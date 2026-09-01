Hadirin sekalian dan para Chief di setiap Balai Kota, John Cena telah menghilang dan bersembunyi. Basisnya ada di suatu tempat, tersembunyi di depan mata, tetapi tak seorang pun bisa melihatnya. Cody Rhodes tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia mengerahkan semua orang, meminta bantuan yang bisa didapat, dan dia juga memanggil kalian. Kalian semua. Jutaan Chief vs. satu Superstar yang hilang. "WWE: Pencarian John Cena!" telah hadir. Kamu bisa melihatnya?

Tanggal 1–30 September: Kostum Pahlawan dan Latar WWE - Enam Superstar WWE masuk ke ring bersama Pahlawanmu, dan brankas Money in the Bank juga diantar ke Desamu. Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane, dan American Badass Undertaker hadir sebagai Kostum Pahlawan seharga 9,99 USD, Jey Uso tersedia melalui Tiket Emas, dan Latar Money in the Bank XL melengkapi kolaborasi ini. Semuanya merupakan penawaran satu kali. Artinya: begitu "WWE: Pencarian John Cena!" berakhir pada tanggal 1 Oktober, para Superstar ini akan berkemas dan meninggalkan ring untuk selamanya. Tidak ada tayangan ulang, tidak ada kesempatan kedua; kostum ini tidak akan kembali. Sampai kapan pun. Jika kamu menginginkan sosok legenda di Desamu, inilah satu-satunya kesempatan.

Tanggal 1–30 September: Tantangan John Cena - Untuk menjadi legenda, kamu harus mengalahkan legenda lain! Raih Kontrak Penantang dari Peti acara spesial di sepanjang musim untuk peluang menyerang basis Superstar yang tak terlihat! Setiap Kontrak memberimu akses tantangan selama 24 jam dan kesempatan untuk mendapatkan dekorasi Seruan Cody! Kamu hanya perlu meraih 2 bintang untuk mendapatkan dekorasi tersebut, tetapi pemain yang paling cepat menyelesaikan tantangan akan masuk ke papan peringkat global. Selain itu, ada hadiah istimewa bagi para juara!

Tanggal 1–30 September: Peti WWE - Sepanjang bulan, Peti WWE tidak hanya akan muncul dari Serbuan Money in the Bank dan Ledakan Peralatan WWE, tetapi juga dari sumber lain. Dalam Peti WWE, kamu akan menemukan beragam rampasan, termasuk tapi tidak terbatas pada: Mineral, Kudapan Ajaib, Medali Acara, dekorasi WWE, Peralatan Epik Pahlawan Aksi, kostum Tiket Emas lama, serta Kontrak Penantang yang diperlukan untuk menemukan basis John Cena. Tanpa Kontrak, jangan harap ada kesempatan merebut gelar!

Tanggal 1–30 September: Tiket Emas - Dapatkan berbagai hadiah, percepat progres, dan klaim Kostum Pahlawan eksklusif musim ini: Jey Uso (Pangeran Minion)! Feelin' Ucey?! Kamu harus mengalahkan legenda lain untuk menjadi legenda, dan sang penumpas raja ini sukses menendang salah satu legenda terbesar keluar dari ring di Royal Rumble! UCE!

Tanggal 1–30 September: Peleton Sementara - Empat peleton sementara hadir dalam rotasi sepanjang bulan yang diambil dari Opsi Pertempuran, jalan Acara Medali, dan Kamp Tentara WWE.

Yeti Undertaker - Kontestan baru: Yeti Undertaker perlu kapasitas sebesar 80, menargetkan pertahanan, memberikan kerusakan 5x lipat terhadap tembok, bangkit kembali dua kali setelah kalah (masing-masing disertai empat Jerangkong Kegelapan). Kesehatannya juga meningkat hingga 50% dan dia 60% lebih murka saat tentara di sekitarnya gugur.

K.A.N.E - Si "Big Red Machine": Kane perlu kapasitas sebesar 75 dan bertarung seperti P.E.K.K.A. Dia diciptakan untuk menerobos pertahanan lawan seolah-olah pertahanan itu tidak ada sama sekali.

Yeeter - Tak pernah bergulat sendiri: Yeeter memerlukan kapasitas sebesar 45 dan mengawali setiap pertarungan dengan empat anggota Tag Team Tribal di sisinya, lalu beralih menggunakan tombaknya sendiri setelah tugas tim tersebut selesai.

Raksasa Kolosal - Persis seperti namanya: Raksasa Kolosal memerlukan kapasitas sebesar 50, memiliki nyawa dan kerusakan sekitar sepuluh kali lipat dari Raksasa biasa, sama sekali tidak terpengaruh oleh Jebakan Pegas, serta menjadi makin murka saat sisa nyawanya di bawah separuh.

Tanggal 1–6 September: Opsi Pertempuran - Saat mencapai persentase penghancuran tertentu, sebuah pilihan akan muncul di tengah pertempuran. Kamu bisa memilih untuk mengamankan kemenangan dengan tambahan Emas (sangat berguna untuk memajukan progres Serbuan Klan) atau justru mendatangkan salah satu dari 4 peleton WWE.

Tanggal 1–11 September: Liga Perang Klan - Waktunya acara utama. Berperang melawan tujuh Klan lainnya dalam format 15v15 atau 30v30, tanpa gangguan pihak luar maupun intervensi, hanya Klanmu melawan mereka demi kejayaan dan rampasan keren!

