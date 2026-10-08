Ada yang kehilangan liontin .... Kini, ada portal-portal yang mencabik-cabik Desa Asal, Eliksir Edan tumpah di mana-mana, dan Tukang Dedemit yang sangat stres terjebak di sisi alam semesta yang keliru.

Selamat datang di Acara Medali Portal Panik! Kumpulkan Eliksir Edan dalam pertempuran, isi air mancur Tukang Dedemit, dan habiskan Medali Vorteks sebelum portal tertutup untuk selamanya.

Aku Juga Mau Ikut!

Acara Medali Portal Panik tersedia bagi pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai: 8 Oktober pukul 08.00 UTC

Acara berakhir: 25 Oktober pukul 08.00 UTC

Setelah acara berakhir, kamu masih dapat mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara selama dua hari lagi, yaitu hingga 27 Oktober pukul 08.00 UTC. Jangan keluar dari portal sebelum kamu menghabiskan semuanya!

Sumber Daya Acara

Eliksir Edan: Dikumpulkan dalam pertempuran Desa Asal dan dituangkan langsung ke dalam Air Mancur Eliksir Edan. Makin banyak yang kamu bersihkan, makin cepat lajumu di Jalan Acara.

Medali Vorteks: Didapatkan dengan meraih progres di Jalan Acara. Belanjakan medali di Toko Pedagang untuk mendapatkan berbagai hadiah keren yang mencakup Peralatan Epik baru, Liontin Portal.

Peralatan Epik Pangeran Minion Baru: Liontin Portal

Liontin yang menyatukan berbagai dunia. Pangeran Minion membuka celah kosmik yang memanggil kembali dirinya serta peleton dan Pahlawan teman di sekitarnya ke barisan tentaramu, siap untuk dikerahkan ulang di mana saja di medan tempur.

Memanggil kembali peleton dan Pahlawan bersahabat dalam radius portal hingga batas Kapasitas Pemanggilan

Unit yang dikerahkan kembali akan muncul dalam kondisi pulih sebagian dan mendapatkan peningkatan kecepatan sementara

Pangeran Minion langsung pulih setiap kali portal aktif

Jika Pangeran Minion akan menerima kerusakan fatal, portal aktif secara otomatis dan menyelamatkannya

Peningkatan menambah radius portal, Kapasitas Pemanggil, pemulihan, dan durasi peningkatan kecepatan

Tidak memengaruhi Mesin Pengepungan

Pelaju Acara: Mulai tanggal 20 Oktober pukul 08.00 UTC hingga 25 Oktober pukul 08.00 UTC, Liontin Portal akan ditingkatkan ke level maksimum selama lima hari sehingga kamu bisa mencobanya dengan kekuatan penuh sebelum acara berakhir. Pelaju tersedia di Balai Kota level 9 ke atas.

Peleton Sementara Clash-O-Ween Kembali!

Para tamu setia musim seram ini kini merangkak keluar dari celah dimensi menuju Jalan Acara, dipimpin oleh satu wajah yang benar-benar baru.

Pelempar Totem: Paling baru dan paling tidak bisa memberi ampun. Kerusakan per detik yang tinggi dengan jangkauan 6 petak terhadap target darat apa pun. Serangan pertamanya, serta setiap serangan keempat setelahnya, melontarkan totem terkutuk alih-alih batu; serangan ini melumpuhkan pertahanan di sekitar dan menjatuhkan Totem Mungil statis yang menyerap serangan hingga hancur dengan sendirinya.

Balon Lava: Balon dan Anjing Lava bersatu. Memprioritaskan Pertahanan Udara, menebar bom dalam perjalanan menuju target, serta memunculkan Anak Balon Lava saat menghantam target. Saat hancur, unit ini meledak dan menimbulkan kerusakan area yang besar serta meninggalkan lebih banyak lagi Anak Balon Lava.

Nenek Golem: Tekad sekeras batu, sihir gelap, tak sabar menghadapi pertahanan musuh. Menargetkan pertahanan darat, memanggil gelombang Jerangkong secara terus-menerus saat bergerak, dan pecah menjadi Si Bongsor saat dihancurkan.

Hantu Royale: kerusakan dahsyat, nyawa tipis, dan dendam yang membara. Tembok tak bisa menahannya, dia tidak dapat ditarget selama 12 detik pertama setelah dikerahkan, dan serangannya memperlambat apa pun yang dia hantam.

Jerangkong Raksasa: Tulang besar, bom lebih besar. Menarget pertahanan lawan, mampu menahan serangan bertubi-tubi, dan meledak untuk menghasilkan kerusakan area yang sangat besar saat tumbang.

Buka semua peleton sementara yang seru sekaligus seram ini melalui Jalan Acara.

Bangunan Acara: Air Mancur Eliksir Edan

Air mancur Tukang Dedemit menjadi tempat pembuangan bagi semua Eliksir Edan yang bocor. Isi sampai penuh dan dia bisa pulang. Sepertinya begitu.

Mengumpulkan Eliksir Edan yang kamu bawa dari pertempuran

Memberimu akses ke Jalan Acara

Membantu membuka hadiah lebih cepat

Toko Pedagang

Dapatkan Medali Vorteks melalui Jalan Acara, lalu belanjakan di toko yang persediaannya begitu melimpah hingga sepadan dengan kekacauan yang ditimbulkannya. Kamu bahkan bisa membuka Liontin Portal, Peralatan Epik terbaru untuk Pangeran Minion!

Peralatan Epik untuk Raja Barbar, Ratu Pemanah, Wali Besar, Jawara Royale, dan Pangeran Minion

Dekorasi terkutuk seperti Kolektor Koin dan Tongkat Portal

Barang Sihir: Kitab, Rune, Sekop Penghalang, dan Cincin Tembok

Ramuan: Tukang, Kekuatan, Riset, Hewan, Sumber Daya, Menara Jam

Mineral: Astral, Gemilang, dan Berkilau

Eliksir, Emas, dan Eliksir Hitam dalam jumlah besar

Serta masih banyak lagi lainnya dari dimensi lain!

Tiket Acara

Buka Tiket Acara untuk mendapatkan hadiah ekstra dan progres lebih cepat di Jalan Acara.

Isi air mancur, ambil liontin, dan kirim kembali Tukang Dedemit pulang ke alam semestanya sebelum dia merasa betah. Toko akan tutup pada tanggal 27 Oktober! Belanjakan Medali Vorteks selagi portal masih terbuka.

Salam Clash!