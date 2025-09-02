Ada hal besar yang hadir di Clash dalam pembaruan berikutnya dan kami ingin memberikan pemberitahuan awal agar kamu mulai bersiap!

Pertama, kami perlu sedikit membahas **ALASAN**kenapa kami melakukan perubahan ini!

Kami berusaha menghadirkan versi Clash terbaik agar tetap seru dimainkan bertahun-tahun ke depan oleh sebanyak mungkin pemain. Kami menghargai dan selalu akan mendengarkan masukan darimu! Tahun ini, kami punya misi besar untuk menghilangkan segala “penghalang” dalam game, baik kecil maupun besar, yang menimbulkan rasa frustrasi dan menghalangi pemain menikmati Clash. Selain itu, kami ingin menghadirkan perubahan yang memberi pemain lebih banyak pilihan menarik, misalnya:

Menyingkirkan waktu latihan Tentara dan waktu penyembuhan Pahlawan.

Menghadirkan Formasi Tentara yang memudahkan pemain mencoba strategi serangan baru.

Memberikan pemain fleksibilitas penggunaan sumber daya melalui Alkimiawati dan serangan tak terbatas.

Mengurangi biaya Permata dalam game untuk sumber daya dan Barang Sihir lain yang terkait sumber daya.

Memungkinkan pemain untuk menyingkirkan Penghalang tanpa Tukang.

Peningkatan Tembok yang lebih baik.

Pembaruan berikutnya akan menghadirkan perubahan terbesar pada pencarian lawan, dan kalau boleh jujur, mungkin versi pertama ini tidak akan sempurna. Daripada membuatmu menunggu, lebih baik kami menghadirkan perubahan ini lebih awal dan terus melakukan perubahan berdasarkan masukan. Jadi, jangan sungkan!

Ada lebih banyak cara untuk bermain Clash! Ada lebih banyak cara untuk meraih hadiah!

Pemain sudah bisa main Clash kapan saja. Kini, kamu bisa main Clash sesukamu! Pertempuran Multipemain akan dibagi menjadi dua tipe: Mode Pertempuran dan Mode Peringkat.