Episode Rekap Selesai. Episode Onsen? Kami pikirkan dulu.

Berdirilah tegak, Chief. Amarah Anime hadir Juni ini dan medan tempur akan mencapai klimaksnya. Cerita latar tragis para Pahlawan telah terbuka, siap menjadi kilas balik di tengah pertempuran. Mantra Anarki menguasai pikiran peleton seperti panggilan Titan Pelopor. Pertahanan melontarkan kartu, api, dan kue dengan nama jurus unik masing-masing. Di luar panel, Nenek Puing mematung dengan pose dramatis diiringi desiran angin.

Mari kita bahas semua yang makin mantap musim ini.

Perjalanan Pahlawan

Selamat Datang di Perjalanan Pahlawan! Ini adalah jalan hadiah baru yang menghadirkan hadiah, progres, dan keseruan baru dari level Pahlawan! Kamu bisa mendapat Peralatan Epik, Kostum Pahlawan eksklusif, Mineral, Sumber Daya, Barang Sihir, dan Tugas!

Kamu bisa menemukannya di Aula Pahlawan mulai dari Balai Kota 7.

Jalan hadiah Perjalanan Pahlawan terisi berdasarkan Level Hero kumulatif. Tiap level akan menambah satu poin di jalan hadiah, terlepas dari Pahlawan atau peningkatan. Membuka Pahlawan baru juga akan dihitung!

Jenis hadiah Perjalanan Pahlawan yang tersedia:

Peralatan Epik Setumpuk Peralatan Epik tersedia di jalan hadiah seperti Peralatan Epik didapat dari peti Jika kamu membuka titik Peralatan Epik, tetapi sudah memiliki semua yang tersedia di tumpukan hadiah, kamu akan mendapatkan hadiah alternatif berupa 50 Mineral Astral

Kostum Pahlawan baru eksklusif Versi selestial dari kostum dasar tiap Pahlawan

Sumber Daya Eliksir dan Eliksir Hitam

Barang Sihir dan Kudapan Ajaib Ramuan Pahlawan, Kitab Pahlawan, Ramuan Hewan, Rune Eliksir, Rune Eliksir Hitam, dan Sate Sakti

Mineral Berkilau, Bersinar, Astral



Tugas Pahlawan dan Peralatan

Seiring progres, kamu akan membuka tugas eksklusif

Untuk tiap tugas yang diselesaikan, kamu mendapat 3 peti mineral baru: Peti Berkilau, Peti Bersinar, dan Peti Astral

Jumlah mineral di tiap peti memiliki rentang yang ditentukan sesuai level Balai Kota

Pemain yang ditandai "tertinggal jauh" pada ekonomi Peralatan dan Mineral (pemain baru dan yang baru kembali) akan mendapat lebih banyak mineral dari peti untuk mengejar ketinggalan

Hadiah Perjalanan Pahlawan untuk pemain aktif:

Pemain aktif akan dipindahkan ke trek progres Perjalanan Pahlawan berdasarkan skor peningkatan Pahlawan kumulatif pada saat pembaruan.

Berikut yang akan terjadi selama migrasi:

Peralatan Epik Pemain akan mendapatkan Peralatan Epik baru yang sudah ditentukan levelnya jika belum membuka setidaknya peralatan sejumlah yang seharusnya "diselesaikan" di jalan hadiah saat migrasi Jika kamu sudah memiliki Peralatan Epik, tetapi levelnya lebih rendah dibandingkan yang trek bisa berikan kepadamu, beberapa peralatanmu yang sudah ada akan naik level secara otomatis untuk mempercepat progresmu

Kostum Pahlawan Baru Semua Kostum Pahlawan yang diselesaikan di jalan hadiah saat migrasi akan terbuka

Eliksir dan Eliksir Hitam Semua titik sumber daya yang diselesaikan akan memberikan hadiah hingga batas sesuai level Balai Kota Migrasi dapat membuat penyimpanan satu kali meluap jika jumlahnya melebihi batas saat ini

Barang Sihir dan Kudapan Ajaib Semua titik yang diselesaikan akan memberikan hadiah dengan batas pada Ramuan Pahlawan (4) dan Sate Sakti (6) Apa pun yang melebihi batas penyimpanan akan dipindahkan ke penyimpanan sementara

Mineral Berkilau, Bersinar, Astral Semua titik yang diselesaikan akan memberikan hadiah Migrasi dapat membuat penyimpanan satu kali meluap jika jumlahnya melebihi batas saat ini

Tugas Pahlawan dan Peralatan Tugas yang sudah selesai tidak akan dimigrasikan



Catatan untuk Harga Mineral

Kami mengerti nilai ekonomis Mineral kurang memuaskan sejak lama. Perjalanan Pahlawan ditujukan untuk mengatasi sebagian masalah tersebut dengan memberi pemain cara lain untuk mendapatkan Mineral dan menggunakan Peralatan, tetapi kami juga mengerti bahwa harga Mineral itu sendiri perlu diperhatikan.

