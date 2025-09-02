Mode Pertempuran dan Mode Peringkat Hadir di Clash!
Ada hal besar yang hadir di Clash dalam pembaruan berikutnya dan kami ingin memberikan pemberitahuan awal agar kamu mulai bersiap!
Pertama, kami perlu sedikit membahas **ALASAN**kenapa kami melakukan perubahan ini!
Kami berusaha menghadirkan versi Clash terbaik agar tetap seru dimainkan bertahun-tahun ke depan oleh sebanyak mungkin pemain. Kami menghargai dan selalu akan mendengarkan masukan darimu! Tahun ini, kami punya misi besar untuk menghilangkan segala “penghalang” dalam game, baik kecil maupun besar, yang menimbulkan rasa frustrasi dan menghalangi pemain menikmati Clash. Selain itu, kami ingin menghadirkan perubahan yang memberi pemain lebih banyak pilihan menarik, misalnya:
Menyingkirkan waktu latihan Tentara dan waktu penyembuhan Pahlawan.
Menghadirkan Formasi Tentara yang memudahkan pemain mencoba strategi serangan baru.
Memberikan pemain fleksibilitas penggunaan sumber daya melalui Alkimiawati dan serangan tak terbatas.
Mengurangi biaya Permata dalam game untuk sumber daya dan Barang Sihir lain yang terkait sumber daya.
Memungkinkan pemain untuk menyingkirkan Penghalang tanpa Tukang.
Peningkatan Tembok yang lebih baik.
Pembaruan berikutnya akan menghadirkan perubahan terbesar pada pencarian lawan, dan kalau boleh jujur, mungkin versi pertama ini tidak akan sempurna. Daripada membuatmu menunggu, lebih baik kami menghadirkan perubahan ini lebih awal dan terus melakukan perubahan berdasarkan masukan. Jadi, jangan sungkan!
Ada lebih banyak cara untuk bermain Clash! Ada lebih banyak cara untuk meraih hadiah!
Pemain sudah bisa main Clash kapan saja. Kini, kamu bisa main Clash sesukamu! Pertempuran Multipemain akan dibagi menjadi dua tipe: Mode Pertempuran dan Mode Peringkat.
Masalah apa yang kami coba selesaikan dengan membagi Pertempuran Multipemain menjadi dua mode berbeda?
Motivasi pemain cukup beragam dan tidak mudah memuaskan semua pemain dengan satu sistem pencarian lawan. Di era baru Clash ini, kami ingin menawarkan lebih banyak cara untuk menikmati pertempuran!
Pencarian lawan terasa tidak konsisten dan interaksi terasa berisiko! Saat ini, dengan banyak bertempur, kamu mungkin terpaksa dipromosikan ke Liga lebih tinggi sehingga memberikan kesulitan lebih untuk pemain kasual. Pemain mungkin harus menurunkan Trofi supaya menemukan pertempuran yang seru atau supaya tidak masuk ke Liga Legenda.
Selain itu, tidak ada mode “farming” di Liga Legenda. Hal ini menyulitkan pemain kompetitif untuk mengumpulkan cukup rampasan dan berpartisipasi dalam beberapa acara.
Batas untuk masuk ke Liga Legenda juga terasa terlalu tinggi (perlu waktu terlalu lama untuk memasuki kancah kompetitif di Clash).
Pertempuran Multipemain tipe apa yang akan tersedia?
Tipe 1: Mode Pertempuran* Pencarian lawan akan ditentukan oleh level Balai Kota saat ini dengan sedikit variasi yang akan dijabarkan dalam komunikasi berikutnya.* Pertempuran tanpa batas akan tersedia untuk semua pemain, termasuk untuk pemain di Liga Legenda.* Peraturan Perisai yang disederhanakan (nantikan info lebih lanjut).
Tipe 2: Mode Peringkat
Pencarian lawan akan ditentukan oleh progres pemain dalam sistem Liga.
Pertempuran (dan pertahanan) jadi lebih terbatas sehingga lebih bermakna!
Hanya pemain terbaik yang bisa lanjut ke Liga tertinggi. Liga ini dilengkapi modifikasi pertempuran sehingga lebih kompetitif.
