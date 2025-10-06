Kami melakukan sejumlah perubahan pada aspek pencarian lawan:

Perisai Sihir dan Perisai Legenda

Perisai kini telah dibersihkan dan dipoles, atau dalam kata lain, telah kami rombak! Ini dia penjabaran terkait Perisai Sihir dan Perisai Legenda:

Perisai Sihir akan melindungi sumber daya dari serangan di Pertempuran reguler.

Dapatkan Perisai Sihir 8 jam setelah Desamu diserang.

Menyerang tidak akan memengaruhi durasi Perisai, jadi jangan ragu untuk bertempur!

Perisai Sihir hanya berfungsi untuk Pertempuran reguler.

Kamu juga bisa membeli Perisai Sihir dari Toko.

Perisai Legenda: Kamu bisa melewatkan menyerang dan bertahan di Liga Legenda untuk jangka waktu tertentu.

Membeli dari Toko akan melewatkan menyerang dan bertahan di Liga Legenda.

Kamu tidak bisa melewatkan menyerang dan bertahan selama Hari Liga sedang berlangsung. Perisai Legenda hanya akan aktif di Hari Liga berikutnya.

Pembalasan

Kamu tak salah dengar! Fitur Pembalasan kembali dan jadi lebih baik! Di Pertempuran reguler, kamu bisa melakukan Pembalasan pada pemain yang menjarah sumber daya dalam jumlah besar milikmu dalam serangan. Cukup periksa Log Pertahanan dan pilih "Pembalasan" pada lawan sebelumnya untuk merebut kembali kehormatan ... dan rampasan! Kamu punya waktu 12 jam untuk melakukan Pembalasan setelah Desamu dijarah.