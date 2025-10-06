Pembaruan: Ayo Sambut Mode Peringkat!
Pertempuran reguler dan Pertempuran Mode Peringkat Kini Tiba!
Pencarian Lawan dibagi menjadi dua mode agar kamu bisa bertempur sesuai yang kamu inginkan! Uji kemampuanmu dan raih Trofi di Pertempuran Mode Peringkat atau nikmati pengalaman yang lebih kasual melalui Pertempuran reguler.
Mulai dari Balai Kota 2, pemain dapat ambil bagian di Pertempuran reguler:
Nikmati serangan bertubi-tubi, panen sumber daya, Acara seru, dan mencoba strategi tanpa takut kehilangan Trofi!
Mulai dari Balai Kota 7, pemain dapat ambil bagian dalam Pertempuran Mode Peringkat:
Gabung dalam Turnamen mingguan, ikuti naik dan turun dalam Liga berbasis performa, hadapi pemain dalam rentang Balai Kota dengan serangan terbatas. Terus raih progres di Pertempuran Mode Peringkat dan kamu akan sampai di Liga Legenda!
Perubahan Pencarian Lawan: Perombakan Perisai dan Pembalasan Kini Kembali
Kami melakukan sejumlah perubahan pada aspek pencarian lawan:
Perisai Sihir dan Perisai Legenda
Perisai kini telah dibersihkan dan dipoles, atau dalam kata lain, telah kami rombak! Ini dia penjabaran terkait Perisai Sihir dan Perisai Legenda:
Perisai Sihir akan melindungi sumber daya dari serangan di Pertempuran reguler.
Dapatkan Perisai Sihir 8 jam setelah Desamu diserang.
Menyerang tidak akan memengaruhi durasi Perisai, jadi jangan ragu untuk bertempur!
Perisai Sihir hanya berfungsi untuk Pertempuran reguler.
Kamu juga bisa membeli Perisai Sihir dari Toko.
Perisai Legenda: Kamu bisa melewatkan menyerang dan bertahan di Liga Legenda untuk jangka waktu tertentu.
Membeli dari Toko akan melewatkan menyerang dan bertahan di Liga Legenda.
Kamu tidak bisa melewatkan menyerang dan bertahan selama Hari Liga sedang berlangsung. Perisai Legenda hanya akan aktif di Hari Liga berikutnya.
Pembalasan
Kamu tak salah dengar! Fitur Pembalasan kembali dan jadi lebih baik! Di Pertempuran reguler, kamu bisa melakukan Pembalasan pada pemain yang menjarah sumber daya dalam jumlah besar milikmu dalam serangan. Cukup periksa Log Pertahanan dan pilih "Pembalasan" pada lawan sebelumnya untuk merebut kembali kehormatan ... dan rampasan! Kamu punya waktu 12 jam untuk melakukan Pembalasan setelah Desamu dijarah.
Desa yang kamu serang akan memiliki setidaknya jumlah sumber daya yang sama yang diambil darimu.
Bahkan Desa dengan Perisai Sihir dapat diserang melalui Serangan Balasan!
Serangan Balasan akan membawamu ke versi Pangkalan Bayangan dari Desa lawan. Dengan kata lain, kamu punya kesempatan untuk merebut kembali sumber daya milikmu tanpa menyerang mereka secara langsung!
Perubahan Mekanika Permainan
Level Senjata Balai Kota Disingkirkan (BK12–BK15)
Kami menemukan bahwa Peningkatan Senjata Balai Kota melambatkan pengalaman bermain di tingkat menengah. Dengan penyingkiran ini, kami harap progres bisa jadi lebih halus.
Senjata Balai Kota kini akan langsung ada di level maksimum. Peningkatan tak lagi diperlukan!
Peningkatan Senjata yang sedang berlangsung akan dibatalkan dan sumber daya tidak akan dikembalikan.
Perombakan: Jebakan Pegas
Boing-oing! Jebakan Pegas kini punya pegas baru!
Jeda pemicu di jebakan kini telah disingkirkan.
Jebakan Pegas kini menarget satu Peleton dengan Kapasitas Asrama terbesar dalam jangkauannya:
Peleton dengan kapasitas yang sama atau lebih rendah dari pada pegas akan terlempar.