Liga akan dirombak dan tingkat baru akan ditambahkan.
Bagaimana cara kerja sistem Liga baru?
Mode Peringkat akan terbuka untuk semua pemain di Balai Kota 7.
Format sistem Liga baru dirancang sebagai cerminan dari versi skala kecil Liga Legenda yang sudah familier bagi pemain kompetitif veteran dan kini akan dinikmati oleh semua pemain.
Bonus Liga dan Bonus Bintang akan berdasar pada Liga dan level Balai Kota saat ini. Bonus-bonus ini akan diterapkan di semua Pertempuran Multipemain, baik Mode Pertempuran dan Mode Peringkat. Kedua mode juga akan memberikan progres Bonus Bintang.
Detail lebih lanjut tentang bagaimana sistem ini bekerja akan kami bagikan di kemudian hari. Perlu diingat bahwa kami meluangkan banyak waktu untuk membangun format kompetitif di bawah Liga Legenda yang bisa memuaskan sebagian besar pemain Clash.
Apa yang perlu disiapkan untuk perubahan ini?
Di masa mendatang, Trofi hanya diraih/hilang di Mode Peringkat, lalu akan direset setelah setiap Turnamen Liga (serupa dengan cara kerja Liga Legenda saat ini). Meski begitu, Skor Trofi saat ini tetap SANGAT PENTING.* Semua pemain aktif akan dipindahkan dari sistem Liga saat ini ke sistem Liga baru berdasarkan level Balai Kota dan skor Trofi pada saat itu!* Skor Trofi tertinggi di sistem Liga saat ini akan dicatat selamanya di Profil Pemain setelah pembaruan. Dengan kata lain, ini saatnya kamu berusaha memberikan performa terbaik!* Pemain tanpa peringkat, termasuk pemain yang belum pernah berpartisipasi dalam Turnamen Liga, akan ditempatkan di Liga yang lebih sesuai dengan level Balai Kota mereka.
Mode Pertempuran: Semua bisa mengumpulkan sumber daya, tetapi juga bisa dijarah!* Pemain Liga Legenda harus memiliki tata letak yang bagus untuk melindungi jarahan saat pembaruan ini tiba karena tata letak untuk gaya-gayaan mungkin tidak cukup kuat. Kami ingin membuatkan tempat khusus untuk tata letak semacam ini di masa mendatang. Jadi, nantikan terus kabar selanjutnya!* Kami akan meningkatkan rampasan yang tersedia di pertempuran Liga Legenda sebagai kompensasi atas serangan “farming” ini.
Musim Liga Legenda TERAKHIR (tetapi bohong)* Musim Liga Legenda saat ini, yang dimulai 25 Agustus, akan menjadi Musim Liga Legenda terakhir dengan sistem Liga lama.* Karena skor Trofi di musim September akan menentukan posisimu di sistem Liga baru, kami akan memperpanjang musim September hingga 6 Oktober.* Pemeriksaan Main Bersih akan dilakukan sebelum migrasi.* Saat sistem Liga baru aktif, pemain akan ditempatkan di sistem baru dengan perhitungan skor Trofi Peringkat. Dengan kata lain, performamu di musim ini adalah kunci!* Hanya yang terbaik yang bisa sampai di Liga Legenda. Meski begitu, akan ada perubahan peringkat Liga setelah migrasi.* Liga Legenda akan hadir dengan modifikasi pertempuran!
Modifikasi Pertempuran* Liga tertinggi di Mode Peringkat akan memiliki modifikasi kesulitan.* Jumlah pasti akan diumumkan kemudian.
Perubahan Pencapaian
Pencapaian baru akan diperkenalkan di sistem baru. Jika kamu belum menyelesaikan Pencapaian Liga Bintang (sampai di Kristal/Master/Juara), ini adalah peluangmu untuk menyelesaikannya dan meraih banyak Permata gratis mumpung masih sempat!
Kami memahami bahwa kami memberikan banyak informasi. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan bagikan di komentar atau di kanal lain *Reddit sudah gemetar*.
Sebelum pembaruan berikutnya, kami akan membagikan video yang menunjukkan semua perubahan dan menjawab pertanyaanmu.
Dan seperti biasa, SALAM CLASH!