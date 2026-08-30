Halo, Chief, ada pembaruan yang bakal hadir nih! Di pembaruan ini, akan ada level Hewan dan Buster Super baru untuk Balai Kota 18, perubahan untuk Chief baru dan yang kembali, layar baru untuk menandai berakhirnya pertempuran, penyesuaian modifikasi Liga Perang Klan, serta beberapa peningkatan kualitas hidup dan perbaikan bug. Berikut semua yang perlu kamu ketahui sebelum mengunduh pembaruan

Level Hewan Baru (BK18)

Tenggiling: Level 11-15

Level Buster Super Baru (BK18)

Pondok Tukang

Monolit

Perubahan untuk Chief yang Baru dan yang Kembali

Kami akan menghentikan Tiket Pemula. Saat ini, kamu masih bisa menggunakannya untuk menyelesaikan progresmu. Sebagai gantinya, Tantangan Musim kini dimulai di Balai Kota 3, jadi Chief baru bisa belajar dengan lebih baik serta menikmati persebaran hadiah yang lebih menarik dari awal.

Tiket Emas kini bisa dibeli mulai dari Balai Kota 3.

Hadiah Tiket Musim dan Tiket Emas akan disesuaikan berdasarkan level Balai Kotamu.

Layar Baru untuk Menandai Berakhirnya Pertempuran

Layar yang ditampilkan saat pertempuran berakhir punya tampilan baru! Layar ini dirombak total dengan tata letak baru, bendera kemenangan baru, serta detail yang lebih jelas tentang rampasan dan hadiah bonusmu. Berlaku untuk semua pertempuran Desa Asal.

Perubahan Lain

Penyesuaian Modifikasi Pertempuran Liga Perang Klan:

Modifikasi Pertempuran di liga teratas kini ditambah sesuai intensi awal seiring progresmu dalam menaiki tangga peringkatnya.

Liga Modifikasi Lama Modifikasi Baru Titan I Legenda I Legenda II Titan II Legenda II Legenda III Titan III Legenda II Legenda III

Modifikasi liga Legenda tidak berubah.

Nenek Puing dan Kesatria Puing

Kesatria Puing kini tidak lagi kehilangan kesehatan seiring waktu.

Nenek Puing kini dapat memanggil hingga 10 Kesatria Puing (dari sebelumnya 8).

Perubahan Kualitas Hidup

Cincin Tembok tidak lagi memerlukan Tukang gratis.

Mantra Pembangkit kini dapat langsung dikerahkan ke ikon Pahlawan yang tumbang. Cukup pilih mantra dan ketuk ikon berpendar dari Pahlawan yang tumbang untuk membangkitkannya langsung dari titik itu.

Perjalanan Pahlawan kini menyertakan tugas alternatif bagi pemain yang tidak memiliki Peralatan Epik yang diminta tugas. Tugas alternatif ini akan menggunakan Peralatan Umum default untuk Pahlawan yang sama.

Kamu sekarang bisa menonaktifkan sepenuhnya tombol Percepatan Waktu lewat Setelan Lanjutan.

Adanya kontribusi Emas ke Bank Ibu Kota tidak lagi menutup jendela. Jendela tetap terbuka dan menunjukkan total kontribusi klanmu yang dihitung secara langsung.

Perbaikan Bug

Masalah di mana Totem yang dikerahkan Mantra Totem dihitung menempati 20 Kapasitas alih-alih 1, yang menyebabkan Mahkota Hitam terisi dan batas pengerahan Panah Monolit habis lebih cepat kini telah diperbaiki.

Masalah di mana Mantra Anarki tidak muncul di permintaan Peleton Kastel Klan bagi pemain di Balai Kota lebih rendah kini telah diperbaiki.

Masalah di mana Lilin Panas mulai meleleh selama pengintaian alih-alih saat pertempuran dimulai kini telah diperbaiki.

Masalah di mana sejumlah titik Perjalanan Pahlawan tidak terbuka sebagai mestinya kini telah diperbaiki. Jika kamu terdampak masalah ini, hadiah yang kamu lewatkan kini menantimu. Cukup buka menu Perjalanan Pahlawan di Aula Pahlawan untuk mengklaimnya.

CATATAN: Kamu kini punya 7 hari untuk mengklaim hadiah. Jangan sampai terlewat! Kostum Pahlawan dikecualikan dan hadiah ini tidak akan hangus.

Masalah akibat bug tampilan di Perjalanan Pahlawan di mana bilah tugas muncul di titik yang tidak memiliki tugas kini telah diperbaiki. Tenang! Tidak ada tugas yang terlewat. Bug ini cuma visual.

Masalah yang menyebabkan peleton yang dipanggil kembali terkadang terjebak di atau di sekitar Tembok setelah pengerahan kembali.

Masalah yang menyebabkan Golem Meteor kehilangan efek dan penargetan Mantra Anarki saat terpisah, dilempar, atau bergabung.

Masalah terjangan Ransel Roket Adipati Naga yang terkadang aktif tanpa efek apinya atau berhenti terlalu cepat. Pelontar Api kini menembak dengan benar sesuai dengan arah hadap Adipati Naga.

Adipati Naga kini menyelesaikan terjangan Ransel Roket sebelum dia bisa dikalahkan. Artinya, terjangan tidak lagi langsung terhenti jika kebangkitan sementara dari Feniks berakhir saat Adipati Naga sedang menerjang.

Desamu Menantimu

Level Hewan dan Buster Super baru untuk BK18, awal yang lebih mudah untuk Chief baru dan yang kembali, layar baru untuk menandai berakhirnya pertempuran, Modifikasi Liga Perang Klan yang lebih besar, serta beberapa peningkatan kualitas hidup dan perbaikan bug—semua hadir pada bulan Agustus ini.

Salam Clash!