Tanggal 1–5 September: Serbuan Klan Money in the Bank - Penjarahan abad terbesar ini! Bersama Klan, kumpulkan Emas dari pertempuran Desa Asal, serangan Pemain Tunggal, pengumpul sumber daya, serta Gerobak Rampasan untuk mengisi penyimpanan dan mengontribusikan Berlian! Selesaikan jalan hadiah bersama Klan dan dekorasi Sabuk Juara akan menjadi milikmu. Kamu juga bisa mengambil sejumlah peti WWE di sepanjang jalan hadiah. Hari terakhir menghadirkan Pelaju Serbuan Klan, dan tanggal 6 September merupakan masa tenggang khusus untuk mengklaim hadiah. Jadi, pastikan kamu mengambilnya sebelum waktu habis.

Tanggal 1–30 September: Stiker Obrolan Global WWE - Tiga stiker WWE x Clash baru tersedia di Obrolan Global selama satu bulan. Mari bersulang untuk stiker bola sepak yang masa kontraknya sudah selesai!

Tanggal 2–30 September: Latar Money in the Bank - Takdir dipertaruhkan! Seorang Superstar harus berani berjuang demi selangkah lebih dekat menuju gelar juara. Kejayaan. Berwarna. Hijau! Set latar XL yang berlokasi jauh di dalam brankas Goblin.

Tanggal 3–30 September: Kostum Pahlawan: Cody Rhodes (Raja Barbar) - Dia membangun kerajaannya untuk menghancurkan kerajaan lain! Si mimpi buruk Amerika ini akan melakukan segala cara untuk mengakhiri rezim John Cena sebagai Clasher terbaik dari lini WWE.

Tanggal 5–30 September: Kostum Pahlawan: Alexa Bliss (Ratu Pemanah) - Dengan tinggi lima kaki dan amarah yang meluap, petarung bengis ini tidak memberikan celah kebahagiaan sedikit pun bagi lawan-lawannya.

Tanggal 6–9 September: Kamp Tentara Kawan atau Lawan - Para Superstar bergabung ke Kamp Tentaramu dan menyiapkan ring. Tiap warna memiliki arti yang berbeda, tergantung dari sisi mana kamu menyerang. Superstar ring merah membantumu saat bertahan dan melawanmu saat menyerang. Superstar ring biru membantu lawan dalam pertahanan dan membantumu saat menyerang. Baca dengan teliti, Chief.

Tanggal 7–30 September: Kostum Pahlawan: Iyo Sky (Jawara Royale) - Saksikan kehebatannya! Si genius ini terbang tinggi di jajaran WWE, merebut koper, dan menyabet gelar juara dengan mudah!

Tanggal 8–30 September: Kostum Pahlawan: Kane (Adipati Naga) - Terbakar oleh kobaran api Undertaker yang dahsyat, petarung dari neraka ini telah bangkit dari abu dan meloloskan diri dari kurungan untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya!

Tanggal 9–22 September: Ledakan Peralatan WWE - Dapatkan Tiket Tag dalam pertempuran Desa Asal untuk membuka hadiah, peleton, dan Medali Juara. Datangkan lebih banyak peleton atau dapatkan medali tambahan saat kamu menghancurkan markas musuh! Gunakan Medali Juara di Toko Pedagang, dan biarkan Kekuatan Persahabatan yang mengurus sisanya.

Tanggal 9–22 September: Opsi Pertempuran #2 - Kembali untuk ronde kedua, dan kali ini ada pertarungan tiga arah: capai persentase penghancuran yang ditentukan, lalu pilih antara peleton WWE, sumber daya (Emas, Eliksir, atau Eliksir Hitam), atau tumpukan besar mata uang Ledakan Peralatan.

Tanggal 10–30 September: Kostum Pahlawan: American Badass Undertaker (Wali Besar) - Dia mengubah lawan menjadi debu dan menguasai The Attitude Era! Kalau berani menghalangi Undertaker, kalian bisa menyesal.

September 12–14: Pelaju Pengumpul Sumber Daya - Produksi Pengumpul Emas, Eliksir, dan Eliksir Hitam berjalan 4x lebih cepat selama 48 jam untuk semua pemain di Balai Kota 8 ke atas. Penuhi penyimpananmu selagi ada kesempatan!

Tanggal 15 September: Kosmetik Mash-A-Rama Kembali - Set Mash-A-Rama kembali hadir di Toko secara permanen: Raja Tentakel, P.E.Q.Q.A, Wali Ivan, Jawara Yeti, dan Pangeran Lava, serta latar Mash-A-Rama legendaris beserta mesin tambang bawah tanah raksasa. Legenda gulat di permukaan tanah, kolaborasi edan di bawah tanah.

Tanggal 16–21: Pelaju Peralatan - Seluruh Peralatan Pahlawan akan mencapai level maksimum selama lima hari bagi pemain Balai Kota 8 ke atas. Semua yang sudah lama ingin kamu tingkatkan kini siap jadi bintang utama!

Tanggal 22–28 September: Permainan Klan - Kerahkan seluruh deretan peletonmu. Selesaikan tantangan, raih poin, klaim jalan hadiah bersama Klanmu.

Tanggal 26–28 September: Pelaju Pengumpul Sumber Daya - Satu putaran 48 jam lagi dengan pengumpul 4x sebelum musim berakhir.

Tanggal 28–30: Kamp Tentara Kawan atau Lawan - Ring dipasang lagi untuk satu pertunjukan terakhir. Aturannya masih sama, warnanya masih bikin bingung, dan ini kesempatan terakhir untuk salah pilih!

Cody masih mencari, Chief. Begitu juga kami. Ayo keluar dan temukan John Cena!

Salam Clash!