Selama beberapa bulan ke depan, kami akan meninjau harga Mineral dan menyesuaikan nilai dengan cermat guna memberikan pengaturan jangka panjang yang sesuai. Selama periode ini, beberapa pemain untuk sementara mungkin akan menemukan perbedaan harga Mineral selagi kami mengevaluasi pengaturan yang tepat. Tujuannya agar pemain tidak mengalami perbedaan nilai secara permanen. Setelah kami yakin dengan arahnya, perubahan yang kami lakukan akan ditujukan untuk meningkatkan pengalaman Mineral bagi semua pemain sehingga peningkatan Peralatan lebih mudah diakses sekaligus menjaga agar progres jangka panjang tetap bermakna.

Kami akan terus memantau informasi yang diberikan data, beserta masukan darimu dan menyampaikan informasi selanjutnya setelah kami siap.

Peleton Baru: Nenek Puing

Nenek Puing adalah peleton unik yang menggunakan reruntuhan dari bangunan hancur untuk memanggil Kesatria Puing.

Alur Permainan Nenek Puing

Menarget reruntuhan terdekat setelah menghancurkan bangunan Catatan: Reruntuhan dinding hancur akan diabaikan

Bekerja pada reruntuhan selama 4 detik

Reruntuhan akan digunakan dan pemanggilan dimulai

Selama 2 detik setelah pemanggilan dimulai, Kesatria Puing akan muncul di depan Nenek Sihir Catatan: Meski Nenek Puing tumbang selama pemanggilan berlangsung, Kesatria Puing akan tetap muncul

Animasinya akan terus berjalan selama 2 detik sebelum dia mulai bergerak lagi

Nenek Puing akan mencari reruntuhan terdekat dan mengulangi mantranya

Nenek Puing akan memanggil total sebanyak 8 Kesatria Puing. Setelah itu, dia akan menghilang.

Nenek Puing tidak memiliki serangan sehingga kerusakannya tidak akan muncul di layar info. Kotak Target bertuliskan "Reruntuhan".

Anomali reruntuhan

Karena tidak bisa melompati atau menyerang dinding, Nenek Sihir tidak akan menarget reruntuhan yang terhalang tembok

Jika tidak ada reruntuhan, Nenek Puing TIDAK akan menyerang bangunan terdekat; dia hanya akan berdiri diam. Meski saat diserang.

Nenek Puing mengabaikan reruntuhan yang tidak terlihat

Ketika bangunan dan tembok di sekitarnya hancur, Nenek Puing akan menilai ulang target dan beralih ke reruntuhan yang lebih dekat jika ada

Jika reruntuhan terdekat ada di sisi lain peta, dia akan menyeberangi peta untuk menghampirinya

Alur Permainan Kesatria Puing

Kesatria Puing adalah peleton jarak dekat tangguh dengan kecepatan pergerakan sedang, tubuh kekar, dan kerusakan/detik yang tinggi. Mereka memberikan kerusakan ekstra pada tembok. Setelah muncul, mereka akan langsung menyerang bangunan terdekat.

Detail Lebih Lanjut

Nenek Puing terbuka di BK16

Level 1 dan 2 pada BK16, level 3 pada BK17, level 4 pada BK18

Tiap level meningkatkan HP Nenek Puing dan level Kesatria Puing yang dipanggil

Peralatan Epik Ratu Pemanah Baru: Panah Monolit

Serangan jitu yang terinspirasi dari Monolit dan dirancang untuk menghabisi target bernilai tinggi dengan kekuatan dahsyat.

Kemampuan

Menembakkan panah kuat satu target yang memberi kerusakan berdasarkan HP maks. target

Penyesuaian

0–180 Kapasitas dikerahkan = 14% kerusakan HP maks.

181–250 Kapasitas dikerahkan = 10% kerusakan HP maks.

251+ Kapasitas dikerahkan = 5% kerusakan HP maks.

Efek Tambahan

Batas pengurangan kerusakan adalah 10%

Tidak terpengaruh oleh kerahan peleton atau bala bantuan

Peraturan Kapasitas

Ratu Pemanah dihitung dalam total Kapasitas yang dikerahkan

Tiap Pahlawan dihitung sebagai 25 Kapasitas

Mesin Pengepungan dihitung sebagai 1 Kapasitas

Tidak dihitung: Hewan, peleton Kastel Klan, unit pengerahan (misalnya Barak Pengepungan atau peralatan), mantra

Masukan dan Kustomisasi Visual

Proyektil berubah warna berdasarkan tingkat kerusakannya yang menunjukkan efektivitas terhadap target

Pemain dapat beralih antara visual Panah Monolit atau efek proyektil Kostum Pahlawan

Mantra Baru: Mantra Anarki

Mantra Anarki adalah mantra Eliksir Hitam yang membuat rekan peleton jadi anarkis hingga mengabaikan AI normal dan menyerbu pertahanan terdekat.

