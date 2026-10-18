Hai Chief! Kami melakukan beberapa perubahan keseimbangan untuk mengembalikan beberapa pilihan terkuat agar kembali seimbang, serta memberikan sedikit dorongan untuk pasukan dan peralatan yang mulai tertinggal. Berikut adalah apa saja yang berubah dan alasannya.

Catatan: Angka-angka di sini diambil dari serangan BK18 melawan basis BK18 di Perang Klan dan Liga Perang Klan selama empat minggu terakhir.

Adipati Naga: Jantung Api

Jantung Api muncul di hampir 40% dari seluruh serangan, dan di lebih dari separuh serangan yang menggunakan Adipati Naga. Serangan dengan Adipati Naga dan Jantung Api meraih three-star (bintang 3) sekitar 66% dari total serangan. Tanpa Peralatan ini, angkanya turun menjadi 56%, dan rata-rata secara keseluruhan adalah 53%.

Perbedaannya cukup besar, dan kami ingin Peralatan Adipati lainnya dapat bersaing secara seimbang. Berikut adalah perubahan yang diterapkan:

Bonus HP sekitar 8% lebih rendah di setiap level.

Jantung Api tidak lagi memberikan Kerusakan tambahan.

Penyembuhan sedikit lebih rendah di level tinggi, turun dari 150 menjadi 140 per detik pada level maksimal.

Nenek Puing: Kesatria Pung

Serangan Nenek Puing meraih Tiga Bintang sekitar 76% dari total serangan, tertinggi di antara pasukan mana pun yang sering digunakan. Selain itu, Kesatria Puing terlalu berat untuk dilontarkan oleh Jebakan Pegas, sehingga mereka dapat memicu jebakan lalu berjalan santai tanpa terpengaruh. Berikut adalah perubahan yang diterapkan:

Kapasitas ruang Kesatria Puing turun dari 20 menjadi 18, sehingga Jebakan Pegas kini dapat melontarkan mereka.

Kesatria Puing bergerak sedikit lebih lambat serta memiliki HP dan kerusakan yang sedikit berkurang.

Dukungan Lebih untuk Pasukan yang Jarang Digunakan

Penunggang Babi, Penambang, dan P.E.K.K.A masing-masing muncul di kurang dari 3% serangan, dengan tingkat tiga bintang antara 20% hingga 35%. Penunggang Babi Super dan Penambang Super juga hampir tidak pernah dipilih. Golem Meteor mendapatkan sedikit peningkatan sebelumnya, tetapi masih di bawah rata-rata. Saatnya membawa mereka kembali ke medan pertempuran dengan perubahan berikut:

Penunggang Babi dan Penunggang Babi Super : Penambahan HP.

Penambang dan Penambang Super : Penambahan HP pada level maksimal.

P.E.K.K.A : Penambahan kerusakan .

Golem Meteor: Penambahan HP, yang juga meningkatkan HP Meteormite.

Peningkatan Peralatan

Panah Es digunakan sekitar 7% dari serangan dan meraih tiga bintang sekitar 31% dari total serangan. Kami memberikannya efek pembekuan ekstra:

Efek memperlambat meningkat sebesar 5 poin persentase di setiap level.

Kerusakan meningkat pada level 21–27, dengan level maksimal naik dari 168 menjadi 175.

Liontin Portal kini mendapatkan Bonus HP, mencapai 1.200 pada level maksimal. Peralatan Pangeran Minion lainnya sudah memberikan bonus HP, jadi tidak adanya bonus HP pada Liontin Portal sebelumnya adalah sebuah kekeliruan.

Saatnya menguji perubahan ini di medan perang, Chief! Kami akan terus memantau perkembangan hasil serangan dan melakukan penyesuaian lagi jika diperlukan, jadi terus berikan masukan kalian.

Salam Clash On!