Angin kini berembus ke arah lain, Chief .... Apakah kita bertatap muka dengan sesuatu yang epik?

Pelayaran masih panjang untuk Orang Barbar. Bahkan setelah menghadapi dewa suci dan monster serta menemukan harta karun luar biasa, Orang Barbar masih tidak tahu jalan pulang .... Untung ada kamu! Selamat datang di Perjalanan Pulang Orang Barbar!

1–31 Juli: Tiket Emas—Perjalanan Pulang Orang Barbar - Buka hadiah, buar progres melaju, dan klaim Kostum Pahlawan eksklusif musim ini: Raja Zeus. Di tangan ada kilat, di dagu ada jenggot yang disisir mengilat! Memimpin kerajaan awan dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian, Raja Zeus sering kali turun dari singgasananya untuk memandu petualang Clash yang tersesat.

1–31 Juli: Tukang Goblin—Dia kembali lagi selama sebulan penuh untuk membantumu melakukan pembangunan. Tidak gratis tentunya!

1–11 Juli: Liga Perang Klan—Kobarkan perang melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15 atau 30v30. Dapatkan rampasan bonus, XP Klan, dan Medali Liga. Pemimpin Klan diberi waktu 2 hari untuk mendaftar. Dewa perang akan ikut memantau, Chief. Jangan buat malu!

1–7 Juli: Acara 1 Pesta Musim Panas—Tugas Emas - ini adalah bagian pertama dari perjalanan Pesta Musim Panas. Orang Barbar dan krunya menemukan timbunan Emas! Nikmati seminggu penuh Emas di Pesta Musim Panas yang memberikan diskon pewaktu dan biaya Emas untuk peningkatan!

3–31 Juli: Latar Odisseia—Ombak yang menjulang tinggi akan menggetarkan hati siapa saja bahkan pelaut paling berpengalaman. Di balik itu, ada pulau misterius yang menjadi saksi pertempuran legendaris. Patung kuno terbengkalai, badai yang terus mengusik, serta samar gema pergumulan antara kesatria dan monster yang terjadi entah kapan. Angkat pedangmu, kobarkan semangatmu, dan raih tempatmu di antara legenda.

5–31 Juli: Kostum Pahlawan—Adipati Hydra (Adipati Naga) hadir dengan tiga kepala, dua sayap, dan satu tekad. Adipati Hydra adalah penjaga buas dari sumber daya yang tiada tara yang kesetiaannya akan Jawara Hades tidak dapat dibeli. Apakah tiga wajah mengerikan lebih baik daripada satu wajah mengerikan?

6–8 Juli: Acara Mantra Massal—Mantra Klona di setiap Tentara. Apakah arena siap dengan Tentara penuh dengan klona? Cuma pertahanan yang bisa memberi jawabnya .... Berapa banyak klona yang kamu bawa?

7–31 Juli: Kostum Pahlawan—Ratu Medusa (Ratu Pemanah) perlu diwaspadai siapa saja. Dengan rambut ular mendesis dan tatapan yang mengubah orang jadi batu, menjaga jarak, dan pandangan, adalah opsi terbaik.

8–15 Juli: Acara Pesta Musim Panas 2—Tugas Eliksir ronde dua. Orang Barbar dan teman-temannya telah mencapai hutan Eliksir yang seram! Nikmati seminggu penuh Eliksir di Pesta Musim Panas yang memberikan diskon pewaktu dan biaya Eliksir untuk peningkatan!

8–17 Juli: Acara Medali Mini—Goblin Senyap (BK8+), raih hadiah dalam pertempuran dan gunakan di Toko Pedagang. Pssst! Jangan sampai ada yang lihat! Mantap.

8–22 Juli: Ilmuwan Goblin 1 Permata—Dia tiba dengan penawaran yang sulit ditolak. Apakah dia ada motif lain? Dia bilang penawaran ini tulus dari dasar hati.

9–31 Juli: Kostum Pahlawan—Wali Poseidon (Wali Besar) adalah penguasa samudra sekaligus kerabat dari Raja Zeus. Berani melintasi perairan Wali Poseidon tanpa izin? Siapkan pelampung karena kamu akan dihempaskan gelombang besar!

11–31 Juli: Kostum Pahlawan—Pangeran Midas (Pangeran Minion) hadir dengan tumpukan Emas yang cukup untuk memenuhi kolam renang dan takhta berkilau. Dia masih ingin apa lagi? Lebih banyak Emas. Lebih banyak! LEBIH BANYAK!

13–14 Juli: Acara Peleton Massal—Golem Meteor Massal hadir dengan satu kesempatan menyerang dan nol belas kasihan. Semua terdiam saat batu mulai menggelinding. Semua cuma bisa terdiam menunggu giliran digilas sehalus debu. Prometheus mungkin bersyukur tidak harus merasakan teror ini ....

13–31 Juli: Kostum Pahlawan—Jawara Hades (Jawara Royale) hadir untuk memberimu penawaran. Penguasa kedalaman Eliksir Hitam ini adalah penguasa dari roh para peleton. Jika kamu pintar, terima penawarannya untuk bisa melihat matahari lagi.

15–22 Juli: Acara Pesta Musim Panas 3—Tugas Eliksir Hitam - ini adalah bagian ketiga dari perjalanan Pesta Musim Panas. Tugas Eliksir Hitam tak pernah menunggu terlalu lama. Kaki langit masih terlihat, Chief!

15–22 Juli: Acara Pahlawan Tidak Terbatas—Semua Pahlawan akan tersedia bahkan saat sedang ditingkatkan, semua Peralatan ditingkatkan hingga maks. berkat anugerah dari dewa-dewi (ini cuma temporer). Manfaatkan selagi ada.

15 Juli: Kostum Cyberpunk kembali—Neon kembali mentereng di tab Kosmetik. Perjalanan yang berbeda, estetik yang tersendiri, sama-sama ikonik.

16–21 Juli: Acara Perburuan Harta Karun—Peti tersebar di Desa lawan menanti untuk ditemukan. Tersedia untuk semua pemain BK3+. Selamat menikmati selingan manis di tengah perjalanan panjang.

20–22 Juli: Acara Mantra Massal–Mantra Pembeku + Mantra Amarah! Panas emosi atau dingin menggigil? Dua-duanya bisa. Terima kasih, Ares. Tunjukkan apresiasimu padanya di Arena.

22 Juli–1 Agustus: Acara Pesta Musim Panas 4—Tugas Segala. Ini dia ronde terakhir. Orang Barbar berhasil menumbangkan makhluk yang menyimpan banyak sumber daya! Nikmati peningkat Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam, termasuk diskon waktu dan biaya untuk semua peningkatan Desa Asal!

22–28 Juli: Permainan Klan—Selesaikan Tantangan, raih poin, klaim Jalan Hadiah penuh bersama Klan.

22 Juli–1 Agustus: Ilmuwan Goblin—Dia kini kembali untuk membantu. Sayangnya opsi 1 Permata tak lagi tersedia. Dia kini kembali ke harga penuh dan jadi sedikit jual mahal. Berani-beraninya. Meski begitu, ini masih penawaran terbaik.

27–28 Juli: Acara Mantra dan Peleton Massal—Titan Elektro + Mantra Lompat = Kekacauan! Lihat sendiri bagaimana Titan Elektro melompati Tembok tanpa kendala berarti! Tembok Troya bertahan selama sepuluh tahun. Pasti Agamemnon tak punya Mantra Lompat.

Setiap pahlawan memiliki jalan tersendiri, Chief. Perjalananmu dimulai sekarang.

Salam Clash!