Alur Permainan Mantra Anarki

Taruh mantra di medan tempur; mantra ini mencakup radius 6 petak

Setiap peleton dalam radius tersebut, di darat dan udara, akan jadi anarkis selama hingga 17 detik

Saat terpengaruh, peleton langsung melupakan tindakan sebelumnya dan menarget ulang pertahanan terdekat, mengabaikan pilihan target normalnya

Mesin Pengepungan tak akan terpengaruh dan akan tetap melanjutkan perilaku normalnya

Saat mantra berakhir, peleton kembali ke AI normal dan prioritas targetnya

Tiap peleton terdampak hanya dapat diaktifkan satu kali tiap mantra digunakan. Selama waktu terbatas, mantra akan aktif kembali secara terus-menerus dalam radius selama waktu aktif (5 detik) sehingga peleton yang masuk radius pada tengah mantra juga terdampak.

Mantra ini tidak memberi kerusakan langsung, hanya membajak target

Tiap level hanya meningkatkan durasi anarkis. Tidak ada penyesuaian kerusakan.

Level Baru

Pembaruan ini juga menghadirkan Level baru untuk Bangunan dan Pahlawan tertentu

Monolit Level 5

Pondok Tukang Level 8

Pabrik Mantra Hitam Level 8

Barak Hitam Level 13

Buster Super untuk Busur X dan Katapel Tempur

Peningkatan Tembok yang tersisa

5 Level baru untuk Raja Barbar (Level 106-110), Ratu Pemanah (Levels 106-110), dan Wali Besar (Levels 81-85)

Obrolan Global Baru!

Chief, kalian meminta. Kami mendengar. Obrolan Global kembali hadir! Hampir tujuh tahun sejak kita berpisah dengannya pada 2019. Kami telah membuatnya ulang dari awal, lebih baik dan aman dari sebelumnya, dengan tiga cara untuk terhubung.

Tiga Level Obrolan:

Grup: untuk kawan-kawanmu

Dibuat oleh pemain

Publik, Khusus Undangan, atau Privat

Batas jumlah anggota: 800*

Grup dengan 600+ anggota dapat dikonversi menjadi Komunitas

Komunitas: untuk komunikasi lebih massal

Dibuat oleh pemain

Selalu publik

Riwayat pesan terbatas hingga 12 jam terakhir

Batas jumlah anggota: 50.000*

Alun-Alun Kota: Pusat segala kesibukan!

Alun-Alun Kota adalah tempat Clash hidup secara waktu nyata. Dari peluncuran besar, acara berlangsung, momen komunitas, sampai hadiah kejutan, segala kejadian ada di sini. Anggap saja seperti pasar desa: selalu sibuk, ramai, dan patut ditengok.

Selalu publik, selalu terlihat, tiap pemain ditambahkan secara otomatis

Pesan hanya dikirim oleh Duta: Kreator, Manajer Komunitas, dan Tamu Spesial. Penduduk desa lain hanya meramaikan melalui reaksi.

Perilisan Bertahap:

Kita akan memulai ini pelan-pelan.

Selama dua hari pertama, hanya Kreator yang bisa membuat grup.

Setelah itu, semua orang bisa menggunakan fitur ini

*Batas jumlah anggota dapat bertambah seiring waktu dan seiring kami memastikan semua berjalan lancar

Keselamatan Pemain:

Ruang obrolan besar merupakan tanggung jawab besar. Berikut fitur yang diterapkan demi keselamatan online kamu:

Tiap pesan obrolan dapat dilaporkan oleh pemain

Pemain tidak dapat membagikan tautan situs web

Pembatasan jumlah anti-spam akan diaktifkan

Komunitas akan selalu menerapkan opsi filter Ramah Keluarga

Pengingat Keamanan Akun:

Supercell tidak akan pernah meminta kode masuk, kata sandi, atau informasi pribadi. Waspadalah dengan siapa pun yang menawarkan Permata gratis, akun, atau meminta untuk melanjutkan percakapan di luar game. Jika ada yang terasa mencurigakan atau menjanjikan sesuatu di luar logika, segera laporkan dan hubungi Dukungan langsung melalui game. Lihat artikel ini untuk info lebih lanjut https://support.supercell.com/clash-of-clans/en/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

Tayangan Cepat Pertempuran Langsung

Setelah 120 detik berlalu saat seranganmu berlangsung, tombol Maju Cepat akan muncul. Ketuk tombol tersebut untuk mempercepat pertempuran hingga 4x kecepatan. Ketuk lagi untuk kembali ke kecepatan normal.

