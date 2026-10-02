Halo, Chief!

Sejak bulan Juli, kami berusaha menyesuaikan harga Permata untuk membeli Mineral. Kami mendengar masukanmu dengan jelas. Harga Permata untuk Mineral akan dikurangi secara keseluruhan. Bukan sebagai diskon waktu terbatas, tetapi sebagai harga dasar baru.

Mineral Berkilau: 1 Permata → 0,5 Permata

Mineral Gemilang: 5 Permata → 3 Permata

Mineral Astral: 35 Permata → 20 Permata

Alasan kami:

Kami mendengarkan masukanmu tentang harga Mineral, dan kami ingin terus membuat pengalamanmu di Clash lebih baik. Baik Permata kamu didapat dari permainan atau pembelian, menggunakannya untuk membeli Mineral harus terasa sepadan. Kami setuju bahwa harga sebelumnya tidak memberi nilai yang memuaskan. Dengan harga baru ini, jumlah Permata yang diperlukan untuk memaksimalkan Peralatan Epik berkurang hingga sekitar separuhnya.

Jangan ragu untuk terus menyampaikan pendapatmu seiring diluncurkannya perubahan ini. Kami ingin mendengar apa yang lebih baik dan mana yang masih dapat terus dikembangkan.

Di mana perubahan ini terlihat:

Kamu mungkin sudah menyadari adanya beberapa perubahan. Pedagang sudah memakai harga Permata baru sejak bulan Juli, dan penawaran Mineral telah disesuaikan. Berikut yang akan hadir selanjutnya:

Acara Medali Oktober: Harga Mineral di toko Medali akan diperbarui agar sesuai dengan harga baru. Kamu juga akan mendapat lebih banyak Mineral di jalan hadiah berbayar.

Pembaruan lengkap selanjutnya: Harga Permata baru akan menjadi harga standar di mana pun dalam game.

Komentar terkait waktu:

Kami tahu bahwa beberapa orang telah menggunakan Permata untuk membeli Mineral dengan harga lama, termasuk baru-baru ini, dan kami paham bahwa hal ini membuat frustrasi. Kami memilih untuk menurunkan harga secara bertahap dan tidak sekaligus, dan kami ingin memandu kamu terkait di mana harga baru sudah berlaku dan hal-hal baru yang akan datang sehingga tidak ada yang terasa mendadak.

Itu saja! Ini baru langkah awal dari pembahasan lebih lanjut mengenai sistem ekonomi Mineral, dan kami akan menghadirkan peningkatan lainnya. Kami akan kembali lagi nanti bulan Oktober dengan gambaran penuh akan tujuan selanjutnya.

Salam Clash!