Setelah trompet bunyi, Tukang datang berbondong-bondong! Tukang dari berbagai penjuru akan mengikuti Hammer Jam, Pengecoran Titan menyalakan tungkunya untuk menempa Kostum Pahlawan dari fragmen Mesin Pengepungan, dan Balai Kota 19 akan hadir pertengahan bulan. Pakai helm pelindungmu, Chief. Musim ini beda dari yang lain.

Berikut semua agenda di desa bulan ini.

1–30 November: Tiket Emas November. Titan Agung (Wali Besar) bergabung dalam tiket. Kebijaksanaan tua menyatu dengan ambisi industri! Dia sangat bangga dengan efisiensi, keterampilan, dan catatan keselamatan pabrik. Dua dari tiga itu sudah sangat bagus.

1–15 November: Hammer Jam. Para Tukang berkumpul! Nikmati diskon 50% untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya peningkatan, serta 2x pelaju kapasitas dan produksi pengumpul sumber daya selama dua minggu. Hanya di pesta ini kita dengan senang hati terjebak.

1–10 November: Liga Perang Klan November. Hammer Jam menawarkan peningkatan yang lebih murah. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk datang ke hari liga dengan pangkalan setengah jadi, Chief!

3–30 November: Latar Pengecoran Titan. Di sini, Pahlawan ditempa dengan sisa serpihan hangus Mesin Pengepungan. Lampu merah menandakan semua terkendali. Janji.

5–30 November: Raja Titan (Raja Barbar). Hasil karya terbaru Tukang memiliki palu khusus. Dia diciptakan untuk melampaui target produksi desa, tapi hati mekaniknya menjerit karena haus akan pertempuran.

7–30 November: Pangeran Titan (Pangeran Minion). Kepalanya dibangun pertama, lalu dia meminta tinju raksasa. Dia cemburu melihat sarung tangan Raja Barbar atau memang agak tidak waras?

9–30 November: Jawara Titan (Jawara Royale). Dia dibangun mulai dari sepatu bot untuk menjaga Pengecoran Titan. Pasang lencana pengunjung dengan benar. Jika tidak, kamu tidak boleh masuk.

10–16 November: Acara Gegap Gempita Peleton. Yeti Super sedang bertugas. Es harus terus mengalir. Kumpulkan Kubus Es dalam pertempuran multipemain, dapatkan Medali Super, dan tukarkan dengan hadiah epik, termasuk sumber daya, ramuan, rune, Kostum Pahlawan, Latar Desa, dan dekorasi, termasuk Dekorasi Super Raksasa Kawaii. Detail selengkapnya akan diumumkan di blog Acara Medali akhir bulan nanti.

9–15 November: Tantangan Balai Kota 18 Terakhir. Panggilan terakhir, Chief: Tantangan Balai Kota 18 terakhir telah tiba. Mampukah kamu menaklukkannya?

9 November: Acara Peleton Massal M.O.M.M.A. M.O.M.M.A telah tiba. Dia tidak akan mengulangi ucapannya. Bawa 25 M.O.M.M.A dalam pertempuran secara gratis saat mencapai Balai Kota 10 ke atas, dan biarkan dia menyampaikan keluhannya soal kekacauan itu pada desa lawan.

11–30 November: Ratu Titan (Ratu Pemanah). Dari awal dia diciptakan untuk menjadi bangsawan sehingga kepalanya betul-betul ditempeli mahkota. Lawan berpikir busur X miniatur tidak akan membuat mereka terluka. Namun, mereka salah besar.

11–30 November: Adipati Titan (Adipati Naga). Mesin Pengepungan bersayap! Bahkan sebelum sosoknya tampak, Adipati Titan sudah lebih dulu terdengar lewat bunyi dentang dan derit dari mesin terbangnya. Cakar kirinya bernama Spinny, dan cakar kanannya Poky. Dia menyayangi keduanya, hampir sebesar ambisinya untuk mengubah desa menjadi rongsokan.

15–30 November: Kosmetik November 2025 Kembali: Tanah Gersang. Kosmetik November tahun lalu hadir kembali:: Raja Petarung, Ratu Amarah, Pangeran Berzirah, Wali Dukun, Jawara Pengembara, dan Latar Tanah Gersang. Mereka selamat dari satu bencana. Catatan keselamatan Pengecoran tidak akan membuat mereka takut.

16–23 November: Perburuan Harta Karun. Perburuan Harta Karun kembali untuk Balai Kota 1 hingga 17. Selamat menggali, Chief.

20–26 November: Acara Peleton Bebas Pakai. Sedang terdesak, atau sekadar bernafsu menambah kehancuran? Panggil bantuan! Peleton Bebas Pakai hadir untuk membantu, tetapi hati-hati karena jumlahnya terbatas. Setelah habis, peleton tidak akan kembali!

22–28 November: Permainan Klan November. Tugas, poin, dan hadiah, diikuti Peleton Bantuan selama empat hari pertama.

24 November–1 Desember: Tantangan Tempa Panas. Kecelakaan kerja sering terjadi di Pengecoran Titan. Rakit Pahlawan yang terbuat dari rangka Mesin Pengepungan dan bersihkan kekacauan ini sebelum wali keselamatan datang.

Ambil palumu, Chief. Pengecoran telah beroperasi, Balai Kota 19 akan hadir, dan wali keselamatan telah diyakinkan bahwa segalanya terkendali. Janji.

Salam Clash!