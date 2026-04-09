Musim Gaung Clash kini tiba dan kami ingin mendengar SUARAMU.

Buatlah rekaman saat sedang menyanyikan chorus Gaung Clash lalu bagikan ke media sosial menggunakan: #SoundOfClash #ClashOfClans

Kami akan memilih 20 pemenang secara acak dan menampilkannya dalam video Clash On mendatang!

Kompetisi ini bisa diikuti dari halaman TikTok dan Instagram kami.

Bagaimana cara untuk berpartisipasi?

Rekam video saat sedang menyanyikan chorus

Posting di TikTok atau Instagram

Tambahkan tagar pemainmu di deskripsi video

Gunakan #SoundOfClash #ClashOfClans

Apa yang bisa didapat?

Dapatkan kesempatan untuk ditampilkan dalam video Clash On yang akan ditonton oleh semua anggota komunitas.

Menangkan Mineral Astral (50 per pemenang).

Deadline

Entri bisa dikirimkan hingga Senin, 13 April pukul 10.00 UTC.

Syarat dan Ketentuan

Untuk memenuhi syarat berpartisipasi, kamu harus tinggal di negara yang menyediakan pengunduhan Clash of Clans dari toko aplikasi.

Video harus memiliki audio dan visual yang jelas. Jika tidak, entri akan dianggap tidak valid. Video yang dibuat dengan AI tidak akan diterima.

Dengan memosting video menggunakan tagar #SoundOfClash dan #ClashOfClans, kamu setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan memberi kami izin untuk menggunakan, memproduksi ulang, dan membagikan kontenmu di seluruh saluran kami, termasuk dalam video Clash of Clans resmi dan material pemasaran.