Memukul mundur dan memberi kerusakan pada Peleton lebih besar yang tidak dapat terlempar.
Pahlawan dan Hewan akan menerima setengah kerusakan.
Jika Peleton tumbang, mereka akan terlempar dari pertempuran; jika tidak, cukup didorong mundur.
Jebakan Pegas tidak akan memberikan kerusakan ganda pada satu Peleton.
Level Jebakan Pegas baru (6–12)
Satu level ditambahkan per Balai Kota dimulai di Balai Kota 11.
Visual baru di level 7, 9, dan 11.
Perombakan Jebakan Pegas di Basis Tukang (kapasitas ditetapkan ke 4, dan level 5 ditambahkan).
Mode Sulit kini menjadi Mode Turnamen!
Mode Sulit kini disebut Mode Turnamen dan kami mengubah keseimbangannya menjadi:
Bangunan Pertahanan kini memiliki 20% Kerusakan/Detik ekstra
Pahlawan Bertahan kini memiliki 20% Kerusakan/Detik ekstra
Pahlawan Bertahan kini memiliki 20% HP ekstra
Pahlawan Penyerang kini memiliki 10% Kerusakan/Detik lebih rendah
Pahlawan Penyerang kini memiliki 10% HP lebih rendah
Peralatan Umum kini dikurangi 3 level (level maks. 15) dan Peralatan Epik dikurangi 6 level (level maks. 21)
Perubahan Keseimbangan
Tenggiling kini memberi efek kejut ke semua target termasuk Pahlawan dan Peleton Kastel Klan.
Peningkatan kecepatan dari Peralatan Obor Heroik kini juga aktif untuk Wali Besar.
Wali Besar kini punya kemungkinan kecil untuk mengikuti Upil Tengil milik Haciu.
Kerusakan Tungku bertahan kini berkurang, sehingga 1 Kutu Api level maksimum tidak akan lagi menumbangkan Penyembuh level maksimum.
Ekonomi dan Progres
Biaya Peningkatan dan Pengurangan Waktu
Sejumlah pengurangan di banyak level Balai Kota.
15 level Pahlawan kini dipindahkan dari Balai Kota 15 ke Balai Kota 14 untuk progres yang lebih merata: 5 level untuk Ratu Pemanah, Raja Barbar, dan Wali Besar.
Perombakan Besar Sistem Rampasan
Penalti Rampasan masih berlaku saat menyerang Balai Kota lebih rendah.
Baru: Bonus Rampasan kini ditambahkan saat menyerang Balai Kota dengan level lebih tinggi.
Penyesuaian Gerobak Rampasan
Gerobak Rampasan kini memberikan 10% sumber daya yang dirampas (sebelumnya 20%).
Kualitas Hidup
Deskripsi Balai Kota diperbarui agar jadi lebih jelas.
Pahlawan Basis Tukang kini menunjukkan bilah statistik kemampuan.
Pemburu kini menunjukkan kerusakan racun.
Peralatan Pahlawan kini diurutkan berdasarkan jenis dan urutan perilisan.
Pohon Clashmas kini menampilkan tahun perilisan.
Biaya Cincin Tembok kini diperbarui secara dinamis mengikuti perubahan harga.
Permainan Klan kini selalu menunjukkan:
8 Tugas Desa Asal.
4 Tugas Basis Tukang.
Tombol kini ditambahkan di "Setelan Lanjutan" untuk memberimu opsi menyembunyikan Penghalang dan Dekorasi pada Desa pemain lawan saat kamu menyerang. Penghalang dan Dekorasi akan hilang beberapa detik setelah serangan dimulai.
Perbaikan Bug
Bayi Yeti kini akan keluar secara berpencar dan tidak bergerombol.
Tekstur resolusi tinggi kini digunakan di Google Play Games untuk PC.
Diperbaiki:
Wali Besar tumbang saat Kitab Abadi aktif secara otomatis.
Unit terjebak di Tembok saat efek Obor Heroik berakhir.
Mantra Kristal Es tidak memengaruhi unit dengan HP rendah atau yang sedang berada di bawah tanah.
Kesalahan visual saat mengintai selama Perang.
Masalah di mana Tungku Tempa salah menunjukkan kamu tidak punya cukup sumber daya dan sebaliknya kini telah diperbaiki.