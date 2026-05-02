Hai, Chief!

Kami sudah banyak membahas upaya kami untuk lebih terbuka denganmu. Tak hanya soal konten yang akan hadir, tapi juga alasan kami menghadirkannya. Bulan Mei rasanya adalah waktu yang tepat untuk membuktikannya. Berikut cuplikan apa saja yang akan hadir bulan ini, plus alasan di baliknya. Jika ingin tahu selengkapnya, kamu bisa cek kalender.

Liga Perang Klan: Perubahan Struktur Liga

Kami memperbarui struktur liga dengan tingkat baru yang mulai diterapkan dalam Liga Perang Klan bulan Mei.

Berikut info yang perlu kamu tahu. Saat pembaruan mulai diterapkan, beberapa pemain, khususnya yang di peringkat atas, mungkin awalnya melihat lebih sedikit medali. Itu efek dari sistem baru yang sedang kami coba seimbangkan.

Untuk memastikan tidak ada yang merasa dirugikan selama transisi ini, kami sedang merencanakan Liga Perang Klan bonus dalam waktu dekat sebagai gantinya. Nantikan detail selengkapnya, ya!

Untuk Desa yang Terasa Lesu

Pada bulan Mei, beberapa pemain akan mendapatkan acara yang tidak bisa diikuti pemain lain.

Mereka adalah pemain yang kesulitan mengembangkan desa mereka. Ada yang membiarkan Tukang menganggur, ada yang perlu bantuan untuk mengumpulkan sumber daya, dan ada juga yang cuma eksis tanpa membuat progres sama sekali.

Kami ingin memberi motivasi pada para pemain ini untuk terus membuat progres. Jadi, di bulan ini, kami akan merilis serangkaian acara yang dikhususkan untuk mereka:

Kalender Masuk

Acara Perburuan Harta Karun

Pelaju Pengumpul Sumber Daya dan diskon sumber daya untuk melakukan peningkatan.

Dengan acara yang aktif, seru, dan konsisten yang membantu membuat progres, kami percaya mereka bisa sampai di puncak game di mana konten terbaik berada sambil punya kesempatan untuk benar-benar menikmati konten tersebut!

Acara Perburuan Harta Karun (Acara Kejar Progres): Khusus BK3 sampai BK16

Perburuan Harta Karun kembali pada akhir Mei dengan satu perubahan. Acara ini hanya akan tersedia untuk Balai Kota 3 sampai Balai Kota 16.

Kamu akan melihat perubahan ini dengan alasan yang sama: Kami ingin kamu terus maju tidak cuma eksis. Dengan lebih banyak acara, ada lebih banyak aktivitas, lebih banyak hadiah, dan lebih banyak alasan untuk masuk dan bermain. Jika kamu belum sampai di puncak game, kami harap ini membantumu menemukan keseruan sekaligus progres berarti.

Ekosistem Clash yang baik itu butuh pemain yang terus membuat progres, bergabung ke perang, dan berusaha keras meraih posisi puncak. Beberapa acara, khususnya seperti Perburuan Harta Karun, sangat efektif untuk membantu pemain-pemain ini menambah progres dan termotivasi untuk terus bermain. Jadi, kami mulai mengadakan acara ini untuk mereka yang paling membutuhkan.

Untuk pemain dengan level tinggi, kami tidak bermaksud menghilangkan konten untuk kalian dengan langkah kami ini. Kami hanya ingin menjaga ekosistem Clash agar tetap kuat. Dengan begitu, akan selalu ada banyak lawan untuk dihadapi, banyak klan untuk ditantang, dan banyak alasan untuk terus berusaha mencapai posisi teratas. Kami juga akan terus berusaha menghadirkan konten dan acara untuk pemain dengan level tinggi sepertimu.

Acara Adipati Naga Tak Terbatas

Pada akhir bulan, rantai yang mengekang Adipati Naga akan dilepas.

Kamu akan bisa menggunakannya (dan peralatannya) dengan kekuatan penuh, bahkan saat dia sedang ditingkatkan. Jadi, tak perlu menunggu lama-lama. Kami ingin semua pemain merasakan sendiri kekuatan sebenarnya Pahlawan yang satu ini ketika tak ada apa pun yang mengekangnya.

Informasi tentang Pengujian A/B

Beberapa acara bulan ini merupakan bagian dari pengujian terbatas. Kami tak ingin menutupinya darimu.

Berikut alasan di baliknya. Saat mencoba hal baru, seperti format acara baru, diskon, atau sistem hadiah, kami terkadang menjalankan pengujian kecil. Dalam pengujian ini, acara yang sama mungkin akan sedikit berbeda, atau dalam beberapa kasus, akan ada versi bonus.

Tindakan ini membantu kami memahami mana yang benar-benar diminati para pemain. Apakah pemain jadi lebih sering bermain? Apakah progres jadi bisa ditambah? Apakah lebih seru?

Tanpa pengujian seperti ini, kami hanya bisa menerka. Dengannya, kami bisa mengambil keputusan berdasarkan perilaku pemain yang sebenarnya. Jika ada yang berhasil memberikan pengaruh positif yang kuat, kami akan lebih sering mengadakannya atau malah menjadikannya permanen. Kami tahu para Chief suka bertukar informasi dengan rekan klannya, dan kamu mungkin akan mendapati acara yang diikuti setiap pemain tidak persis sama. Ini lumrah terjadi selama proses pengujian seperti ini.

Skala pengujian ini kecil, jadi hanya beberapa pemain yang mendapati versi yang sedikit berbeda. Jika kamu salah satu dari mereka, tidak akan ada yang terasa aneh kok. Terlepas kamu bisa atau tidak bisa berpartisipasi dalam acara, atau bisa mengikutinya meski dengan cara yang sedikit berbeda, kamu tak perlu pusing. Kami akan memberitahukan hasil pengujian ini saat sudah memungkinkan.

Terima kasih sudah setia bermain game kami, menyuarakan pendapat ketika ada yang terasa aneh, serta membantu kami meningkatkan kualitas Clash tiap bulannya. Siapa pun kamu, baik pemain yang levelnya sudah maksimal maupun yang baru saja mendirikan tembok pertamanya, kamu adalah bagian yang membuat game ini terus hidup.

Salam Clash!