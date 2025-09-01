Pesta belum usai! Para Goblin menggali tanah demi mencari Emas, tapi yang mereka temukan justru Pahlawan absurd di bawah Desa! Bersiaplah untuk Musim Mash-A-Rama yang heboh! Pesta lanjutan masih berlangsung!

1–9 September: Taklukkan Tantangan "Teror Bor" untuk meraih hadiah!

1–11 September: Liga Perang Klan telah kembali! Ayo berperang demi meraih hadiah dan kejayaan!

1–30 September: Tiket Emas hadir bersama Kostum Pangeran Minion yang bikin meleleh—Pangeran Lava!

1–30 September: Tukang Goblin malas turun ke bawah tanah. Dia lebih suka bantu-bantu di sekitar Desa ... asalkan dibayar dengan Permata.

3–30 September: Latar Mash-A-Rama telah hadir! Dengan ukuran 2x lebih besar dan tampilan bangunan luar yang dirombak, Latar bawah tanah ini siap mengguncang sanubari!

5–30 September: Kostum Mash-A-Rama mulai tersedia di Toko. Makhluk bawah tanah ini adalah hasil persilangan absurd antara Peleton dan Pahlawan! Ada Raja Tentakel, P.E.Q.Q.A, Wali Ivan, dan Jawara Yeti. Jangan lewatkan semuanya!

9–16 September: Acara Gegap Gempita pilihan pemain! Peleton Super yang mendapat suara terbanyak dalam Jajak Pendapat Super di komunitas akan hadir di Acara Gegap Gempita unik ini. Beli Tiket Acara dan raih cukup medali untuk membuka Dekorasi Super 3x3—Sketsa Pemanggil!

15 September: Kosmetik Permainan Papan RPG kembali ke Toko, salah satunya Latar Legendaris "Clash of Dragons"!

17–20 September: 4x Bonus Bintang—lebih banyak sumber daya, lebih banyak hadiah, lebih banyak alasan untuk bertempur!

22–28 September: Permainan Klan kembali! Manfaatkan Diskon Peleton Super untuk menyelesaikan tugas.

22–28 September: Diskon Peleton Super 99%—menyelesaikan tugas Permainan Klan akan jadi lebih mudah!