Fitur ini mirip dengan Maju cepat di tayangan, tetapi hanya memiliki dua opsi: kecepatan normal dan 4x. Fitur ini tersedia di jenis pertempuran tertentu di Desa Asal, Basis Tukang, dan Ibu Kota Klan.

Maju Cepat dirancang untuk momen yang hasilnya sudah jelas, tetapi masih ada waktu tersisa dalam pertempuran. Mungkin seluruh tentaramu sudah dihabisi kecuali satu Pemanah yang menyerang satu per satu bangunan sementara ada Busur X yang menunggunya mendekat. Kamu tahu betul hasil akhir dari serangan ini, tetapi bangunan ekstra ini masih penting; kamu bisa mendapat lebih banyak penghancuran, trofi, atau hasil lebih baik. Namun, menunggu bukanlah kegiatan yang menyenangkan.

Perubahan lain

Peningkatan Ibu Kota Klan:

Penjarah berkendara harus parkir. Pemain tidak lagi dapat mengikuti Penyerbuan Ibu Kota jika semua kondisi berikut terjadi:

Pemain belum menyerang dalam klan

Pemain bukan Senior, Wakil Pemimpin, atau Pemimpin

Pemain bergabung dengan klan setelah Penyerbuan Akhir Pekan dimulai

Klan bukan Khusus Undangan atau Tertutup

Bank Ibu Kota

Kamu sudah meningkatkan Ibu Kota Klan hingga maksimum. Semua bangunan, jebakan, tembok, distrik - sudah selesai. Selamat, Chief, kini ada masalah baru: Segunung Emas Ibu Kota yang tak tahu mau dihabiskan di mana.

Inilah gunanya Bank Ibu Kota.

Setelah Ibu Kota mencapai batas maksimum, tombol Bank akan menggantikan tombol tingkatkan di Aula Ibu Kota. Ketuk tombol ini, pilih Kontribusi, dan semua Emas Ibu Kotamu akan masuk ke total bersama klan. Seperti untuk donasi Ibu Kota lain, kamu akan mendapatkan Reputasi Ibu Kota. Ketika konten Ibu Kota Klan baru hadir, Bank akan dikosongkan dan siklus baru dimulai lagi.

Kami berharap dapat terus mengembangkan fitur ini, tapi kami tak bisa janji, Chief.

Penawaran Berantai

Format penawaran baru dirilis: Penawaran Berantai memungkinkanmu membuka satu per satu rentetan langkah penawaran waktu tertentu. Tiap penawaran dapat gratis, dibayar dengan Permata, atau dibayar dengan pembelian dalam aplikasi, dan kamu bisa mengaktifkan lebih dari satu Rantai bersamaan.

Temukan rantai aktif melalui kartu khusus di Toko. Ketuk kartu untuk membuka jendela Penawaran Berantai dan gulir untuk melihat langkah yang tersedia. Jendela menampilkan satu penghitung waktu mundur untuk seluruh rantai. Ketika waktu habis, rantai akan tertutup.

Perlu diketahui: Jika kamu mengembalikan langkah yang sudah dibeli, hanya langkah tersebut dan isinya yang akan dihapus. Progresmu yang lain pada rantai tersebut akan tetap ada.

Hadiah Pencapaian Liga Mode Peringkat

Kami menyeimbangkan ulang hadiah Permata untuk pencapaian Liga Mode Peringkat untuk menunjukkan progresmu lebih baik.

Perubahan Kualitas Hidup

Layar info Prospektor kini menampilkan Mineral saat ini sehingga mempermudahmu merencanakan peningkatan.

Urutan aktivasi peralatan ditetapkan dengan peralatan itu sendiri, bukan slotnya Misalnya: Jika ada Ransel Roket di Slot A dan Pelontar Api di Slot B, peralatan akan diaktifkan seperti jika Pelontar Api ada di Slot A dan Ransel Roket ada di Slot B.

Peningkatan Pemberitahuan - Kami membuat peningkatan pelacakan dan pengiriman pemberitahuan push di balik layar. Dengan ini, pemberitahuan yang muncul akan lebih relevan dan tepat waktu.

Putar lagu penutupnya, Chief.

Ada wujud baru para Pahlawan, trik baru pertahanan, dan Nenek Puing masih berpose. Nantikan terus, musim selanjutnya akan segera hadir.

←Bersambung