Halo, Chief!

Kamu pasti sudah melihat pangkalan mereka. Sekarang sapa Chiefnya! Mulai 1 Desember, kami memperkenalkan grup Obrolan Global yang mempersatukan para pemain dari delapan klan yang bersaing dalam grup Liga Perang Klan yang sama.

Beri selamat atas serangan hebat, tukar tayangan, atau tanyakan dengan sopan apakah penghancur desamu tidurnya nyenyak semalam. Tiada yang bisa membuat para Chief jadi lebih akrab selain dari saling menghancurkan hasil kerja yang lain.

Bagaimana cara bergabung?

Begitu pencarian lawan CWL selesai, yang memenuhi syarat di lini pemain CWL dari delapan klan akan menerima undangan ke grup obrolan privat "Liga Perang Klan" di bagian atas layar utamanya. Jika melewatkan undangan, atau batal tanpa disengaja, undangan akan muncul di saran grup obrolan, yang dapat diakses dengan mengetuk tombol beranda Obrolan Global.

Gabung atau tidak, itu keputusanmu. Terima, tolak, atau biarkan undangannya, dan jika bergabung, kamu boleh keluar kapan pun.

Siapa yang boleh ikut?

Setiap grup dapat berisi hingga 400 pemain dari delapan klan yang bersaing, dengan beberapa aturan dasar:

Hanya pemain yang memenuhi syarat di lini pemain CWL setelah pencarian lawan selesai yang dapat bergabung. Bergabung dengan klan setelah pencarian lawan tidak akan memberikan akses.

Grup ini privat, tidak akan keluar saat dicari, dan tidak membolehkan anggotanya mengundang orang lain masuk.

Jika kamu meninggalkan klan saat CWL, kamu juga akan keluar dari grup obrolannya. Semua undangan yang menunggu konfirmasi akan hilang.

Pemain berusia muda tidak akan menerima undangan atau pun punya akses ke grup-grup ini.

Apa yang bisa dilakukan dalam grup?

Mengobrol dengan lawan, berbagi tayangan, tata letak pangkalan, dan Formasi Tentara, atau coba ikut Tantangan Teman bersama. Kamu juga bisa minta kiat dari Chief yang memberimu serangan bintang tiga. Tentunya sesudah kamu selesai melongo menonton tayangan ulang.

Semua setelan grup terkunci otomatis, dan grup obrolan CWL menggunakan pengaman Obrolan Global biasa, termasuk pelaporan pemain. Fitur terjemah otomatis juga dapat digunakan di grup ini.

Saling canda boleh saja, tetapi jaga kesopanan dan ingat bahwa Chief sejati hanya menyerang di medan pertempuran.

Berapa lama grup terbuka?

Grup akan tersedia sepanjang CWL hingga 14 hari setelah musim CWL berakhir, memberimu kesempatan untuk saling bertukar GG terakhir sebelum grup ditutup. Atau untuk akhirnya mengakui, iya, serangan tadi boleh juga.

Kami ingin memfasilitasi pertemuan antar Chief lewat kegiatan yang sudah dilakukan di Clash. CWL memberimu delapan klan, satu persaingan yang sama, dan bahan obrolan yang melimpah. Siapa tahu? Rivalmu berikutnya bakal jadi teman barumu. Teman yang tetap akan kamu beri serangan tiga bintang.

Salam Clash!