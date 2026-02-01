Para Pahlawan Legendaris bertarung demi kehormatan, kejayaan, dan Gulungan Darma yang berharga. Mari semarakkan perayaan Imlek dan bertempur dengan penuh kebanggaan di Musim Tahun Kuda Api. Ini adalah perjalanan yang tak boleh dilewatkan!

1⁠–28 Februari: Tiket Emas—Perkuat Desa dengan fasilitas bonus, item, dan buka juga Kostum Pahlawan Jawara Merah.

1–11 Februari: Liga Perang Klan dimulai—Susun strategi jitu dan bertempur dengan penuh kebanggaan demi Klan!

3–28 Februari: Latar Tahun Kuda Api—Bawa Desamu terbang tinggi ke langit! Istana megah di atas awan ini dihiasi dengan patung-patung kuda api!

5–28 Februari: Kostum Pahlawan Tahun Kuda Api—Saatnya petualangan dimulai! Kostum Pahlawan Tahun Kuda Api mulai tersedia di Toko.

6–13 Februari: Papan Peringkat Level Tantangan Baru—Taklukkan Level Tantangan Sayembara Awan dan ukir namamu di papan peringkat tantangan terbaru ini!

9–26 Februari: Acara Medali Klan Pahlawan Darma—Raih Gulungan Darma dalam pertempuran untuk membuka hadiah menarik dari jalan acara dan Peralatan baru dari Toko Pedagang!

16–19 Februari: Acara 2x Bonus Bintang—Raih rampasan dua kali lipat dengan Bonus Bintang selama acara ini. Inilah saat terbaik untuk menunjukkan kemampuanmu di medan tempur!

22–28 Februari: Permainan Klan dan Diskon Peleton Super—Selesaikan tugas tanpa pusing dengan diskon 99% untuk Peleton Super dan raih setumpuk hadiah di Permainan Klan!