah Acara berakhir pada 29 Desember, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari lagi hingga 31 Desember, 08.00 UTC.
Modifikasi Permainan: Emas Panas!
Kutu Mengantuk adalah mata uang acara unik yang doyan tidur. Mereka tidur dalam Penyimpanan Emas untuk menghangatkan diri sambil menyelimuti bangunan itu dengan aura membara yang berbahaya! Strategi jitu dan tekad baja diperlukan untuk merebut mata uang acara yang sedang terlelap ini!
Peralatan Epik Royal Baru: Serpihan Beku
Tenang, semuanya! Pedagang punya stok baru yang tak cepat mencair! Raih Medali Bara dan buka Peralatan Epik Jawara Royale: Serpihan Beku. Peralatan ini akan membekukan pertahanan terdekat saat diaktifkan. Tingkatkan Peralatan ini untuk menambah nyawa, durasi efek lambat, serta kerusakan yang diberikan.
Peleton Sementara Kembali Selama Clashmas!
Angin dingin berembus dan membawa Golem Es serta Minion Es masuk ke dalam tentaramu! Buat penjarahan musim dingin makin seru dengan membuka hadiah sementara lain di jalan hadiah: Penyihir Es, Anjing Es (Peleton Super), Mantra Kejutan Santa, dan Sekantong Mantra Kutu Es!
Dengan membuka Anjing Es, artinya kamu bisa memiliki maksimum tiga Peleton Super yang aktif selama acara ini.
Sumber Daya Acara
Kutu Mengantuk
Kutu mungil yang membara ini tidak cocok hidup di Zaman Es. Dapatkan mereka dari Penyimpanan Emas dalam pertempuran, lalu tempatkan di Tungku Mengepul agar suasa Clashmas tetap hangat dan nyaman. Jangan lupa, badan mereka panas. Awas terbakar!
Medali Bara
Tempatkan Kutu Mengantuk di Tungku Mengepul untuk membuka hadiah dan Medali Bara. Koin batu bara mungil ini menjadi incaran Pedagang! Tukarkan Medali Bara dengan hadiah dan Peralatan di Toko Pedagang!
Dekorasi Acara
Bangunan Acara: Tungku Mengepul
Tanpa bangunan ini, kita semua pasti sudah membeku! Mari bersantai di tengah suasana Clashmas yang hangat sambil membaca buku di dekat Tungku Mengepul. Selama ada Kutu Api yang terlelap di dalamnya, tungku ini tidak akan padam!
Dekorasi Super: Serigala Lapar
Patung serigala ini suka yang membuat mulut membara! Kamu pikir kamu tahan pedas? Itu belum ada apa-apanya.