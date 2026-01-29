Bersama perilisan Mode Peringkat dan Balai Kota 18, kami memperkenalkan sejumlah perubahan terbesar di Clash setelah sekian tahun.

Meski banyak dari kalian yang menyukai fleksibilitas ekstra dan aspek kompetitif yang disajikan, kami juga mendengar beberapa keluhan bahwa pengalaman bermain jadi terasa mengintimidasi dan kurang seru, terutama di liga tinggi.

Masukanmu telah kami terima dan berikut adalah respons kami.

Penyesuaian Mode Peringkat untuk Menawarkan Pengalaman yang Lebih Baik

Mode Peringkat dirancang untuk memberikan lebih banyak kebebasan terkait kapan dan seberapa intens kamu ingin bermain. Meski begitu, kami menyadari bahwa kami belum sampai di titik yang memuaskan semua orang, terutama terkait progres dan tingkat kesulitan di level tinggi.

Untuk mengatasi hal ini, berikut beberapa perubahan awal yang akan hadir di pembaruan berikutnya:

Perbaikan bug di mana peringatan demosi ditampilkan ke pemain yang salah.

Peningkatan persentase promosi/demosi di beberapa liga untuk melancarkan progres.

Pengurangan jumlah pertempuran yang diperlukan di liga tertinggi untuk mengurangi kebosanan.

Penyesuaian terhadap modifikasi kesulitan berdasarkan masukan dari komunitas.

Kami sangat mengapresiasi semua masukan yang kami terima. Kami akan terus berusaha meningkatkan Mode Peringkat berdasarkan masukan dari kalian!

Evolusi Meta di Balai Kota 18

Kami juga menerima masukan terkait pergeseran strategi di Balai Kota 18.

Sejumlah strategi populer di Balai Kota 17 kini tidak lagi memberikan hasil yang sama di Balai Kota 18 akibat faktor perubahan mekanika (Balai Kota tidak lagi jadi bangunan pertahanan) dan level Peleton baru yang tidak tersedia di Balai Kota.

Kami ingin menegaskan kembali: Memastikan setiap strategi terus berhasil bukanlah misi kami. Seiring dengan peningkatan yang kamu lakukan, konten baru seharusnya terasa seru dan dahsyat sebagaimana konten seperti Golem Meteor dan Mantra Totem. Meski begitu, kami merasa perlu membuat transisi terasa mulus dan memuaskan. Masukanmu dari pembaruan Balai Kota ini sudah membantu kami memikirkan pendekatan yang akan kami gunakan untuk pembaruan berikutnya.

Pembaruan Mendatang

Pembaruan-pembaruan yang kami lakukan adalah bagian dari usaha kami memastikan Clash tetap seru dan memuaskan bagaimana pun kamu memainkannya.

Kami berkomitmen untuk terus mendengar, terus belajar, dan terus memperbaiki. Baik berjuang di Mode Peringkat, mencoba Tentara baru, atau sekadar ingin meningkatkan Desa, kami ingin memberikan pengalaman terbaik untukmu.

Terima kasih sudah membantu Clash jadi lebih baik lagi!

- Tim Clash of Clans