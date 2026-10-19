Hai, Chief!

Terima kasih atas masukan kalian semua tentang antarmuka yang baru. Kami sudah membaca komentar kalian, dan kami ingin membahas beberapa pertanyaan dan keluhan yang kalian ajukan.

Kami mendengarkan, dan kami akan menyampaikan pendapat tentang beberapa topik yang sering dibicarakan.

Balai Kota di kiri atas : Kami dengar kalian bertanya-tanya kenapa ini ada di situ. Kami punya rencana sendiri untuk pojok khusus kustomisasi pemain pada waktu yang akan datang. Kami akan bagikan lebih banyak info nanti.

Kustomisasi antarmuka: Seperti yang sudah kami sampaikan, ini adalah sesuatu yang sedang kami ulik. Kami akan sampaikan info selengkapnya jika sudah ada.

Bilah XP menghilang. Bukannya menghilang. Bilah ini dipindahkan ke Profil bersama dengan semua statistik pribadimu.

Penyesuaian: Kami paham kenapa kamu ingin lebih banyak opsi penyesuaian yang lebih pas untuk perangkatmu, dan kami sedang menyelidikinya.

Saran tukang: Kami paham kalau tab tukang yang baru membawa perbedaan besar. Kami mengikuti masukan kalian, karena fitur ini selalu dipakai sebelum membuat perubahan yang lebih besar dalam permainan.

Tombol toko: Ketika pembaruan dirilis, kami menemukan bug mengganggu yang menyebabkan notifikasi "GRATIS" muncul di toko meski tidak ada item gratis. Sementara kami memperbaikinya, kami menambahkan Panekuk Energi di toko, kemudian merilis perbaikan pada saat pemeliharaan esok harinya. Ini merupakan ketidaksengajaan. Kami tidak berencana menampilkan notifikasi Toko dengan pembaruan ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk tata letak baru Toko, kini bangunan memiliki ruang sendiri yang terpisah dari item toko. Artinya, kamu bisa langsung mengakses bangunan, dan kamu hanya perlu mengunjungi Toko jika ingin melihat item yang dijual.

Filter direset tiap sesi: Kami sedang mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami setuju bahwa filter ini lebih baik bagi pemain jika tidak direset tiap kali game ditutup.

Ketukan ekstra untuk mengakses tombol utama: Kami paham bahwa langkah ekstra yang diperlukan untuk meminta peleton Kastel Klan, beralih akun, membuka Editor Tata Letak, dan mencari Pembalasan bisa membuat frustrasi. Kami meninjau tiap tindakan ini secara terpisah. Untuk permintaan peleton dan pengalihan akun, kami sedang mempertimbangkan perubahan yang lebih luas terhadap cara kerjanya. Peningkatan lain bisa dilakukan dengan lebih praktis, misalnya membuat Pembalasan lebih mudah ditemukan saat tersedia. Kami juga mengamati bagaimana perubahan ini memengaruhi berbagai gaya bermain.

Langkah selanjutnya

Kami akan terus membaca masukan seiring kalian berinteraksi dengan antarmuka yang baru. Teruslah menyampaikan pendapat kalian, terutama dengan contoh yang spesifik. Tangkapan layar dan detail tentang hal yang berusaha dilakukan serta tempat terjadinya masalah dapat membantu kami memahami pengalaman kalian dan peningkatan apa yang diperlukan.

Terima kasih sudah membantu kami membuat Clash jadi lebih baik, Chief.

Salam Clash!